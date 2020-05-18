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    Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor

    Yıllardan beri HD olarak tanımladığımız 720p çözünürlük, artık Youtube tarafından HD olarak değerlendirilmiyor. Artık videoların HD olarak işaretlenmesi için 1080p olması gerekli.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor
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    YouTube, 720p çözünürlükteki videoları HD (High Definition) olarak işaretlemeyi durdurdu. HD işareti artık 1080p veya daha yüksek bir çözünürlük sunan videoların yanında görülecek. 720p ise daha düşük bir kalite düzeyi olan SD (Standard Definition) olarak sınıflandırılacak.

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    Popüler video barındırma sitesinin neden böyle bir değişikliğe gittiği ise çok net değil. Zira yıllardır 1280 × 720 piksel çözünürlüğe sahip videolar HD iken, 1920 × 1080 çözünürlüğe sahip video Full HD formatına karşılık geliyordu. Ayrıca, ortalama bir İnternet bağlantı hızında, 720p seçeneği mevcutsa, videoların otomatik olarak 720p çözünürlükte oynatıldığını belirtmek gerekir.

    Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor
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    Youtube henüz bir açıklama yapmadı

    Geçmişte YouTube videoları otomatik olarak 480p veya daha düşük çözünürlükte oynatıyordu. Şimdi ise ana kriter internet bağlantınızın hızıdır. Düşük hızda bağlandığınızda, video otomatik olarak 720p veya daha düşük hızda oynatılabilir, ancak hız yeterliyse YouTube 1080p ve daha yüksek çözünürlükte video oynatmaya başlar.

    YouTube'un video kalitesi sınıflandırmasını değiştirme kararının ne ile bağlantılı olduğunu söylemek zor. Zira şirket temsilcileri bu konuda henüz yorum yapmış değiller. Tüm bunlara ek olarak sadece Youtube içindeki sınıflandırmayı değiştirmekten bahsettiğimizi de unutmayalım. Zira 720p çözünürlüğe sahip videolar hala HD olarak değerlendiriliyorlar.



    https://wccftech.com/youtube-just-stopped-classifying-720p-as-high-definition-only-1080p-and-above-is-hd/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. en beğenilen
    Haber değeri bile yok. Yazsa ne yazmasa ne.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 1 sa.
    Eskiden beri izlediğim 720p videoların kalitesinin düştüğünü farkettim, kalitesine de müdahale etmişler daha bulanık görünüyor videolar.El kadar mobil cihazlarda 720p gayet yeterli youtube boşuna uğraşmasın.
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    rapidos 1 sa.
    Bitrate değeri düştüğü için HD etiketi kalkmıştır. 1280x720 çözünürlüğü görüntü kalitesini belirleyen tek etmen değil, önemli olan videoda kullanılan bitrate değeri. Bunun en basit örneği iki aynı videonunda 720p olmasına rağmen aradaki boyut farkıdır. Örneğin aynı video bir kaynakta 720p ve 3 GB iken başka bir kaynakta aynı video yine 720p ancak 7 GB olabiliyor. Bitrate değeri düştükçe görüntü kalitesi de düşüyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa.
    YouTube ne derse desin, dünya standartlarında 720p hep HD olarak kalır xb
    (144p izleyeme mecbur olan ben)
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 sa.
    Durum zaten 1 aydir boyle degil mi?
    Benim bildigim, Netflix gibi bitrate dusurdugu icin hd etiketini kaldirdi.
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    Paetzold (R S) 3 sa.
    Benimde dikkatimi çekti dedim sorun mu var acaba.
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    Kampaku 3 sa. yeni yorumcu
    Vay be. Bir gecede gelişmemiş kaldık. 1080p kim biz kim...
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    yorumculuklar 3 sa.
    Korona başladığından beri bende HD simgesi gitti 720p den keza görüntü kalitesi hiçbir platformda eski 720p değil. Bana geliyor ki Corona düşürülen bant genişliği sebebiyle 720p nin kalitesini düşürdüler o sebeple HD yazmıyorlar. Düzelttiklerinde geri gelir.
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    fitamino (Olgun Portakal) 4 sa.
    Millet 8k konusuyor artik 720p mi kaldi
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. en beğenilen
    Haber değeri bile yok. Yazsa ne yazmasa ne.
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    1611 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    youtube, 720p ve
    6 etiket daha hd 1080p video değişiklik çözünürlük Internet
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