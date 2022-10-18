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    YouTube'dan herkesi etkileyen 4K çözünürlük kararı

    YouTube'un Premium isimli özel servisini kullanan kişilere sunulan 4K video kalitesi artık bir ayrıcalık olmayacak. Ünlü video izleme platformunun aldığı bir karar bütün kullanıcıları etkileyecek.
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    YouTube 4K Tam Boyutta Gör
    17 yıl önce insanların hayatına giren Amerikan video paylaşım platformu ilginç bir açıklama yaptı. 4 yıldır Premium isimli özel servisini kullanıcılarına çeşitli pazarlama teknikleri ile benimsettirmeye çalışan YouTube bu konuda istenileni yapmaya karar verdi.

     

    YouTube 4K video desteği ile herkesi sevindirecek

    Resmî Twitter hesabından Premium üyeliği olmayan kullanıcılarını da 4K video desteği ile mutlu edeceğini duyuran YouTube, bu konu hakkında herhangi bir kafa karışıklığına izin vermeyeceğini belirtti.

    İnsanlardan verdiği bu karar hakkında geri bildirimler almak isteyen popüler video paylaşım platformu 4K çözünürlüğün önceden sadece Premium üyelik satın alan bireylere sunulmasının bir testten ibaret olduğunu açıkladı.

    On sekizinci yılına hazırlanan Amerikan markası kendisini tercih eden bireylerin Premium üyelik olmadan da 4K çözünürlüğü eşliğinde video izleme keyfini tam anlamıyla deneyimlemesini istiyor.

    YouTube'dan bu konuya son noktayı koyan ilgili açıklama ise şöyle: "'İzleyiciler artık Premium üyelik olmadan 4K kalitesindeki videolara erişebilmelidir."

    YouTube Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılardan bazıları YouTube'un 4K çözünürlüğünde olan videolar için Premium üyelik stratejisini tercih etme manevrasını "YouTube'un çöküsü" olarak tanımlarken bazıları ise bu stratejinin yüksek maliyetlerden ötürü akıllıca bir fikir olduğunu düşünüyor.

    YouTube'un daha önce var olan bazı özellikleri sadece Premium isimli hizmeti satın alanlara sunma planı birçok kişiyi öfkelendirmeye devam ediyor. Gelecekte 4K video desteği ile ilgili olan başka denemeler yapılacak mı göreceğiz.

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    slamdunk393 3 gün önce

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