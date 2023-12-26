Tam Boyutta Gör Reddit kullanıcısı ve video blog yazarı Ethan Zuckerman ve PushShift hizmetinin geliştiricisi, açıldığı günden bu yana platforma yüklenen tüm YouTube videolarını sayabildikleri bir komut dosyası geliştirdiler.

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Meraklıların analizi, 2006 yılından bu yana YouTube'a toplam 13.325 milyar video yüklendiğini gösterdi. En fazla videonın - yaklaşık 4 milyar - 2023 yılında yüklendiği, en az videonun ise 2006 yılında yüklendiği açıklandı.

Bir YouTube videosu ortalama 39 izlenme alıyor

Tüm videoların yalnızca %4'ü 10 binden fazla görüntülenme elde etti. %13'ü ise binden az görüntülenme elde edebildi. Videoların yaklaşık %5'i sıfır görüntülenmeye sahip. YouTube videolarının büyük çoğunluğunda beğeni ya da yorum da bulunmuyor. Ortalama olarak bir video 39 kez görüntüleniyor ve "Öneriler" bölümünde en az 10 bin kez oynatılmış videolar yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Rapor ayrıca YouTube'daki en popüler video dilinin, yüklenen tüm kliplerin yüzde 32'sini oluşturan İngilizce olduğunu gösteriyor. İkinci sırada yüzde 10,5'lik payla Hintçe yer alıyor. İlk üçte ise yüzde 8'lik payla İspanyolca yer alıyor. Bu dilleri de sırasıyla %6 ve %5,6'lık paylarla Arapça ve Rusça takip ediyor.

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YouTube'a yüklenen toplam video sayısı ortaya çıktı