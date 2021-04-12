Yonga krizi için sektör devleri Beyaz Saray’da toplanıyor

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Yaşanan yonga krizinden en fazla etkilenen ülke belki de ABD. Otomotiv sektöründen ekran kartına ve mobil cihazlara kadar yonga krizi etkisini çok fazla hissettiriyor. ABD hükümeti de bu konuyu aşabilmek için harekete geçti.

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Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı

Beyaz Saray müdahalesi

Biden hükümeti yonga krizinin etkilerini ölçebilmek için daha önce bir inceleme talimatı vermişti. Geçtiğimiz hafta da 150 milyon dolarlık bir bütçe programı başlamıştı. Bugün ise Beyaz Saray’da sanal bir toplantı yapılacak.

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Gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen toplantıya Samsung, TSMC, Alphabet, AT&T, Ford gibi büyük devlerin patronları katılıyor. Yonga krizinin yanı sıra nadir bulunan elementler ve medikal ekipman sıkıntıları da masaya yatırılacak.

Elbette krize bir anda çare bulunması pek mümkün değil ancak Biden hükümeti sıkıntılardan en az şekilde etkilenmenin yollarını arıyor. Toplantının sonuçları gün sonunda veya yarın itibariyle paylaşılacak.

https://www.gizmochina.com/2021/04/12/samsung-tsmc-discuss-chip-shortage-white-house/

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