Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek

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İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihinde başlıyor. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren, yetki belgesi olmadan araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Düzenlemenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala, ikinci el araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin çok küçük bir bölümünün bu belgeyi aldığı ortaya çıktı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne giden ve ciddi yaptırımlar içeren yönetmelik değişikliği ile bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira yeni düzenleme kapsamında yetki belgesiz araç satışı yapanlara ciddi yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

İlk araçta 5 bin TL ceza

Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemenin onaydan geçmesiyle birlikte yetki belgesi olmadan araç alım satımı yapan kişilere ilk araçta 5 bin TL ceza kesilecek. Satış işlemine devam etmesi halinde ise araç sayısına göre bu ceza katlanarak artacak.

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Yine ikinci el araç alım satımının kayıt dışı yapılması halinde bu kişiler tespit edilip Maliye Bakanlığı’na bildirilecek, söz konusu kişilerle ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatılacak ve bu kişiler vergi mükellefi yapılıp beyanname cezası kesilecek.

"Yetki belgesi olmayanlar internete ilan koyamasın"

Yeni düzenlemeye göre, yetkisiz ikinci el araç alım satımı yapan kişilerin önü internet ortamında da kesilecek. Buna kapsamda, internet ortamında satışa çıkarılan ikinci el araçlarla ilgili, işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin elektronik ortamda mağaza açılışına izin verilmemesi, işletmelerin elektronik ortamdaki mağaza adı olarak yetki belgesindeki unvan veya işletme adını kullanmasının sağlanması isteniyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ayrıca, işletmelerin her bir ilanından önce Bakanlığın internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin ilanlarını yayımlamaması ve yayımlanmış olanların kaldırılması, aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi üzerine mükerrer ilanları yayımdan kaldırılması da talep ediliyor.

Ekspertiz zorunluluğu

Düzenlemede, ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten önceki yedi gün içinde ekspertiz raporu almasını ve bu rapora ilişkin ücretin de satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenmesi isteniyor.

Söz konusu raporun olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yetki belgesine sahip işletme ile raporu düzenleyen işletme tarafından en az beş yıl süre ile saklanması koşulu da gündemde.

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