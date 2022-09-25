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    YouTube'a siyah koyu tema geliyor: İşte Ana Sayfa akışınıza gelen yeni özellikler

    YouTube Ana Sayfa akışında bazı yenilikler yapıyor. Henüz test aşamasında olan bu yeni özellikler arasında ise Materials You dümeleri ve gerçek siyah koyu tema yer almakta. 
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    YouTube'a siyah koyu tema geliyor
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    Popüler video izleme platformu YouTube görünmünü iyileştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan sızıntılara göre YouTube, Ana Sayfa akışında bazı yenilikler yapıyor. Şimdilik sadece Beta kullanıcılarına sunulan bu yenilikler arasında siyah koyu tema da bulunmakta.

    YouTube, Ana Sayfa akışındaki tuşları Materials You tasarımına geçiriyor

    YouTube, video ekranına yaptğı bazı yenilikleri test ediyor. Bu yeniliklerden biri Ana Sayfa akışınızdaki tuşların Materials You tasarımına geçmesi. Eskiden Ana Sayfanızda hap şeklindeki yuvarlaklar içerisinde yer alan kategori seçenekleri artık köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgenler içerisinde yer alacak. 

    YouTube'a siyah koyu tema geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere YouTube'a yeni bir tema geliyor. Masaüstü Ana Sayfasına gelen bu tema, sizlere gri yerine gerçek siyah bir tema sunmakta. Bu tema AMOLED ekran kullanıcılarını oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

    Yukarıda bahsi geçen özellikler yakın bir zamanda YouTube Music'e de geldi. Kullanıcılardan olumlu dönüşler alan şirket yakında yayınlanacak bir güncelleme ile bu özellikleri YouTube kullanıcılarına da sunacak. 

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    homebird 2 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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