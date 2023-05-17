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    Elon Musk: Bana para kaybettirse bile istediğimi söyleyeceğim

    Elon Musk, kendisine müşteri kaybettirse bile tartışmalı konular hakkında tweet atma hakkını savundu. Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk, istediği şeyi söyleyeceğini belirtti.
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    Elon Musk: Bana para kaybettirse bile istediğimi söyleyeceğim Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, CNBC'ye verdiği bir röportaj sırasında hem önemli hem de tuhaf açıklamalarda bulundu. Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk’ın Tesla ve SpaceX gibi çok ciddi şirketlerin CEO’su olduğunu bilsek de kendisinin Twitter’da çok ilginç bir tarzı olduğu çok açık. Bu arada Musk'ın ayrıca "konuşma özgürlüğü" konusunu ciddi bir şekilde savunduğunda da hemfikiriz ve belki de bu, söylemlerinin arkasındaki itici gücü anlamakta önemli olabilir.

    “İstediğim şeyi söylerim”

    Elon Musk: Bana para kaybettirse bile istediğimi söyleyeceğim Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, kendisine para kaybettirse bile Twitter'da kışkırtıcı şeyler söyleme hakkını savundu. Öte yandan yapılan bu röportaj, Musk'ın Teksas'ta meydana gelen bir silahlı saldırıyla ilgili komplo teorilerini desteklediği, George Soros'un "insanlıktan nefret ettiğini" iddia ettikten sonra antisemitizmle suçlandığı, suç ve ırkla ilgili itibarsız teorileri retweetlediği rahatsız edici tweetlerinin ardından geldiğini de belirtmek gerekiyor.

    Röportaj esnasında Musk’a neden komplo teorileri tweetlediği, ırkçı ve antisemitik olarak eleştirilen açıklamalar yaptığı soruldu, özellikle de bunlar ona müşteri kaybettirebilecek ve yönettiği şirketlere zarar verebilecekken.

    Musk bu soruları cevaplamadan önce bir süre (tuhaf derecede uzun) durakladıktan sonra 1987 yapımı The Princess Bride filminde Mandy Patinkin'in Inigo Montoya karakterinin babasını öldüren adamla yüzleştiği sahneye atıfta bulunarak "Ne söylemem gerekiyorsa onu söyleyeceğim ve bunun sonucunda para kaybedeceksem, öyle olsun" dedi.

    Öte yandan halka açık bir şirketin CEO'su olarak Musk'ın Twitter'da ya da başka bir yerde söyleyebileceklerinin bir sınırı var. Örneğin, Tesla hakkında yanıltıcı tweetler atarsa, hissedarlar ona dava açabilir. Tıpkı şirketi hisse başına 420 dolardan özelleştirmekle ilgili tweet attıktan sonra yaptıkları gibi. (Hissedarlar davayı kaybetti ve Musk'ın kayıplarından sorumlu olmadığı tespit edildi)

    Musk'a neden kışkırtıcı tweetler attığı soruluyor ve o da sanki bu takipçilerin büyük bir kısmı sadece laf olsun diye atmıyormuş gibi, gittikçe artan akıldışı davranışlarını haklı çıkarmak için takipçi sayısına işaret ediyor. Takipçileri ve hissedarları ona tweet atmayı bırakması için yalvarıyor, ancak o tekrar tekrar bunu “ikiye katlıyor”. Akıl almaz bir durum olduğu söylenebilir. Bu durum elbette Twitter’ı da olumsuz etkiliyor. Reklam gelirlerindeki düşüş de bunun bir göstergesi. Bu bağlamda Musk’ın Linda Yaccarino’yu yeni Twitter CEO’su olarak işe alması belki de atılmış olumlu bir adım olabilir. Öyle veya böyle, Twitter'ın Musk'a ciddi itibar kaybettirdiği somut bir gerçek.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/05/16/elon-musk-defends-inflammatory-tweets-ill-say-what-i-want.html https://www.theverge.com/2023/5/16/23726317/elon-musk-tweet-controversy-conspiracy-theory-cnbc
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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