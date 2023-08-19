YouTube Music, Android akıllı saatler için güncellendi: İşte yenilikler

YouTube Music Wear OS güncelleme detayları
Bir çalma listesindeki şarkı seçildiğinde, sıra çalma listesine dönüşüyor. Ancak, bir albümden bir şarkı seçildiğinde bir radyo istasyonu başlatılıyor ve ilgili albümdeki bir sonraki beklenen şarkı çalınmıyor. Bir albümün tamamını dinlemek için karıştır butonunu kullanmak gerekiyor.
Wear OS için YouTube Music 6.15 sürümünde yeni değişiklikler mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.