Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor

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YouTube, 720p çözünürlükteki videoları HD (High Definition) olarak işaretlemeyi durdurdu. HD işareti artık 1080p veya daha yüksek bir çözünürlük sunan videoların yanında görülecek. 720p ise daha düşük bir kalite düzeyi olan SD (Standard Definition) olarak sınıflandırılacak.

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Popüler video barındırma sitesinin neden böyle bir değişikliğe gittiği ise çok net değil. Zira yıllardır 1280 × 720 piksel çözünürlüğe sahip videolar HD iken, 1920 × 1080 çözünürlüğe sahip video Full HD formatına karşılık geliyordu. Ayrıca, ortalama bir İnternet bağlantı hızında, 720p seçeneği mevcutsa, videoların otomatik olarak 720p çözünürlükte oynatıldığını belirtmek gerekir.

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Youtube henüz bir açıklama yapmadı

Geçmişte YouTube videoları otomatik olarak 480p veya daha düşük çözünürlükte oynatıyordu. Şimdi ise ana kriter internet bağlantınızın hızıdır. Düşük hızda bağlandığınızda, video otomatik olarak 720p veya daha düşük hızda oynatılabilir, ancak hız yeterliyse YouTube 1080p ve daha yüksek çözünürlükte video oynatmaya başlar.

YouTube'un video kalitesi sınıflandırmasını değiştirme kararının ne ile bağlantılı olduğunu söylemek zor. Zira şirket temsilcileri bu konuda henüz yorum yapmış değiller. Tüm bunlara ek olarak sadece Youtube içindeki sınıflandırmayı değiştirmekten bahsettiğimizi de unutmayalım. Zira 720p çözünürlüğe sahip videolar hala HD olarak değerlendiriliyorlar.

https://wccftech.com/youtube-just-stopped-classifying-720p-as-high-definition-only-1080p-and-above-is-hd/

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