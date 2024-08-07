Yılın Otomobili yarışmasındaki sürpriz isim Xpeng G6 hakkında bilmeniz gerekenler

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Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Avrupa'da Yılın Otomobili 2025 için yarışacak otomobiller açıklandı. 41 model arasından pek çoğuna aşinayız. Ancak içlerinden biri var ki ismini çok duymadığımız bir otomobil: Xpeng G6. Peki Xpeng G6'nın tasarımı ve özellikleri neler? "Yılın Otomobili" olabilir mi? Gelin yakından bakalım.

Yılın Otomobili adayı Xpeng G6, özellikleriyle neler sunuyor❓

Xpeng G6, Çinli markanın Avrupa pazarındaki ürün gamına dahil ettiği üçüncü model. "Elektrikli ultra akıllı coupe SUV" olarak tanımlanan G6, şirketin yenilikçi SEPA2.0 platformunu kullanıyor. Ön ve arka şasinin tek parça halinde üretilmesi ve bataryanın doğrudan şasinin bir parçası olarak tasarlanması ile otomobilin daha hafif ve verimli olmasını sağlayan bu platformun bir diğer avantajı da 800V elektrik mimarisine sahip olması diyebiliriz.

Hem bulunduğu segment hem de gövde tasarımıyla Tesla Model Y rakibi olarak nitelendirebileceğimiz Xpeng G6, 800V elektrik mimarisi sayesinde 280 kW gibi ultra yüksek şarj hızını destekliyor. Bu sayede bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 20 dakikadan kısa sürüyor. Batarya demişken; G6'da 66 kWsa lityum demir fosfat ve 87,5 kWsa nikel manganez kobalt katotlu seçenekler sunuluyor. Bunlardan ilki WLTP'ye göre 435 km'ye kadar, ikincisi ise 570 km'ye kadar menzil vadediyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli coupe SUV modelde tek motorlu arkadan itiş düzeni standart olarak sunuluyor. Büyük batarya ise çift motorlu versiyonla kombine edilebiliyor. Arkadan itişli standart menzilli modelde 190 kW (258 hp) güç ve 440 Nm tork üreten bir motor mevcut. Uzun menzilli seçenekte ise motorun maksimum gücü 210 kW'a (286 hp) yükseliyor. Çift motorlu AWD Performance versiyonu ise toplam 350 kW (476 hp) güç ve 660 Nm tork üreten güç aktarma sistemiyle 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlıyor. Tüm versiyonların son hızı 200 km/s ile sınırlandırılmış.

Xpeng G6, 2.89 metrelik aks mesafesi sayesinde ferah bir yaşam alanı vadediyor. Tıpkı P7 ve G9 modellerindeki gibi yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı alanda Xmart OS ve XPILOT gibi şirketin kendi bünyesinde geliştirilen teknolojiler karşımıza çıkıyor. Sürüşle ilgili tüm önemli bilgiler sürücünün önündeki 10.2 inçlik gösterge ekranından takip edilebiliyor. Diğer tüm fonksiyonlardan ise yüksek çözünürlüğe ve hızlı tepkilere sahip 14.96 inçlik dokunmatik multimedya ekranı sorumlu. OTA yani kablosuz güncelleme desteğine sahip olan modelin bagaj hacmi de 571 litre.

Tam Boyutta Gör Michelin lastiklerle çevrili 20 inç jantlar, büyük panoramik cam tavan, elektrikli ayarlanabilir, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip deri koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 4 adet USB girişi, iki tane 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 18 hoparlörlü 960W ses sistemi, V2L ve ısı pompası tüm versiyonlarda standart olarak sunulan özelliklerden.

Tüm Xpeng G6 modelleri Avrupa'da 7 yıl veya 160 bin km garantiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı ise 43 bin euro civarında. Sizce Xpeng G6 bu özellikleri ve fiyatıyla rakiplerinden sıyrılıp Avrupa'da Yılın Otomobili olabilir mi?

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Yılın Otomobili adayı Xpeng G6'nın özellikleri ve fiyatı