Yerli üretim Sunny TV'lere LG'nin webOS işletim sistemi geliyor

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LG geçtiğimiz haftaki duyurusunda webOS TV işletim sistemini diğer TV üreticilerinin kullanımına açacağını belirtmişti. LG’den yapılan açıklamaya göre yerli TV üreticisi Sunny ile anlaşma sağlandı. Yeni üretilecek Sunny modelleri, LG’nin webOS Smart TV işletim sistemiyle gelecek.

webOS Smart TV platformunu kullanmak isteyip de LG TV’leri pahalı bulduğu için vazgeçen müşteriler Sunny marka webOS’lu modellere yönelebilecek. Henüz Sunny modellerinin fiyatları belli değil ancak ekonomik panel ve yerli üretimin avantajıyla daha uygun fiyatlı olacağı ortada.

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Sunny bugüne kadar akıllı TV modellerinde Android işletim sistemini kullanıyordu. Yakın zamanda Android modellere alternatif olarak webOS modeller raflardaki yerini alacak. Sunny’nin alt markaları Axen, Woon ve Elton’un bu anlaşmaya dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Sunny’nin webOS Smart TV modelleri tıpkı LG webOS Smart TV’lerde kullanılan arayüzle gelecek. Arayüzün yanı sıra sesli arama, yapay zeka ve kolay bağlantı özellikleri de geliyor. Ayrıca webOS TV mağazasına ve bu mağazadaki tüm uygulamalara erişim sağlanabilecek. EBA TV, Netflix YouTube, Prime Video, BluTV, Bein Connect, TV+, Vodafone TV, Tivibu Go, S Sport Plus, Spotify gibi öne çıkan uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Sunny’nin web sitesinde webOS TV’li modeller için sayfa hazırlandı. webOS’lu modeller satışa hazır olduğunda bu sayfaya eklenecek: https://www.sunny.com.tr/urun-kategori/webos-tv

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