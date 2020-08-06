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    Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek

    1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanması planlanan yetki belgesi zorunluluğu için yeni bir düzenleme gündemde. Buna göre yetki belgesi olmadan araç alım satımı yapanlara ciddi cezalar kesilecek.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek
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    İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihinde başlıyor. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren, yetki belgesi olmadan araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek.

    Düzenlemenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala, ikinci el araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin çok küçük bir bölümünün bu belgeyi aldığı ortaya çıktı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne giden ve ciddi yaptırımlar içeren yönetmelik değişikliği ile bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira yeni düzenleme kapsamında yetki belgesiz araç satışı yapanlara ciddi yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

    İlk araçta 5 bin TL ceza

    Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemenin onaydan geçmesiyle birlikte yetki belgesi olmadan araç alım satımı yapan kişilere ilk araçta 5 bin TL ceza kesilecek. Satış işlemine devam etmesi halinde ise araç sayısına göre bu ceza katlanarak artacak.

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    Yine ikinci el araç alım satımının kayıt dışı yapılması halinde bu kişiler tespit edilip Maliye Bakanlığı’na bildirilecek, söz konusu kişilerle ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatılacak ve bu kişiler vergi mükellefi yapılıp beyanname cezası kesilecek.

    "Yetki belgesi olmayanlar internete ilan koyamasın"

    Yeni düzenlemeye göre, yetkisiz ikinci el araç alım satımı yapan kişilerin önü internet ortamında da kesilecek. Buna kapsamda, internet ortamında satışa çıkarılan ikinci el araçlarla ilgili, işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin elektronik ortamda mağaza açılışına izin verilmemesi, işletmelerin elektronik ortamdaki mağaza adı olarak yetki belgesindeki unvan veya işletme adını kullanmasının sağlanması isteniyor.

    Yönetmelikte yapılan değişiklikle ayrıca, işletmelerin her bir ilanından önce Bakanlığın internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin ilanlarını yayımlamaması ve yayımlanmış olanların kaldırılması, aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi üzerine mükerrer ilanları yayımdan kaldırılması da talep ediliyor.

    Ekspertiz zorunluluğu

    Düzenlemede, ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten önceki yedi gün içinde ekspertiz raporu almasını ve bu rapora ilişkin ücretin de satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenmesi isteniyor.

    Söz konusu raporun olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yetki belgesine sahip işletme ile raporu düzenleyen işletme tarafından en az beş yıl süre ile saklanması koşulu da gündemde.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen CleanCoders
    Arkadaşın dediği gibi bir halt olmuyor.Ben türkiyenin en büyük insaat şirketinde depo sorumlusuydum.Bankaya yatan paradan hariç eldende para alıyorduk herkese sigorta primlerini eksik yatırdıkları için sgk şikayet ettim ayrıyetten cimerdende şikayet ettim benimle birlikte yanımda çalışan arkadaşımda şikayet etti.

    Sonuç:İş yeri sözleşmeyi tek taraflı feshetti.Tazminatsız çıkarıldık maaşlarımız dahi verilmedi.Bütün resmi tatillerde çalıştık onların parasını bile vermediler.Bütün kanıtları sunmamıza rağmen sgk denetlemeye 1 hafta içinde gelmesi gerekirken tam 8 ay sonra denetlemeye geldi tabi patronun eli kolu uzun Allah bilir kimleri aradı da 8 aya uzattı gerisini sen düşün burası muz cumhuriyeti parası olana adalet var..İşyeri bütün delilleri yok etti.Çalışan personelide tehdit yoluyla şahitlikten vazgeçirdi.Şuan 2 yıl oldu daha mahkemenin 2.duruşmasındayız en az 4 5 yıl sürer gibime geliyor.@<b>MaximillianFoe</b>
    Arkadaşın dediği gibi bir halt olmuyor.Ben türkiyenin en büyük insaat şirketinde depo sorumlusuydum.Bankaya yatan paradan hariç eldende para alıyorduk herkese s...
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    2 Yanıt Yanıtla +50
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf.
    5.000 daha ekler fiyata ceza riskini göze alarak, keriz bulunur yine.
    1 Yanıt Yanıtla +38
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    Akbell 2 hf.
    Al satçı olmayan normal vatandaş niye ceza ödüyor? 3-5 yılda bir araba satan kişi niye belge almak zorunda olsun ki ticaret yapmıyor
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    DH Misafiri 1 hf.
    Şu al satçıları önlemek için o kadar alternatif fikir üretildi. Çıkartılmak istenen yasa en kötüsü sanırım. Şimdi halkı galerilere gebe bırakacaksınız. Yetki belgesi olmayan satıcı ne yapacak...
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf.
    Haklısın kardesım şu ulkede 20 senedir IQ degeri Einstein ile aynı degerde olan muhalafet sürüsü var.IQ ları o kadar yuksek ki bu muhalefetlerin, IQ su dusuk iktidarı bir turlu ezemiyorlar..Bu aynı şey gibi bir sürü düşün bu sürünün bir çobanı birde köpeğı var.Sırtlanlar her seferinde saldırmaya geldiklerinde köpek suruyu koruyormuş tek 1 tane bile kayıp vermiyormuş.Sırtlanlar hep saldiri hep saldiri boyle uzun yıllar boyunca saldirip durmuslar bi b.k elde edememisler etcek gibi de durmuyorlar.Sürü cobanindan, çobanda köpeğinden memnunmuş.Birde aslanlar varmış.Ne Çobandan ne koyunlardan ne köpekten nede sırtlanlardan umarsızca yaşayan.Canı istediginde koyunu da avlarmiş sırtlanıda, çoban da köpegide ses edemezmiş.Mevsimler yıllar gelip geçermiş.Sırtlan sırtlanliktan koyun koyunluktan çobanda çobanlıktan geçinip gidiyorlarmiş.Böylesi bir devirde aslan olucaksın..Otu b.ku siyasete cevirip her bir b.ku iktidardan belleyip bir koyunu bile avlayamayan yüksek IQ lu sırtlan olmayacaksin.Aslan olup çekileceksin bir kenara olamiyorsanda ben niye koyun avlayamiyorum diye yakınmayacaksin.Gerci ben hiç aslan olmuş sirtlan görmuş degilim ama..
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    crazywinner3 1 hf.
    :d Koskoca ülkeyi yöneten *adamların* IQ seviyesi açıkça görünüyor yeni düzenlemelerde.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf.
    Yakında hareket etmek imkansız olacak. Ceza tehdidi yerine Noter yetki belgesi verebilsin?
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    lunique 2 hf.
    İkinci el düşmez. Herkes kendini akıllı sanıyor. Herkes kendi malını bsşkasınınkinden büyük görüyor. Sıfır araç aldım 163 bine adam 2 yaşında aracı 185 bin e satıyor. Hiç bir opsiyonu da yok. Bu yüzden fiyatlar düşmez. İkinci eli bile sıfırdan kıymetli gören bir toplum ne Yazık ki. İkinci el e geçtim en az yüzde 30 düşmesi gerekirken artıyor.
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    MR.BERK (BERK ) 2 hf.
    Araç başı 20.000 kazananlar gülüyordur şimdi.
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    wolwes 2 hf.
    İyide sen normal vatandaşsın aracını satmak ve model yükseltmek istiyorsun illa yetki belgesi sahibi biri aracılığıyla mı satmak zorundasın; eğer böyle olursa komisyon ister fiyatlar daha da artar ikinci elde. Ben alırken vergisini ödediğim şahsıma ait bir malı satarken neden yetki belgesine ihtiyaç duyayım ki o zaman buzdolabı satış yetki belgeside çıksın televizyon içinde çıksın herşey için satış yetki belgesi alalım o zaman devlet belge verirken bida söğüşlesin vatandaşları, zaten aldığın malın vergisi çok az ya. Soran olursa serbest piyasa liberalizm bilmem ne. Eğer noterde aracın devri sırasında aracı satandan bu belge şart koşulmazsa fuzuli olmaktan öteye gidemez, insanlar sarı siteden arayıp anlaşıp gidip noterde işlemlerini halleder geçer. Bazen merak ediyorum cidden bu yasaları kim hazırlıyor. South Park'ta Family Guy'ın senaryosunu deniz ineklerinin oluşturduğu bölümdeki gibi ( youtube.com/... ) bizim yasalarıda çitlikte toplanmış koyunlar var onlar oluşturuyor herhalde, gerçi koyunlar bile oluştursa yasaları daha düzenli daha adil olur şimdikinden.
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf.
    Arkadaşlar bence sorun aracı sıfır fiyatından fazla satışa çıkaran kan emici fırsatçı asalakta değil sıfır araçtan fazla parayı verip alan adamda. Alma kardeşim göz göre göre kaziklanma. İkinci el satışlara da bence alana da satana da bi caydırıcı vergi olması lazım. Don değiştirir gibi araç değiştiren versin vergisini.

    Şu anda ihtiyaç yokken araç satan kişi düşünsene kardeşim 60 a sattigin arabanı geri 60 a alamiyacan satma. İhtiyacın yokken cebinde para yokken korona ile boğuşurken 60 a alan kardeşim git altın falan al. Serbest piyasa fazla serbest bize biraz denetim lazım. Bizde fırsatçı da keriz de çok.
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    SaB0 (M KSKN) 2 hf.
    E bunun adı “ikinci el satış vergisi” ?
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    FederalAlmanya 2 hf.
    Araba üretimleri artırır diye düşünüyordum gene yaptırım ceza iflah olmazlar bunlar devamkeee
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    HABERİN ETİKETLERİ
    ikinci el oto, araç alım satımı ve
    5 etiket daha ceza galeri ikinci el araç Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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