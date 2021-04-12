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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yonga krizi için sektör devleri Beyaz Saray’da toplanıyor

    Beyaz Saray sektör devlerinin patronlarıyla sanal bir toplantı yapmayı kararlaştırdı. Samsung, TSMC, Alphabet gibi pek çok dev yonga krizinin çözümü için bir araya gelecek.
    12 Nisan 2021, 18:45 (1 gün)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yonga krizi için sektör devleri Beyaz Saray’da toplanıyor
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    Yaşanan yonga krizinden en fazla etkilenen ülke belki de ABD. Otomotiv sektöründen ekran kartına ve mobil cihazlara kadar yonga krizi etkisini çok fazla hissettiriyor. ABD hükümeti de bu konuyu aşabilmek için harekete geçti.

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    Beyaz Saray müdahalesi

    Biden hükümeti yonga krizinin etkilerini ölçebilmek için daha önce bir inceleme talimatı vermişti. Geçtiğimiz hafta da 150 milyon dolarlık bir bütçe programı başlamıştı. Bugün ise Beyaz Saray’da sanal bir toplantı yapılacak.

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    Gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen toplantıya Samsung, TSMC, Alphabet, AT&T, Ford gibi büyük devlerin patronları katılıyor. Yonga krizinin yanı sıra nadir bulunan elementler ve medikal ekipman sıkıntıları da masaya yatırılacak.

    Elbette krize bir anda çare bulunması pek mümkün değil ancak Biden hükümeti sıkıntılardan en az şekilde etkilenmenin yollarını arıyor. Toplantının sonuçları gün sonunda veya yarın itibariyle paylaşılacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/12/samsung-tsmc-discuss-chip-shortage-white-house/
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    woltmer 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar ülke yönetiyor, dünyayı yönetiyor, bir politika oluşturuyor bizimkilerde depolarda kalan patatesleri bedava dağıtacaklarmış...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    woltmer 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar ülke yönetiyor, dünyayı yönetiyor, bir politika oluşturuyor bizimkilerde depolarda kalan patatesleri bedava dağıtacaklarmış...
    Yanıtla +4
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    nadir bulunan elementler


    %90'dan fazlası Çin'de.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Arisaka 1 gün ( Mesaj Silindi ) interwap
    Dünya rezervinin %36 sı çinde, üretim olarak da %85 civarında.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    trump reis olsaydı çin deki yongaları abd ye bağlardı

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 gün ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    sarı saçlı mavi gözlüm nerideğğğ nerideğğğğ neridesin dost
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    dertsiz gönüllere kramp nerdesin çık ortaya tramp :)
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ABD patentleri olmadan kimsenin kalem oynatamayacagini zaten Huawei gosterisinde anlamistik.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kısaca dünyada yonga ve çip üretimi Amerika'dan sorulacak. 1 ay önce bu durum belliydi :)
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