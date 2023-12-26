YouTube'a yüklenen toplam video sayısı ortaya çıktı

Meraklıların analizi, 2006 yılından bu yana YouTube'a toplam 13.325 milyar video yüklendiğini gösterdi. En fazla videonın - yaklaşık 4 milyar - 2023 yılında yüklendiği, en az videonun ise 2006 yılında yüklendiği açıklandı.
Bir YouTube videosu ortalama 39 izlenme alıyor
Tüm videoların yalnızca %4'ü 10 binden fazla görüntülenme elde etti. %13'ü ise binden az görüntülenme elde edebildi. Videoların yaklaşık %5'i sıfır görüntülenmeye sahip. YouTube videolarının büyük çoğunluğunda beğeni ya da yorum da bulunmuyor. Ortalama olarak bir video 39 kez görüntüleniyor ve "Öneriler" bölümünde en az 10 bin kez oynatılmış videolar yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.