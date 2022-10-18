YouTube'dan herkesi etkileyen 4K çözünürlük kararı

YouTube 4K video desteği ile herkesi sevindirecek
Resmî Twitter hesabından Premium üyeliği olmayan kullanıcılarını da 4K video desteği ile mutlu edeceğini duyuran YouTube, bu konu hakkında herhangi bir kafa karışıklığına izin vermeyeceğini belirtti.
İnsanlardan verdiği bu karar hakkında geri bildirimler almak isteyen popüler video paylaşım platformu 4K çözünürlüğün önceden sadece Premium üyelik satın alan bireylere sunulmasının bir testten ibaret olduğunu açıkladı.
On sekizinci yılına hazırlanan Amerikan markası kendisini tercih eden bireylerin Premium üyelik olmadan da 4K çözünürlüğü eşliğinde video izleme keyfini tam anlamıyla deneyimlemesini istiyor.
YouTube'dan bu konuya son noktayı koyan ilgili açıklama ise şöyle: "'İzleyiciler artık Premium üyelik olmadan 4K kalitesindeki videolara erişebilmelidir."
YouTube'un daha önce var olan bazı özellikleri sadece Premium isimli hizmeti satın alanlara sunma planı birçok kişiyi öfkelendirmeye devam ediyor. Gelecekte 4K video desteği ile ilgili olan başka denemeler yapılacak mı göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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