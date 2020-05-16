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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor

    ABD Başkanı Trump, üretimini denizaşırı ülkelerde yapan şirketler için yeni bir vergi getirmek için çalışıyor. Amaç, başta Apple olmak üzere Amerikan şirketlerinin üretimini ABD'ye taşımak.
    21 sa.
    2,3b
    10
    49
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor
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    Başta Çin olmak üzere birçok ülkede üretim ve montaj yaptıran Apple ve diğer ABD şirketleri, üretimlerini ABD'ye taşıma kararı alabilirler. Zira gelen en son bilgilere bakılırsa Başkan Trump, ABD dışında cihaz veya bileşen üreten Amerikan şirketlerine yeni vergiler uygulamayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı"

    iPhone fiyatları artabilir

    Donald Trump ve yönetimi ABD şirketlerinin, faaliyetlerini ABD topraklarına geri getirmeye zorlamak için yeni yollar arıyor. Reuters'ın raporuna göre ABD hükümeti, esas olarak Amerikan teknoloji şirketlerinin üretimini Çin dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu gelişmenin de Başkan Trump'ın Huawei yasağını bir yıl daha uzatmasından hemen sonra gerçekleşmesi, uzun vadeli bir planın olabileceğine işaret ediyor diyebiliriz. Ayrıca ABD'nin, Huawei'nin küresel yarı iletken tedariğine erişimini engellemeye çalıştığı ve Çin'in de bu duruma misilleme yapmak için harekete geçtiği söyleniyor.

    Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor
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    Ticaret Bakanlığı'na göre Donald Trump, Çin ithalatına tarifeler uygulamaya başladığından beri ABD şirketleri 46 milyar dolar kaybetmiş durumda. ABD-Çin ticaret savaşının ise şu anda yaklaşık 370 milyar dolarlık Çin ithalatına mal olduğu tahmin ediliyor. COVID-19'u "Çin Virüsü" olarak tanımlayan Trump'ın, Çin'e karşı bir antipatisi olduğu inkar edilemez ve yeni vergilerin de yürürlüğe girmesinden sonra Apple'ın iPhone ve diğer cihazların fiyatını yükseltmesi gerekebilir.



    https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-taxes/trump-threatens-new-taxes-on-companies-that-make-goods-outside-united-states-idUSKBN22Q2HS Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 21 sa. en beğenilen
    İlla ki bir ucu bize girer.
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    eray984 (Eray Çulcuoğlu) 20 sa. mokoko_TR
    Adam vergiyi halka mı uyguluyor ? Yoksa kendi ülkesi dışında üretim yapan şirketlere mi? Neden her muhalif insan sizler için fetöcü amerikacı şucu bucu oluyor?

    Adam ülkesi menfaati üzere doğru hareket etmiş. Yükünü de şirketlere bindirmiş.
    Adam vergiyi halka mı uyguluyor ? Yoksa kendi ülkesi dışında üretim yapan şirketlere mi? Neden her muhalif insan sizler için fetöcü amerikacı şucu bucu oluyor?...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    mokoko_TR 20 sa. yeni yorumcu eray984
    tamam bizde ithalat ihracat dengesini yakalayamadıgımız ve tüketim toplumu oldugumuz için vergi uygulanıyor aynı kapıya çıkmıyormu ? şirketler kendine binen yükü kime fatura edecek ?
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    mokoko_TR 20 sa. yeni yorumcu
    geçen %25 den %30'a geçici vergi çıktı diye buralarda ağız dolusu hakaretler ediliyordu...bakalım buraların menfaatci tayfası ilkesel bir tutum sergileyeyip abd li kardeşlerinin hakkını savunacakmı ?
    geçen %25 den %30'a geçici vergi çıktı diye buralarda ağız dolusu hakaretler ediliyordu...bakalım buraların menfaatci tayfası ilkesel bir tutum sergileyeyip a...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    eray984 (Eray Çulcuoğlu) 20 sa. mokoko_TR
    Adam vergiyi halka mı uyguluyor ? Yoksa kendi ülkesi dışında üretim yapan şirketlere mi? Neden her muhalif insan sizler için fetöcü amerikacı şucu bucu oluyor?

    Adam ülkesi menfaati üzere doğru hareket etmiş. Yükünü de şirketlere bindirmiş.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
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    GwynBleidd48 2 sa.
    20 bin tllik ıphone hazırlık
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    porsoro 12 sa.
    Apple için bir şey farketmez. Turkiyedeki fiyatları 15 bin tl yapar vergi farkını çıkarır. Ergen muhalifler de Tayyib'e söve yine apple mağazasında kuyruk olur.
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    El Fuego 13 sa.
    Trump ilk seçildiğinde de Amerikan şirketlerinin kendi ülkesinde üretim yapmaları konusunda ısrarcı bir tutum sergiledi. Buna ilk uyan da Ford oldu. Meksika'daki tüm fabrikalarini kapatıp, Amerika içinde 35 milyar dolarlık yatırım yaptı, mevcut fabrikalarının üzerlerine yenilerini ekledi.



    Ben Trump'ı beğeniyorum. En az Putin kadar kurnaz, zeki bir adam. Paldır küldür konuşması ise aslında çok mesajlar içeriyor.



    Amerika'da cinayetten sonra en büyük suç vergi kaçırmak. Müebbete kadar yolu var. Bizde de yalamaların vergi borçları siliniyor, diyetini de halk ödüyor.
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    Six Feet Under. 13 sa. El Fuego
    Amerika'nın en sevdigim tarafı. Vergi kaçıramazsın. Borçların silinmez. Açıp bakın Amerika'daki çogu mafya babaları, suçlular çogu adam öldürmekten degil vergi kaçırmaktan girmiştir hapise.
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    Brother ToLGa 14 sa.
    Çin'de üretim çok ucuzdu , arsa yer fabrika elektrik ve işçi çoğu firma bu yüzden Çin'de üretim yaptı ama çin ters mühendislik ile yani kopyalama ile çok teknolojiyi öğrendi sanırım ama artık çok geç çin çok güçlendi
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    runge kutta 15 sa. yeni yorumcu
    Trump bütün firmaların ABD'de üretim yapmasını istiyor. Çoktan Intel/TMSC ile görüşüldü. Intel ve AMD'nin Made in USA modellerini de görmemiz olası.
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    smart1978 (X Y) 16 sa.
    Vietnam Hindistan filan ikame ulkeler vardir. Elbette Amerikan Topraklari da var....
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    maximus8282 (maximus ) 16 sa.
    Apple Türkiye’de üretim fikrine sıcak bakabilir.
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    bytradm (adem ademy) 16 sa.
    böyle osruk gibi tedbirler alması covit tazminatı
    kitleyemeceğinden galiba. yesinler birbirlerini.
    zaten ecüc-mecüc ya çançun yada coni.
    ne içtiğimi sormayın dünyanın antibiyotiğini içtim
    bi drençli bakteriyi öldüremedim.şimdi danalarınkilere
    başladım.
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    DARTH_BLACK 16 sa.
    trump ın asıl niyeti,ciroları artık devletlerin cirosu kadar prim yapan ve gitgidede büyüyerek markaların devletlere karşı farklı bir güç konumuna girmesi sebebiyle trump apple gibi büyük markaların abd nin şemsiyesi altında hareket etmek istiyor.

    apple çin ile uzun zamandır süregelen ticaret savaşlarını abd hükümetine baskı yaparak bitirmek isteği trump yönetimini oldukça sinirlendiriyordu.Trump apple gibi bir markanın batmasını istemez,istemedide ve huawei atağını yaparak apple ı kurtardı zira huawei ambargo yemeseydi appleın şuanki kar marjı oldukça düşecekdi.

    aplle ise son pandemi salgını sebebiyle dünya genelinde yaklaşık %75 gerileyen telefon pazarında ciddi mali kayıp yaşadı.Çarkları tekrar çevirmek içinde yine çindeki üretim üssünü kullanıp ucuz maliyette telefon yapma yolunu tercih etti ve trump yönetimine baskısını artırdı ancak trumpda "bir marka kendi ülkesi yönetimine baskcı ve emredici şekilde istek yapamaz" kafasıyla şimdi vergi kartını oynuyor.Sonuç itibariyle küresel yapının bir figürü olan apple ulusalcı olan trupmın en önde gelen muhalif kanallarından birisi dolayısıyla arkaplanda küreselci-ulusalcı savaşında trumpda kendi savunduğu politiakalarda geri adım atmadan yoluna devam ediyor.

    Bize yansıması elbette olacak,10 bin tl lik telefon 15 bin olacak,apple satışları yarı yarıya düşer.Çin bu noktada ucuz üretim avantajı ile destek verdiği huawei üzerinden apple satışlarını ciddi şekilde kırabilir.Apple da artık dünya genelinde herkesin ulaşılabilir fiyatlarda telefon üretmesi lazım.Bİr iphone 6-7-8 in ne eksiği var? ama sürekli yazılım güncellemeri ile bu seriler öldürüldü zira kapitalist sistemin gereği "sürekli tüketim" anlayışında apple uzak ara önde teknoloji sektöründe ve bu durum artık apple markasına zarar getirecek.
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    catborise (vükela .) 16 sa.
    bu olayın amacını hiç anlayamadım. Farzedelim ki Apple dediki "getirmiyorum koy vergini..." trump dayı da koydu vergiyi geçti.
    Peki ne olur bu durumda;
    1. apple in alternatifi çıkar daha ucuza bir apple iphone ayarında telefon üretim tüm amerikalilar ona yönelir ve apple in satışları düşer?
    2. Apple ın fiyatları çok yükselir kendi halkının da gücü yetemez gidip samsung alırlar ya da ne bileyim xiaomi falan?
    3. Apple korkar trump dayı ben ettim sen etme beni rakiplerime(?) çiğ çiğ yedirme der tüm fabrikalarını amerikaya taşır. İşcilik ve maliyetler yükselir?

    1. seçenek ölü, 2.seçenek ölü 3. seçenek yarı ölü...
    dönüyor dolanıyor olay amerikan halkına patlıyor gibime geliyor. Hangi seçenek olursa olsun bunun bir anlamı yok ki. Duopol pazara sahip(amd, intel vs) firmalar için bir anlamı olsa da monopol sayılan microsoft, apple, google gibi şirketlere hiç bir şey olmayacağı gibi tam tersine ticari anlamda amerika bundan zarar görür.

    ya da benim aklımın ermediği başka seçenekler var....
    birisi aydınlatırsa sevinirim(siyasi çekişme yerine konu bağlamında konuşabilsek keşke)
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    vonderplanitz 15 sa. catborise
    Çin, ABD, Rusya, Almanya.. tüm ülkeleri istediği gibi yıkıp yeniden kuran, onlara istediği kadar finansal kaynak açabilen finansörler, banker baronlar vardır ve Hiyerarşik düzende şirketler ve hükümetlerin üstündedirler. Sen şirket ve hükümeti en üstte gördüğün için, onun ötesini göremediğin için olayın amacını anlayamadın:

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    2255 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ABD, çin ve
    8 etiket daha huawei Apple vergi üretim yasağı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji
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