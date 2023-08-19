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    YouTube Music, Android akıllı saatler için güncellendi: İşte yenilikler

    YouTube Music uygulaması Wear OS'li saatler için güncellendi. Kullanıcılar, yeni güncellemeyle doğrudan saatlerinden albümlere, çalma listelerine göz atabiliyor.
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    youtube music wear os uygulaması güncellendi Tam Boyutta Gör
    YouTube Music, Android akıllı saatler için dikkate değer bir güncelleme aldı. YouTube Müzik, artık çalma listesi veya albümdeki şarkılara tam olarak göz atmanıza izin veriyor.

    YouTube Music Wear OS güncelleme detayları

    youtube müzik wear os 6.15 Tam Boyutta Gör
    Wear OS uygulaması çıktığından bu yana kullanıcı bir albüm veya çalma listesini seçtiğinde yalnızca adın ve indir/çal butonlarının olduğu bir sayfaya yönlendiriliyordu. Bu şekilde belli bir şarkıyı bulmak için çok fazla atlama gerekiyordu. Artık, ana sayfada tüm şarkılar listeleniyor ve kullanıcı, dilediği bir şarkıyı seçip dinleyebiliyor.

    Bir çalma listesindeki şarkı seçildiğinde, sıra çalma listesine dönüşüyor. Ancak, bir albümden bir şarkı seçildiğinde bir radyo istasyonu başlatılıyor ve ilgili albümdeki bir sonraki beklenen şarkı çalınmıyor. Bir albümün tamamını dinlemek için karıştır butonunu kullanmak gerekiyor.

    Wear OS için YouTube Music 6.15 sürümünde yeni değişiklikler mevcut.

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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