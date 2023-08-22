YouTube'dan dev anlaşma: Yapay zeka tabanlı şarkılar için karar verildi

Tam Boyutta Gör Günümüzde üretken yapay zeka, hemen hemen her sektöre yayılmış durumda ve dijital platformların yeni kararlar almaya başladığını görüyoruz. Bu bağlamda pazarın öncü isimlerinden Youtube, AI tabanlı içerikler konusunda yeni adımlar atacağını duyurdu. Bu yaklaşım kapsamında sanatçılara ödeme yapılırken, yapay zekânın benimsenmesi desteklenecek.

Youtube, yapay zeka için harekete geçti

Bildiğiniz gibi yapay zeka uygulamaları, Youtube başta olmak üzere dijital platformlarında yüzlerce yeni içeriğe neden oldu. Bu noktada yapay zeka ile hazırlanan videolara ek olarak, mevcut şarkıların farklı bir sesle yüklendiğini veya belirli kişilerin sesleri ile yeni şarkılar üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu girişim, telif hakkı sorunlarını da beraberinde getirdi.

Bugün ise YouTube, yapay zeka tabanlı müzikler için ilk kararını verdi. Buna göre içerik platformu, Music AI Incubator (Yapay Zeka Müzik Kuluçka Merkezi) isimli yeni bir program hazırlıyor. Ayrıca bu program Universal Music Group iş birliği ile tasarlanacak. Bu girişimin en temel özelliği ise hem fırsatlar hem de telif hakkı ihlaline karşı koruma sağlayacak olması.

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Böylece YouTube'un mevcut Content ID sistemi daha genişletilecek ve platform yapay zeka tabanlı içerikler konusunda daha güvenli olacak. Hazırlanan ilkeler ise şu anda belirsiz. Ancak Kuluçka Merkezi kapsamında sanatçıların, söz yazarlarının, yapımcıların ve müzik şirketlerinin bir araya geleceği belirtliyor. Bu doğrultuda Google ve programda yer alan sanatçılar, yapay zeka müzik teknolojisi konusunda araştırmalar yapacak. Önümüzdeki aylarda ise yeni politikalar ve içerik oluşturuculara yönelik para kazanma da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor.

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YouTube'dan dev anlaşma: AI tabanlı şarkılar için karar verildi!