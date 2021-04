Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix, kendisi adına önemli anlaşmaya imza attı. 2022 yılından sonra yayınlanacak olan Sony filmleri sinemalarda vizyona girmesinden sonra Netflix'te yayınlanacak.

Wall Street Journal'ın haberine göre Sony, 2022'den sonra yayınlanacak olan filmlerini sinemalarda yayınlanmasının ardından Netflix'te yayınlanması adına Netflix ile bir anlaşma yaptı. Anlaşma 2022 ve 2026 arasındaki filmler için geçerli olacak. Anlaşma için Netflix'in ödediği ücret açıklanmadı ancak Variety'nin kaynaklarına göre ciddi bir miktar ve sektörde rekora imza atılmış olabilir.

2022 yılından sonraki filmler için geçerli olacağı için Spider-Man'in son filmi Spider-Man: No Way Home ve Venom 2 için bu anlaşma geçerli değil. Ancak ilerleyen süreçte Sony'nin yayınlanacak olan Venom filmleri ve Spider-Man filmleri olacağı biliniyor, onlar bu anlaşmaya dahil olacak. Ayrıca oyun uyarlaması olan Uncharted filmi, Marvel yapımı olan Morbius, Brad Pitt başrollü Bullet Train ve başarılı animasyon filmi Spider-Man Into the Spider-Verse 2 bu anlaşmaya dahil olan öne çıkan yapımlar.

Bu yapımlar dışında daha birçok yapım bulunuyor ve ayrıca Sony'nin PlayStation oyunlarından uyarlama filmleri ve Marvel yapımı diğer filmler de 2026 yılından önce yayınlandığı durumda Netflix'e gelecek. Netflix'in kütüphanesi önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek gibi duruyor.

