Biden, TikTok'u yasaklayacak imzayı atacak

ABD Başkanı Joe Biden, kongrenin TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda ilgili yasa tasarısını imzalayacağını ifade etti.
Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin TikTok'un yasaklanmasının önünü açabilecek yasa tasarısını onaylaması hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Biden, "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın oluşturulmasında teknik destek verdiği TikTok'a erişimin yasaklanmasına ilişkin tasarının Biden'ın onaylayacağı bir noktaya ulaşmak için "düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu" kaydetmişti.
Hükümetinin TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunmasına karşın Biden'ın 5 Kasım'da yapılması planlanan 2024 başkanlık seçimleri kampanyası, ekibi tarafından TikTok üzerinden de yürütülüyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Komitenin tasarıyı onaylaması üzerine Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yasak getirilmesi durumunda TikTok'un rakipleri Facebook gibi sosyal medya platformlarının güçleneceğini belirtti. Başkanlığı döneminde Trump, WeChat ve TikTok uygulamalarının yasaklanması yönünde karar almış, sonrasında kararı iptal etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.