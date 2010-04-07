Yılın ikinci yarısı için dizüstü bilgisayar satışlarında ciddi artış beklenmiyor

Dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bilgilere göre, yılın ikinci yarısında notebook satışlarında artış yaşanmayacağı ve satışların mevcut pazar performansıyla benzer çizgide olacağı belirtiliyor. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları için yılın ikinci yarısı, satışların tavan yaptığı dönem olmakla birlikte bir önceki yılın ilk ve ikinci yarı performanslarına kıyasla bu yılın ikinci yarısında satışlarda kaydadeğer bir artış olması öngörülmüyor.

Açıklanan rakamlara göre 2009 yılında dizüstü bilgisayarların %40'ı yılın ilk yarısında, %60'ı ise yılın ikinci yarısında satılırken, bu sene durumun biraz daha farklı olduğu zira Çin pazarından gelen güçlü talepten ötürü dönemsel satış penetrasyonunun %50 - %50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Pek çok firma için üretim yapan Compal Electronics tepe yöneticisi Ray Chen de açıklamasında bu durumu doğrulayarak, geçtiğimiz yıl %30 - %70 veya %40 - %60 civarında olan yarı yıl bazlı satış oranlarının bu yıl %50 - %50 olarak gerçekleşeceğini belirtti.





Tüm bu gelişmelere ek olarak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrendale kod adlı Core i3 ve Core i5 işlemcilerindeki kıtlığında dizüstü bilgisayar pazarını etkileyebileceği belirtiliyor. Son bir not olarak Core i3, i5 ve i7 serisi mobil işlemcileri yoğun talep gelen gören Intel'in, ultra düşük güç tüketimli Core i3 ve Core i5 işlemcilerini yılın ikinci yarıısna ötelediği, planlamayı üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda şekillendireceği belirtiliyor.

