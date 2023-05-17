YouTube’un çocuklara silah videoları önerdiği ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
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YouTube'un önerilen içerik algoritması, bu kez video oyunlarıyla ilgilenen küçük çocuklara silahlar ve silah şiddeti hakkında yüzlerce video önerdiği iddiaları nedeniyle yeniden eleştirilerin hedefi oldu. Videolardan bazıları okul saldırılarına ait sahneleri ve silahların nasıl kullanılacağı ve modifiye edileceğine dair talimatlar dahi içeriyordu.
Kâr amacı gütmeyen gözlemci kuruluş
Tech Transparency Project (TTP) tarafından yapılan bir çalışmada, ikisi dokuz yaşında, ikisi de 14 yaşında erkek çocuklar olarak tanımlanan dört test hesabı oluşturularak söz konusu öneriler keşfedildi. Hesapları kontrol eden araştırmacılar yalnızca tamamen video oyunu içeriklerinden oluşan oynatma listelerini izledi. Dokuz yaşındaki hesaplar Roblox, Lego Star Wars ve Five Nights at Freddy's gibi oyunlardan videolar izledi. Aynı zamanda, 14 yaşındaki hesap çoğunlukla Grand Theft Auto, Halo ve Red Dead Redemption izledi. YouTube, çocuklara silahlı şiddet videoları öneriyor
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Araştırmacılar daha sonra geçen
30 günlük bir süre boyunca YouTube ana sayfasında ve Sıradaki panelinde hesaplara önerilen videoları kaydettiler. TTP yayınladığı raporda "Çalışma, YouTube'un tüm oyuncu hesaplarına silahlı saldırılar ve silahlarla ilgili içerik önerdiğini, bununla birlikte YouTube tarafından önerilen videolara tıklayan kullanıcılara çok daha yüksek bir hacimde içerik önerildiği ortaya koydu" diye yazdı.
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Önerilen videolardan bazıları
kitlesel silahlı saldırı olaylarını, bir silahın bir vücuda ne kadar zarar verebileceğini gösteren demoları ve tabancaları tam otomatik silahlara dönüştürmek için nasıl yapılır kılavuzlarını içeriyordu. Bu videoların bırakın çocuk hesaplarına önerilmesini, çoğu YouTube'un kendi içerik politikalarını bile ihlal ediyor.
Bir ay süren test süresi boyunca
YouTube, dokuz yaşındaki çocukların hesaplarına 382 video, 14 yaşındaki çocukların hesaplarına ise 1.325 gerçek ateşli silah videosu önerdi. YouTube daha önce sorumlu öneriler sunduğundan ve izleyicileri aşırı içeriklere yönlendirmediğinden bahsetmişti, ancak yapılan çalışma bunun tam tersini gösteriyor. Google yıllardır YouTube'un önerilen video algoritmasını geliştirmeye çalışıyor, ancak hala oldukça sınırda, uygunsuz ve bazen saldırgan içerikler sunuyor. Sitenin gençler arasında en popüler site olması özellikle sorun yaratabiliyor. Zira her beş kişiden biri neredeyse sürekli olarak siteye girdiğini söylüyor.
Kaynakça
https://www.techtransparencyproject.org/articles/youtube-leads-young-gamers-to-videos-of-guns-school
https://www.techspot.com/news/98715-study-shows-youtube-recommending-gun-videos-kid-gamers.html
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.