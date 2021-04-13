Yonga sıkıntısı ağ ekipmanlarını da vurdu

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Tüm dünyayı adeta diken üstünde tutan yonga sıkıntısını yıl sonuna kadar çözmek amacıyla hem firmalar hem ülkeler kolları sıvamış durumda. Yine de o zamana kadar sıkıntının pek çok sektörde etkisini hissedeceğiz.

Sıra ağ ekipmanlarına geldi

Bugün yonga kullanmayan bir elektronik cihaz yok diyebiliriz. Otomotiv sektöründen bilgisayar sektörüne, beyaz eşya sektörüne, mobil cihaz sektörüne ve giyilebilir cihaz sektörüne kadar hemen tüm sektörlerde yonga kullanımı kritik bir unsur haline geldi.

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Yonga sıkıntısı başladığında ilk etapta anlık planlamanın ve siparişin çok önemli olduğu otomotiv sektörü etkileniyor gibi görünmüştü ancak bugün tüm sektörler etkilenmeye başladı. Bunlardan birisi de ağ ekipmanları.

Gelen bilgilere göre Zyxel aşırı talep nedeniyle üretimi yetiştiremediğini duyurdu. Firmanın yönlendirici ürünlerinin tedarik zincirindeki üretimi 30 haftadan 60 haftaya çıkmış durumda. Yani sevkiyat tarihi neredeyse iki kat uzadı.

Özellikle çevrim içi oyunlar ve uzaktan eğitim gibi konular nedeniyle yönlendirici cihazlara olan talep aşırı fazla. Üretimin sıkıntıya girmesi fiyatlara da yansıyabilir. Kısacası yonga krizi çözülene dek kimseye rahat yok gibi.

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