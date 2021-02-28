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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli üretim Sunny TV'lere LG'nin webOS işletim sistemi geliyor

    LG ve Sunny arasında yapılan anlaşmaya göre yeni Sunny modellerinde webOS TV işletim sistemi kullanılacak. webOS, bugüne kadar sadece LG TV'lerde kullanılıyordu.
    28 Şubat 2021, 15:03 (9 sa.)
    5,5b
    25
    25
    Televizyonlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    9

    Yerli üretim Sunny TV'lere LG'nin webOS işletim sistemi geliyor
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    LG geçtiğimiz haftaki duyurusunda webOS TV işletim sistemini diğer TV üreticilerinin kullanımına açacağını belirtmişti. LG’den yapılan açıklamaya göre yerli TV üreticisi Sunny ile anlaşma sağlandı. Yeni üretilecek Sunny modelleri, LG’nin webOS Smart TV işletim sistemiyle gelecek.

    webOS Smart TV platformunu kullanmak isteyip de LG TV’leri pahalı bulduğu için vazgeçen müşteriler Sunny marka webOS’lu modellere yönelebilecek. Henüz Sunny modellerinin fiyatları belli değil ancak ekonomik panel ve yerli üretimin avantajıyla daha uygun fiyatlı olacağı ortada.

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    Sunny bugüne kadar akıllı TV modellerinde Android işletim sistemini kullanıyordu. Yakın zamanda Android modellere alternatif olarak webOS modeller raflardaki yerini alacak. Sunny’nin alt markaları Axen, Woon ve Elton’un bu anlaşmaya dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Yerli üretim Sunny TV'lere LG'nin webOS işletim sistemi geliyor
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    Sunny’nin webOS Smart TV modelleri tıpkı LG webOS Smart TV’lerde kullanılan arayüzle gelecek. Arayüzün yanı sıra sesli arama, yapay zeka ve kolay bağlantı özellikleri de geliyor. Ayrıca webOS TV mağazasına ve bu mağazadaki tüm uygulamalara erişim sağlanabilecek. EBA TV, Netflix YouTube, Prime Video, BluTV, Bein Connect, TV+, Vodafone TV, Tivibu Go, S Sport Plus, Spotify gibi öne çıkan uygulamaları yükleyebilirsiniz.

    Sunny’nin web sitesinde webOS TV’li modeller için sayfa hazırlandı. webOS’lu modeller satışa hazır olduğunda bu sayfaya eklenecek: https://www.sunny.com.tr/urun-kategori/webos-tv



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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En iyi smart tv bile hiz yonunden 5 para etmez. Smart yerine daha uygun fiyatli dummy tv cikarsinlar arkasina 200tl ye xiaomi stick takip gecelim
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    j0ffline 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana ne bunlardan ya?

    • Hangi tip paneli kullanacak?
    • Max nit değeri kaç?
    • SDR'da kaç, HDR'da kaç?
    • Kontrast değeri ne?
    • Görüş açısı nasıl?
    • Renk gamutu % kaç?
    • Reflection yapıyor mu? Koruma bir şey var mı bunun için?

    Bana ne YouTube, Netflix'ten? Çöp bir panelle gelecekse bunlar umrumda değil.
    Bana ne bunlardan ya? Hangi tip paneli kullanacak? Max nit değeri kaç? SDR'da kaç, HDR'da kaç? Kontrast değeri ne?
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    Yanıtla +7
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    STMUS (HIP 27989) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android tv ler web os'un yanında berbat kalıyor bana göre.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    T Tarantinoprof 10 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Öncelikle Türkiyede Vestel ve Beko gibi dev TV üreticiler webos’a geçmezken Sunny neden geçti size anlatıyım.Sunny’in hiç bir ürününde Netflix,Dolby ,Amazon Prime gibi lisansları yok ve yıllardır piyasaya lisansız Android(AOSP) dediğimiz ürünleri sattı ve pazarda binlerce sorunlu cihazı var.Hazır Sunny’nin ankart tedarikçisi olan Toptech firması Webos firmasıyla partnerlik yapınca Sunny’de daha az ücret vererek Netflix ve diğer lisanslı ürünlere sahip oldu.Vestel ve Beko nun buna ihtiyacı yok çünkü Netflix,Dolby ve Amazon Prime ile lisans anlaşması var. Ayrıca İş sadece Webos kullanmaklada olmuyor.Bilinçsiz tüketiciye abi bu LG ile aynı bak kumandasıda aynı deyip satmaya çalışacak.

    Panel markası ne kullanıyor ?
    Panel Nits Parlaklık oranı ne?
    Panel Kaç Hz ?
    Anakart Grafik işlemcisi ne ?
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    Q quxall (ens ars) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    vestel ve bünyesindeki markalar da kullanabilir.
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    uisik34 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google TV daha doğru olurdu. Kendi yazılım destekleri olmadıkça yerli TV ler eksi puandalar.
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    mu5tafa (mustafa kök) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sunny nin yerinde olsam düz kaliteli panele sahip smart olmayan tv ler satarım yanında da xiaomi ile anlaşıp mi box s hediye ederim.





    Yine de güzel hamle sunny den. Port Android den 1000 kat daha iyidir.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Androidi hiçbirşeye değişmem
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    YOURMOVE 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2014 yılında aldığım LG webOS işletim sistemli televizyonum var. Hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum. SSİPTV, beIN, prime, netflix, blutv, youtube vs.

    Sunny güzel hamle yapmış.
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    turkworks (emre turkworks) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Webos un başarıp diğerlerinin başaramadığı tek şey kumandayı mouse gibi kullanma özelliği. Süper ötesi. Diğerleri düşünemiyor mu işine mi gelmiyor?
    Yanıtla +1
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    j0ffline 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana ne bunlardan ya?

    • Hangi tip paneli kullanacak?
    • Max nit değeri kaç?
    • SDR'da kaç, HDR'da kaç?
    • Kontrast değeri ne?
    • Görüş açısı nasıl?
    • Renk gamutu % kaç?
    • Reflection yapıyor mu? Koruma bir şey var mı bunun için?

    Bana ne YouTube, Netflix'ten? Çöp bir panelle gelecekse bunlar umrumda değil.
    Yanıtla +7
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    tonodias 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sunny teknolojiyi takip etmiyor mu acaba :) mi stick ile her şeyi çözer LG ye boşuna para ödemiş:)
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    turkworks (emre turkworks) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) tonodias
    Onda kumandayı mouse gibi kullanma özelliği var mı peki Web OS’daki gibi?
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    Y Yasdag 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 senedir webos kullanıyorum stabil çalışıyor gayet memnunum güzel bir adım olmuş
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    5548 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    sunny, webos tv ve
    5 etiket daha lg lg webos akıllı televizyon smart tv Ev Elektroniği
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