VLC geliştiricileri, medya oynatıcısının yenilenmiş arayüzünü paylaştı

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Geçtiğimiz haftalarda popüler medya oynatıcısı VLC'nin geliştiricileri, yazılımın 20'nci yıldönümünü, aynı zamanda 3,5 milyar indirme sayısını kutlamışlardı. Bunun şerefine de uygulamanın radikal bir yeniden tasarımıyla, büyük bir güncelleme yayınlama niyetinde olduğu açıklanmıştı.

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Geliştiriciler bekleterek, kullanıcılara eziyet etmemeye karar verdi ve yaklaşan değişiklikleri ortaya serdiler. Yayınlanan ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, VLC 4.0 mevcut sürümden kökten farklı. Oynatıcının masaüstü versiyonunun arayüzü çok daha modern ve minimalist hale geldi.

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Daha önce, uygulamayı başlatırken, kullanıcılar koni şeklinde bir logo bulunan boş bir pencereyle karşılanıyordu. Yeni sürümde program açılırken kullanıcının bilgisayarındaki "Video" klasöründeki videolar görüntüleniyor. Muhtemelen içerik kaynağını ayarlardan değiştirebileceksiniz.

Nihai sürüm yıl sonuna doğru gelecek

En üstte, bilgisayarınızdaki ilgili klasörden ses dosyalarını görüntüleyen "Müzik" sekmesi de dikkat çekiyor. Ek olarak, yerel ağdaki medya dosyalarını görüntülemek de mümkün olacak. Geliştiriciler, VLC videolarını ve müziklerini oynatırken, oynatıcı penceresini tamamen yeniden tasarladılar. Değişiklikler bağlam menülerini, ayarları ve uygulamanın diğer tüm öğelerini etkilemiş durumda.

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Şu anda, VLC'nin yeni sürümü hala geliştirme aşamasında, bu nedenle de bazı özellikler beklendiği gibi çalışmıyor veya hiç yer almıyor. Nihai versiyonun ise bu yılın sonundan önce piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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