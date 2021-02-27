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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VLC geliştiricileri, medya oynatıcısının yenilenmiş arayüzünü paylaştı

    VLC media player, uzun bir sürenin ardından köklü bir yenilenme sürecine girmişti. Yenilenen arayüzden ilk görüntüler, geliştiriciler tarafından paylaşıldı.
    27 Şubat 2021, 21:00 (8 sa.)
    2,6b
    5
    19
    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3

    VLC geliştiricileri, medya oynatıcısının yenilenmiş arayüzünü paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda popüler medya oynatıcısı VLC'nin geliştiricileri, yazılımın 20'nci yıldönümünü, aynı zamanda 3,5 milyar indirme sayısını kutlamışlardı. Bunun şerefine de uygulamanın radikal bir yeniden tasarımıyla, büyük bir güncelleme yayınlama niyetinde olduğu açıklanmıştı.

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    Geliştiriciler bekleterek, kullanıcılara eziyet etmemeye karar verdi ve yaklaşan değişiklikleri ortaya serdiler. Yayınlanan ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, VLC 4.0 mevcut sürümden kökten farklı. Oynatıcının masaüstü versiyonunun arayüzü çok daha modern ve minimalist hale geldi.

    VLC geliştiricileri, medya oynatıcısının yenilenmiş arayüzünü paylaştı
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    Daha önce, uygulamayı başlatırken, kullanıcılar koni şeklinde bir logo bulunan boş bir pencereyle karşılanıyordu. Yeni sürümde program açılırken kullanıcının bilgisayarındaki "Video" klasöründeki videolar görüntüleniyor. Muhtemelen içerik kaynağını ayarlardan değiştirebileceksiniz.

    Nihai sürüm yıl sonuna doğru gelecek

    En üstte, bilgisayarınızdaki ilgili klasörden ses dosyalarını görüntüleyen "Müzik" sekmesi de dikkat çekiyor. Ek olarak, yerel ağdaki medya dosyalarını görüntülemek de mümkün olacak. Geliştiriciler, VLC videolarını ve müziklerini oynatırken, oynatıcı penceresini tamamen yeniden tasarladılar. Değişiklikler bağlam menülerini, ayarları ve uygulamanın diğer tüm öğelerini etkilemiş durumda.

    VLC geliştiricileri, medya oynatıcısının yenilenmiş arayüzünü paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Şu anda, VLC'nin yeni sürümü hala geliştirme aşamasında, bu nedenle de bazı özellikler beklendiği gibi çalışmıyor veya hiç yer almıyor. Nihai versiyonun ise bu yılın sonundan önce piyasaya sürülmesi planlanıyor.



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    Charaznable (Char Aznable) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yanıtla +29
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    M MertTUTER 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vlc'yi kullanmamamın 2 nedeni var

    1. Kötü arayüz

    2. Kötü ötesi simgesi (Kaldırın şu logoyu artık)
    Yanıtla +12
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    oynatıcıda tasarımın hiç bir önemi olmaz bence önemli olan stabil çalışması, bu konuda da en iyisi Pot player sistem özelliklerini en iyi şekilde kullanıyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denorath 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    VLC’siz bir hayat düşünemiyorum :)
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    CoreXXX (fatih tat) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vlc de çok fazla kırılma yaşadığım için pot playere geçtim. Bir daha vlc yi hatırlamadım. Pot player 10 baaar vlcye
    Yanıtla +1
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    soneday (Soner Çakır) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    mpc'nin yerini hala tutamıyor
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    K kayamtky 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    VLC ye emeği geçen herkese teşekkür, 10 yıldır hayatımda.
    Yanıtla +1
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    Ussuz (mehmet ) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mobilde performansı yetersiz, vlc 4k görüntüyü oynatırken fps kaybı yaşatırken bsplayer yağ gibi akıyor
    Yanıtla +2
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    The Hollow 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kodi'ye gerek duyacak bir iş yapmadığım için PC'de VLC kullanıyorum. Arayüz harici memnunum. Ama arayüz çağ ötesi, hele yenilenmiş dedikleri arayüzün yıl sonuna doğru gelecek olması ise ne bileyim, olmadı bu. Ben 3-4 hafta içinde yeni sürüm gelir diye umuyordum.
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    atillakurt (Atilla Kurt) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu hdr olayını bi düzeltmediler yahu. Garip garip ayarlar yaptırıyor. Windows un kendi oynatıcısını kullanıyorum sırf bu yuzden. En düzgün o veriyor etkiyi.
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    JourneyToTheWest 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anlaşılan android'deki arayüzü PC'ye getirecekler.O logo değişmez, artık markanın gerçek manada ikonu oldu.
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    profecco 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pot Player kullanın. Özellikle 4k formatlarda görüntüyü daha iyi veriyor. 4k hdr olan videolarda en altta hdr kısmını açın. Bir de ses kısmından çıkış hoparlörünü dolby surround yapın hoparlörünüz stereo olsa bile gerçekten fark ediyor arkadaşlar !
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    olasılıksız238 7 sa. ( Mesaj Silindi ) profecco
    Potplayer'ı her açtığımda sağ altta bir pop-up çıkıyor ve kapatmak zorunda kalıyorum her seferinde. Araştırdım ama çözümünü bulamadım. Sizde var mı bu sorun?
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    M MertTUTER 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vlc'yi kullanmamamın 2 nedeni var

    1. Kötü arayüz

    2. Kötü ötesi simgesi (Kaldırın şu logoyu artık)
    Yanıtla +12
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    2579 kez okundu.
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