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    Yıllık %1 kayıp yaşayan sodyum kükürt batarya tanıtıldı: Avantajları neler?

    Alman ve Japon şirketler, sabit enerji depolama için uzun ömürlü ve düşük maliyetli sodyum kükürt batarya sistemini tanıttı. Sodyum kükürt bataryaların avantajları neler?
    Yıllık %1 kayıp yaşayan sodyum kükürt batarya tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kurulumları arttıkça, enerji depolama sistemlerine olan ilgi de artıyor. Şirketler uygun fiyatlı ve uzun ömürlü batarya sistemleri geliştirmek üzere çalışıyor. Bu amaçla Alman kimya şirketi BASF ve Japon seramik üreticisi NGK Insulators, sodyum kükürt pillerinden oluşan bir enerji depolama sistemi geliştirdi. 

    Pil kimyası geliştirilerek korozyon azaltıldı

    İki şirketin ortaklaşa geliştirdiği konteyner şeklindeki NAS MODEL L24 isimli batarya, bazı teknolojik iyileştirmeleri bünyesinde barındırıyor. Daha önceki sodyum kükürt pillerde gerçekleştirilen iyileştirmeler neticesinde, pil hücrelerindeki korozyon azaltılarak yıllık pil bozunması %1'den daha düşük seviyeye çekilmiş. 

    Bir diğer teknik başarı ise batarya modüllerinin daha uzun süreli sürekli deşarj sağlaması için geliştirilen yeni termal yönetim sistemi. NAS MODEL L24 ünitesi yeni sistem sayesinde sürekli olarak 200 kW ile 6 saat boyunca deşarj olabiliyor. Ayrıca, en son teknolojik gelişmeler sayesinde yeni batarya, önceki versiyona kıyasla daha düşük bakım maliyetine sahip. BASF, yeni bataryaların önceki modele göre %20 daha düşük ömür boyu toplam maliyete sahip olduğunu belirtiyor.

    Sodyum kükürt piller, dünyada ilk kez pratik olarak NGK tarafından kullanılmaya başlandı ve dünya çapında 250'den fazla lokasyona kuruldu. Toplam kurulu gücü 5 GWh'e ulaşan bataryalar, 720 MW çıkış gücüne sahipler. 

    Yıllık %1 kayıp yaşayan sodyum kükürt batarya tanıtıldı

    Sodyum kükürt pillerin özellikleri neler?

    Sodyum kükürt piller, katotta sodyum ve anotta sülfür elementlerini kullanıyor. Elektrolit olarak ise beta-alüminyum katı elektrolit tercih ediliyor. 300 derece çalışma sıcaklığına sahip olan pildeki elemanlar yüksek sıcaklık nedeniyle sıvı halde bulunuyor. Sodyum kükürt piller, 4500 şarj döngüsüne ve 15 yıldan uzun kullanım ömrüne sahipler.

    Sodyum kükürt piller, uzun ömürleri, düşük maliyeti, güvenli olmaları ve uzun süre boyunca (6 saat kadar) tam güç sağlayabilmeleri gibi avantajlarıyla sabit depolama çözümleri için uygun bir alternatif oluşturuyor. Bu özellikleriyle, yenilenebilir enerjinin daha istikrarlı hale getirilmesi, pik saatlerdeki yükü azaltma, acil durumda güç sağlama gibi çeşitli rollerde kullanılması mümkün.

    Kaynakça https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2024/06/p-24-216.html https://www.ess-news.com/2024/06/11/basf-ngk-launch-sodium-sulfur-battery-with-less-than-1-degradation-rate/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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