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Yılın ikinci yarısı için dizüstü bilgisayar satışlarında ciddi artış beklenmiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bilgilere göre, yılın ikinci yarısında notebook satışlarında artış yaşanmayacağı ve satışların mevcut pazar performansıyla benzer çizgide olacağı belirtiliyor. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları için yılın ikinci yarısı, satışların tavan yaptığı dönem olmakla birlikte bir önceki yılın ilk ve ikinci yarı performanslarına kıyasla bu yılın ikinci yarısında satışlarda kaydadeğer bir artış olması öngörülmüyor.
Açıklanan rakamlara göre 2009 yılında dizüstü bilgisayarların %40'ı yılın ilk yarısında, %60'ı ise yılın ikinci yarısında  satılırken, bu sene durumun biraz daha farklı olduğu zira Çin pazarından gelen güçlü talepten ötürü dönemsel satış penetrasyonunun %50 - %50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Pek çok firma için üretim yapan Compal Electronics tepe yöneticisi Ray Chen de açıklamasında bu durumu doğrulayarak, geçtiğimiz yıl %30 - %70 veya %40 - %60 civarında olan yarı yıl bazlı satış oranlarının bu yıl %50 - %50 olarak gerçekleşeceğini belirtti. 

Tüm bu gelişmelere ek olarak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrendale kod adlı Core i3 ve Core i5 işlemcilerindeki kıtlığında dizüstü bilgisayar pazarını etkileyebileceği belirtiliyor. Son bir not olarak Core i3, i5 ve i7 serisi mobil işlemcileri yoğun talep gelen gören Intel'in, ultra düşük güç tüketimli Core i3 ve Core i5 işlemcilerini yılın ikinci yarıısna ötelediği, planlamayı üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda şekillendireceği belirtiliyor.

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acbold 9 yıl
resimdeki vga girişi arkada olması bence güzel olmuş.yandan kablo gözükmesi hoş olmuyor.
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acbold 9 yıl
şuan piyasada olan ;
corei3
ddr3
320-500gb hdd
dx 11 kartlı
leptoplar gayet uygun fiyatlarda.1600 tl ye sony nin gayet iyi bi leptopu var.diğer firmalardada bayağı var.yılın 2. yarısında çeşit çoğalacağı için.satışda çok olması normal olur herhalde :)
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Batuist 9 yıl
resimdeki dizüstü bilgisayarı çocuklar için tasarlamış olsalar gerek.. bir iş adamının elinde çok sırıtır o resim..
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hacckteam 9 yıl
Hiç belli olmaz yılın ilk döneminden daha fazla satış'ta olabilir hele türkiye gibi bi yerde insanlar para yok diyo ama sektör tıkırında nasıl iş buu :D:D:D
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alprkrkmz 9 yıl
@Fx57, afedersin yanlış görmüşüm. bilmiyordum.
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fx57 9 yıl
@ alprkrkmz, orada Rock yazıyor ki bu marka yüksek performanslı PC'ler hazırlıyor.
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alprkrkmz 9 yıl
Ben mi yanlış görüyorum yoksa bilgisayarın kapağında F ile başlayıp K ile biten bir İngilizce kelime mi yazıyor :)
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GurcellOnline 9 yıl
Artmamasi dogaldir cunku Core i7 ler genelde pahali ve Ekran Karti olarak nVidia butun son kullanicilari hayal kirikligina igratmis durumda. MSI ve ASUS gibi cesur firmalar ATI cozumlerine Core i7 ile beraber yoneldigi icin yuksek performans Notebooklari piyasayi canlandirmasina ragmen, isin garip tarafi hala ekonomik krizden oturu son kullanici parasini harcamak icin henuz erken oldugunu dusunuyor.
Kabaca ozetlemek gerekirse 2010 Hardware piyasasi biraz durgun gececek. Bu durgunlugun fiyatlara dusus olarak yansimasi en guzel gelisme olur.
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