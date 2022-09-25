YouTube'a siyah koyu tema geliyor: İşte Ana Sayfa akışınıza gelen yeni özellikler

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Popüler video izleme platformu YouTube görünmünü iyileştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan sızıntılara göre YouTube, Ana Sayfa akışında bazı yenilikler yapıyor. Şimdilik sadece Beta kullanıcılarına sunulan bu yenilikler arasında siyah koyu tema da bulunmakta.

YouTube, Ana Sayfa akışındaki tuşları Materials You tasarımına geçiriyor

YouTube, video ekranına yaptğı bazı yenilikleri test ediyor. Bu yeniliklerden biri Ana Sayfa akışınızdaki tuşların Materials You tasarımına geçmesi. Eskiden Ana Sayfanızda hap şeklindeki yuvarlaklar içerisinde yer alan kategori seçenekleri artık köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgenler içerisinde yer alacak.

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Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere YouTube'a yeni bir tema geliyor. Masaüstü Ana Sayfasına gelen bu tema, sizlere gri yerine gerçek siyah bir tema sunmakta. Bu tema AMOLED ekran kullanıcılarını oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

Yukarıda bahsi geçen özellikler yakın bir zamanda YouTube Music'e de geldi. Kullanıcılardan olumlu dönüşler alan şirket yakında yayınlanacak bir güncelleme ile bu özellikleri YouTube kullanıcılarına da sunacak.

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