Elon Musk: Bana para kaybettirse bile istediğimi söyleyeceğim

“İstediğim şeyi söylerim”
Röportaj esnasında Musk’a neden komplo teorileri tweetlediği, ırkçı ve antisemitik olarak eleştirilen açıklamalar yaptığı soruldu, özellikle de bunlar ona müşteri kaybettirebilecek ve yönettiği şirketlere zarar verebilecekken.
Musk bu soruları cevaplamadan önce bir süre (tuhaf derecede uzun) durakladıktan sonra 1987 yapımı The Princess Bride filminde Mandy Patinkin'in Inigo Montoya karakterinin babasını öldüren adamla yüzleştiği sahneye atıfta bulunarak "Ne söylemem gerekiyorsa onu söyleyeceğim ve bunun sonucunda para kaybedeceksem, öyle olsun" dedi.
Öte yandan halka açık bir şirketin CEO'su olarak Musk'ın Twitter'da ya da başka bir yerde söyleyebileceklerinin bir sınırı var. Örneğin, Tesla hakkında yanıltıcı tweetler atarsa, hissedarlar ona dava açabilir. Tıpkı şirketi hisse başına 420 dolardan özelleştirmekle ilgili tweet attıktan sonra yaptıkları gibi. (Hissedarlar davayı kaybetti ve Musk'ın kayıplarından sorumlu olmadığı tespit edildi)
Musk'a neden kışkırtıcı tweetler attığı soruluyor ve o da sanki bu takipçilerin büyük bir kısmı sadece laf olsun diye atmıyormuş gibi, gittikçe artan akıldışı davranışlarını haklı çıkarmak için takipçi sayısına işaret ediyor. Takipçileri ve hissedarları ona tweet atmayı bırakması için yalvarıyor, ancak o tekrar tekrar bunu “ikiye katlıyor”. Akıl almaz bir durum olduğu söylenebilir. Bu durum elbette Twitter’ı da olumsuz etkiliyor. Reklam gelirlerindeki düşüş de bunun bir göstergesi. Bu bağlamda Musk’ın Linda Yaccarino’yu yeni Twitter CEO’su olarak işe alması belki de atılmış olumlu bir adım olabilir. Öyle veya böyle, Twitter'ın Musk'a ciddi itibar kaybettirdiği somut bir gerçek.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/05/16/elon-musk-defends-inflammatory-tweets-ill-say-what-i-want.html https://www.theverge.com/2023/5/16/23726317/elon-musk-tweet-controversy-conspiracy-theory-cnbc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.