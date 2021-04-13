Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yonga sıkıntısı ağ ekipmanlarını da vurdu

    Yonga üretiminde yaşanan sıkıntılar ağ ekipmanları sektörüne de sıçradı. Tedarik zincirinde üretim süresi iki katına çıkarken firmalar talebe yetişmekte zorlanıyor.
    13 Nisan 2021, 14:00 (1 gün)
    998
    5
    7
    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yonga sıkıntısı ağ ekipmanlarını da vurdu
    Tam Boyutta Gör

    Tüm dünyayı adeta diken üstünde tutan yonga sıkıntısını yıl sonuna kadar çözmek amacıyla hem firmalar hem ülkeler kolları sıvamış durumda. Yine de o zamana kadar sıkıntının pek çok sektörde etkisini hissedeceğiz.

    Sıra ağ ekipmanlarına geldi

    Bugün yonga kullanmayan bir elektronik cihaz yok diyebiliriz. Otomotiv sektöründen bilgisayar sektörüne, beyaz eşya sektörüne, mobil cihaz sektörüne ve giyilebilir cihaz sektörüne kadar hemen tüm sektörlerde yonga kullanımı kritik bir unsur haline geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yonga krizi için sektör devleri Beyaz Saray’da toplanıyor

    Ayrıca Bkz. "Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme"

    Yonga sıkıntısı başladığında ilk etapta anlık planlamanın ve siparişin çok önemli olduğu otomotiv sektörü etkileniyor gibi görünmüştü ancak bugün tüm sektörler etkilenmeye başladı. Bunlardan birisi de ağ ekipmanları.

    Gelen bilgilere göre Zyxel aşırı talep nedeniyle üretimi yetiştiremediğini duyurdu. Firmanın yönlendirici ürünlerinin tedarik zincirindeki üretimi 30 haftadan 60 haftaya çıkmış durumda. Yani sevkiyat tarihi neredeyse iki kat uzadı.

    Özellikle çevrim içi oyunlar ve uzaktan eğitim gibi konular nedeniyle yönlendirici cihazlara olan talep aşırı fazla. Üretimin sıkıntıya girmesi fiyatlara da yansıyabilir. Kısacası yonga krizi çözülene dek kimseye rahat yok gibi.



    https://www.techpowerup.com/280884/global-chip-shortage-takes-another-toll-now-your-home-router
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    C Cimbomua28 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Her hangi bir yatırım şartı olmadan ücretsiz üye olup videolar reklamlar izleyerek dolar bazında kazanç sağlayıp çekim yapabileceğiniz site linke tıklayarak üye olabilirsiniz. https://aylink.co/YOOUXC
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha geçen gün yeni modem almıştım.
    Şansa yaşıyoruz vallahi!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şok şok şok, süt fiyatlarındaki ilginç artışın sebebi ne, silikon dan sofraya az sonra sizlerle
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Syniox 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/yonga <== GÜNCEL YONGA SIKINTISI HABERİ BAKMANIZI ŞİDDETLE ÖNERİRİM.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye azıcık iyi yönetilseydi silikon ve yonga işine girerdi pandemi paşında, yeni dünyada da ilk üçte olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sdbz (Sezai Kuyu) 1 gün ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Sen yonga üretmek istedin de engel mi oldular?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 sa. Netflix'in yeni Godzilla animesinden ilk fragman paylaşıldı 19 sa. Mcdodo’dan Ramazan boyunca her gün bir DH üyesine hediye 19 sa. İtopya'da kargolar işte buradan geliyor! 9000mtk'lik operasyon merkezini gezdik 19 sa. Apple, Mac sevkiyatında yıllık %110'dan fazla büyüme sağladı 20 sa. ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek kalitede görselleri yayınlandı 20 sa. Vikingleri yönettiğiniz strateji oyunu Northgard, iOS için yayınlandı 21 sa. Son araştırmalara göre 55-64 yaş arasındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde 21 sa. Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ten aksiyon dolu fragman 21 sa. AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak 22 sa. Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı 22 sa. Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı 22 sa. Clubhouse, Mayıs ayında Android'e gelebilir 23 sa. Söylentiye göre GTA 6, 1980'lerde değil günümüzde geçecek 23 sa. Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın özellikleri onaylandı: İşte tabletin ilk resmi görüntüleri 1 gün Dünya devi motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türkiye'ye satılabilir 1 gün PS5'in ilk büyük güncellemesinin detayları açıklandı: Artık oyunları USB'ye depolayabileceksiniz 1 gün Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers, HBO Max'in en çok izlenen dizisi oldu 1 gün Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti 1 gün Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatını durdurdu 1 gün The Last of Us Part II'nin PS5'teki olası 4K 60FPS görüntüsü için video paylaşıldı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Yonga sıkıntısı ağ ekipmanlarını da vurdu Sonraki Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq tanıtıldı 1 gün Nvidia profesyonel RTX ekran kartlarını duyurdu 1 gün Siri merakla beklenen Apple etkinliğinin tarihini açıkladı 1 gün Mitsubishi modellerinden biri Bursa'da üretilebilir 1 gün TIME Dergisi Bitcoin’le ödeme kabul edeceğini duyurdu 1 gün Google Lens teknolojisi Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümüne entegre edildi 1 gün Assassin's Creed Valhalla yazarı seriyi Brezilya'ya götürmek istiyor 1 gün Yılın merak edilen bilim kurgu filmi Dune'un devamı için ilk adımlar atıldı 1 gün Mass Effect Legendary Edition'ın yapımı tamamlandı, 14 Mayıs'ta geliyor 1 gün Nvidia ve MediaTek'ten dev iş birliği 1 gün Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis 1 gün Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün İptal edilen Days Gone 2'nin co-op oynanışa sahip olması planlanmış 1 gün Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor 1 gün 2si1 "Facebook'a ne oldu?" Teknoloji ve Oyun Programı 1 gün Telefonunuzdaki pil seviyesine göre değişen oyun Battery Boy, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Nvidia yeni ARM tabanlı sunucu işlemcisini duyurdu 1 gün Godzilla vs Kong'un yapım şirketinin CEO'su, filmle aynı evrende geçen daha birçok fikirleri olduğunu söyledi 1 gün Kablosuz şarj özelliğine sahip elektrikli otomobil: Zhiji IM L7 1 gün Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız