Yıllık %1 kayıp yaşayan sodyum kükürt batarya tanıtıldı: Avantajları neler?

Pil kimyası geliştirilerek korozyon azaltıldı
İki şirketin ortaklaşa geliştirdiği konteyner şeklindeki NAS MODEL L24 isimli batarya, bazı teknolojik iyileştirmeleri bünyesinde barındırıyor. Daha önceki sodyum kükürt pillerde gerçekleştirilen iyileştirmeler neticesinde, pil hücrelerindeki korozyon azaltılarak yıllık pil bozunması %1'den daha düşük seviyeye çekilmiş.
Bir diğer teknik başarı ise batarya modüllerinin daha uzun süreli sürekli deşarj sağlaması için geliştirilen yeni termal yönetim sistemi. NAS MODEL L24 ünitesi yeni sistem sayesinde sürekli olarak 200 kW ile 6 saat boyunca deşarj olabiliyor. Ayrıca, en son teknolojik gelişmeler sayesinde yeni batarya, önceki versiyona kıyasla daha düşük bakım maliyetine sahip. BASF, yeni bataryaların önceki modele göre %20 daha düşük ömür boyu toplam maliyete sahip olduğunu belirtiyor.
Sodyum kükürt piller, dünyada ilk kez pratik olarak NGK tarafından kullanılmaya başlandı ve dünya çapında 250'den fazla lokasyona kuruldu. Toplam kurulu gücü 5 GWh'e ulaşan bataryalar, 720 MW çıkış gücüne sahipler.
Sodyum kükürt pillerin özellikleri neler?
Sodyum kükürt piller, katotta sodyum ve anotta sülfür elementlerini kullanıyor. Elektrolit olarak ise beta-alüminyum katı elektrolit tercih ediliyor. 300 derece çalışma sıcaklığına sahip olan pildeki elemanlar yüksek sıcaklık nedeniyle sıvı halde bulunuyor. Sodyum kükürt piller, 4500 şarj döngüsüne ve 15 yıldan uzun kullanım ömrüne sahipler.
Sodyum kükürt piller, uzun ömürleri, düşük maliyeti, güvenli olmaları ve uzun süre boyunca (6 saat kadar) tam güç sağlayabilmeleri gibi avantajlarıyla sabit depolama çözümleri için uygun bir alternatif oluşturuyor. Bu özellikleriyle, yenilenebilir enerjinin daha istikrarlı hale getirilmesi, pik saatlerdeki yükü azaltma, acil durumda güç sağlama gibi çeşitli rollerde kullanılması mümkün.Kaynakça https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2024/06/p-24-216.html https://www.ess-news.com/2024/06/11/basf-ngk-launch-sodium-sulfur-battery-with-less-than-1-degradation-rate/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.