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    YouTube'dan dev anlaşma: Yapay zeka tabanlı şarkılar için karar verildi

    Popüler içerik platformu YouTube, yapay zeka tabanlı müzikler için harekete geçti. Sosyal medya devi, Universal Music Group dahil olmak üzere şarkıcılar ve müzik şirketleriyle iş birliği yapılacak.
    YouTube'dan dev anlaşma: AI tabanlı şarkılar için karar verildi! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde üretken yapay zeka, hemen hemen her sektöre yayılmış durumda ve dijital platformların yeni kararlar almaya başladığını görüyoruz. Bu bağlamda pazarın öncü isimlerinden Youtube, AI tabanlı içerikler konusunda yeni adımlar atacağını duyurdu. Bu yaklaşım kapsamında sanatçılara ödeme yapılırken, yapay zekânın benimsenmesi desteklenecek. 

    Youtube, yapay zeka için harekete geçti

    Bildiğiniz gibi yapay zeka uygulamaları, Youtube başta olmak üzere dijital platformlarında yüzlerce yeni içeriğe neden oldu. Bu noktada yapay zeka ile hazırlanan videolara ek olarak, mevcut şarkıların farklı bir sesle yüklendiğini veya belirli kişilerin sesleri ile yeni şarkılar üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu girişim, telif hakkı sorunlarını da beraberinde getirdi. 

    Bugün ise YouTube, yapay zeka tabanlı müzikler için ilk kararını verdi. Buna göre içerik platformu, Music AI Incubator (Yapay Zeka Müzik Kuluçka Merkezi) isimli yeni bir program hazırlıyor. Ayrıca bu program Universal Music Group iş birliği ile tasarlanacak. Bu girişimin en temel özelliği ise hem fırsatlar hem de telif hakkı ihlaline karşı koruma sağlayacak olması.

    Böylece YouTube'un mevcut Content ID sistemi daha genişletilecek ve platform yapay zeka tabanlı içerikler konusunda daha güvenli olacak. Hazırlanan ilkeler ise şu anda belirsiz. Ancak Kuluçka Merkezi kapsamında sanatçıların, söz yazarlarının, yapımcıların ve müzik şirketlerinin bir araya geleceği belirtliyor. Bu doğrultuda Google ve programda yer alan sanatçılar, yapay zeka müzik teknolojisi konusunda araştırmalar yapacak. Önümüzdeki aylarda ise yeni politikalar ve içerik oluşturuculara yönelik para kazanma da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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