Yılın Otomobili yarışmasındaki sürpriz isim Xpeng G6 hakkında bilmeniz gerekenler

Yılın Otomobili adayı Xpeng G6, özellikleriyle neler sunuyor❓
Xpeng G6, Çinli markanın Avrupa pazarındaki ürün gamına dahil ettiği üçüncü model. "Elektrikli ultra akıllı coupe SUV" olarak tanımlanan G6, şirketin yenilikçi SEPA2.0 platformunu kullanıyor. Ön ve arka şasinin tek parça halinde üretilmesi ve bataryanın doğrudan şasinin bir parçası olarak tasarlanması ile otomobilin daha hafif ve verimli olmasını sağlayan bu platformun bir diğer avantajı da 800V elektrik mimarisine sahip olması diyebiliriz.
Hem bulunduğu segment hem de gövde tasarımıyla Tesla Model Y rakibi olarak nitelendirebileceğimiz Xpeng G6, 800V elektrik mimarisi sayesinde 280 kW gibi ultra yüksek şarj hızını destekliyor. Bu sayede bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 20 dakikadan kısa sürüyor. Batarya demişken; G6'da 66 kWsa lityum demir fosfat ve 87,5 kWsa nikel manganez kobalt katotlu seçenekler sunuluyor. Bunlardan ilki WLTP'ye göre 435 km'ye kadar, ikincisi ise 570 km'ye kadar menzil vadediyor.
Xpeng G6, 2.89 metrelik aks mesafesi sayesinde ferah bir yaşam alanı vadediyor. Tıpkı P7 ve G9 modellerindeki gibi yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı alanda Xmart OS ve XPILOT gibi şirketin kendi bünyesinde geliştirilen teknolojiler karşımıza çıkıyor. Sürüşle ilgili tüm önemli bilgiler sürücünün önündeki 10.2 inçlik gösterge ekranından takip edilebiliyor. Diğer tüm fonksiyonlardan ise yüksek çözünürlüğe ve hızlı tepkilere sahip 14.96 inçlik dokunmatik multimedya ekranı sorumlu. OTA yani kablosuz güncelleme desteğine sahip olan modelin bagaj hacmi de 571 litre.
Tüm Xpeng G6 modelleri Avrupa'da 7 yıl veya 160 bin km garantiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı ise 43 bin euro civarında. Sizce Xpeng G6 bu özellikleri ve fiyatıyla rakiplerinden sıyrılıp Avrupa'da Yılın Otomobili olabilir mi?
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.