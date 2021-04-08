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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı

    Merakla beklenen birçok filmin yayıncılığını yapan Sony, Netflix ile bir anlaşma yaptı. Netflix, Sony filmlerinin dijital yayın haklarını satın aldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Nisan 2021, 21:10 (Güncellendi, 5 gün)
    7,2b
    1
    28
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    33

    Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix, kendisi adına önemli anlaşmaya imza attı. 2022 yılından sonra yayınlanacak olan Sony filmleri sinemalarda vizyona girmesinden sonra Netflix'te yayınlanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi

    Ayrıca Bkz. "The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı"

    Wall Street Journal'ın haberine göre Sony, 2022'den sonra yayınlanacak olan filmlerini sinemalarda yayınlanmasının ardından Netflix'te yayınlanması adına Netflix ile bir anlaşma yaptı. Anlaşma 2022 ve 2026 arasındaki filmler için geçerli olacak. Anlaşma için Netflix'in ödediği ücret açıklanmadı ancak Variety'nin kaynaklarına göre ciddi bir miktar ve sektörde rekora imza atılmış olabilir.

    2022 yılından sonraki filmler için geçerli olacağı için Spider-Man'in son filmi Spider-Man: No Way Home ve Venom 2 için bu anlaşma geçerli değil. Ancak ilerleyen süreçte Sony'nin yayınlanacak olan Venom filmleri ve Spider-Man filmleri olacağı biliniyor, onlar bu anlaşmaya dahil olacak. Ayrıca oyun uyarlaması olan Uncharted filmi, Marvel yapımı olan Morbius, Brad Pitt başrollü Bullet Train ve başarılı animasyon filmi Spider-Man Into the Spider-Verse 2 bu anlaşmaya dahil olan öne çıkan yapımlar.

    Bu yapımlar dışında daha birçok yapım bulunuyor ve ayrıca Sony'nin PlayStation oyunlarından uyarlama filmleri ve Marvel yapımı diğer filmler de 2026 yılından önce yayınlandığı durumda Netflix'e gelecek. Netflix'in kütüphanesi önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek gibi duruyor.



    https://www.ign.com/articles/netflix-makes-deal-for-rights-to-sony-pictures-including-upcoming-spider-man-films
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    from softwave 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Netflixten once



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    Netflixten sonra



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    Netflixten once ...
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    4 Yanıt Yanıtla +64
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    Netflix yapım kısmında değil ki. Çekilen filmler netflix'te yayınlanacak o kadar.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şahsen sinemayı severim şimdi gidecek olsam hazırlan arabaya atla hatunu al sonra sinemaya git alışveriş merkezi içinde diye hatun gözüne birşeyler kestirsin onu alsın bunu alsın sonra onu bekle sonra sinemaya gir mısırını içeceğini al arkanda konuşan tipler salonda telefonun ışığı ile rahatsız eden mi arka koltukta öpüşmeye çalışan ergenler mi dersin sonra film bitsin yine çık git otopark a sonra yine yollara düş eve gel trafik falan varsa zaten onca yorgunluğunun üstüne hiç çekilmez ama evde güzel sistem var ses sistemide var alıyorsun eline mutfaktan istediğini giyiyorsun pijamalarını uzanıyorsun misss gibi açıyorsun izliyorsun sıkışınca durdurup gidip işini halledip geri geliyorsun evde izlemek büyük rahatlık büyük keyif benim için uykum gelirsede vur kafayı yat ohhh mis o yüzden benim için güzel haber
    Yanıtla +1
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    Marshall-Bruce 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix flaş tv tadında filmler çektiği için sarı bıyığı spider-man olarak görmeye hazır olun
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    Tekno moomce (fehim velioğlu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    John wik çevirmediler daha bunlar akıllanmaz
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    ghost43 (Sinan Bey) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmus
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    TuncayTurkoglu 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapılan zamdan sonra gönlümüzü almaya çalışıyor sanırım.
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    baypsikolog1 (Ahmet Duran) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nette film önerisi alıyorum. Neyflix yazıyorum çıkmıyor. Sonrasında Korsan izliyorum mecburen. Abartısız 7,8 defa başıma geldi.
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    Boldrex (C A*******) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Finalde siyahi Nathan Drake Meksikalı Sully ile öpüşür veya cinsiyet değiştirmek istediğini söyleyip onu terk eder.
    Yanıtla +3
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Disney+ nasıl böyle bir hata yapmış? Sen sony ile ortak spiderman filmi çekiyorsun karakterleri senin evreninde geçiyor alsana işte dijital yayın haklarını. Şimdi marvel i tek elde toplama şansını kaybettin. Netflix, Disney'e golü atmış resmen. Daha bunun playstation filmleri var. Her türlü karlı çıkar.
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    C cadiguzel (Can Adıgüzel) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Lithium
    Gol falan yok, marvel sersisi disney+ ‘a gecmis ati alan misali.. ne gelecegi de belli degil, ilk yorumdaki gibi bi spider man filmi gorururz artik 😅
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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yapımcı olmadığına göre sıkıntı yok
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    F frostburn 5 gün ( Mesaj Silindi )
    netflix disney+'a karşı çöküşteydi önemli bir hamle yapmışlar.
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    7213 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    uncharted, sony filmleri ve
    7 etiket daha sony netflix spider-man morbius 2022-2026 playstation filmleri Bilim ve Teknoloji
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