Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor

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Başta Çin olmak üzere birçok ülkede üretim ve montaj yaptıran Apple ve diğer ABD şirketleri, üretimlerini ABD'ye taşıma kararı alabilirler. Zira gelen en son bilgilere bakılırsa Başkan Trump, ABD dışında cihaz veya bileşen üreten Amerikan şirketlerine yeni vergiler uygulamayı planlıyor.

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iPhone fiyatları artabilir

Donald Trump ve yönetimi ABD şirketlerinin, faaliyetlerini ABD topraklarına geri getirmeye zorlamak için yeni yollar arıyor. Reuters'ın raporuna göre ABD hükümeti, esas olarak Amerikan teknoloji şirketlerinin üretimini Çin dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu gelişmenin de Başkan Trump'ın Huawei yasağını bir yıl daha uzatmasından hemen sonra gerçekleşmesi, uzun vadeli bir planın olabileceğine işaret ediyor diyebiliriz. Ayrıca ABD'nin, Huawei'nin küresel yarı iletken tedariğine erişimini engellemeye çalıştığı ve Çin'in de bu duruma misilleme yapmak için harekete geçtiği söyleniyor.

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Ticaret Bakanlığı'na göre Donald Trump, Çin ithalatına tarifeler uygulamaya başladığından beri ABD şirketleri 46 milyar dolar kaybetmiş durumda. ABD-Çin ticaret savaşının ise şu anda yaklaşık 370 milyar dolarlık Çin ithalatına mal olduğu tahmin ediliyor. COVID-19'u "Çin Virüsü" olarak tanımlayan Trump'ın, Çin'e karşı bir antipatisi olduğu inkar edilemez ve yeni vergilerin de yürürlüğe girmesinden sonra Apple'ın iPhone ve diğer cihazların fiyatını yükseltmesi gerekebilir.

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-taxes/trump-threatens-new-taxes-on-companies-that-make-goods-outside-united-states-idUSKBN22Q2HS

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