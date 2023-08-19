YouTube Music, Android akıllı saatler için güncellendi: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör YouTube Music, Android akıllı saatler için dikkate değer bir güncelleme aldı. YouTube Müzik, artık çalma listesi veya albümdeki şarkılara tam olarak göz atmanıza izin veriyor.

YouTube Music'in yeni özelliği duyuruldu: Samples 3 gün önce eklendi

YouTube Music Wear OS güncelleme detayları

Tam Boyutta Gör Wear OS uygulaması çıktığından bu yana kullanıcı bir albüm veya çalma listesini seçtiğinde yalnızca adın ve indir/çal butonlarının olduğu bir sayfaya yönlendiriliyordu. Bu şekilde belli bir şarkıyı bulmak için çok fazla atlama gerekiyordu. Artık, ana sayfada tüm şarkılar listeleniyor ve kullanıcı, dilediği bir şarkıyı seçip dinleyebiliyor.

Bir çalma listesindeki şarkı seçildiğinde, sıra çalma listesine dönüşüyor. Ancak, bir albümden bir şarkı seçildiğinde bir radyo istasyonu başlatılıyor ve ilgili albümdeki bir sonraki beklenen şarkı çalınmıyor. Bir albümün tamamını dinlemek için karıştır butonunu kullanmak gerekiyor.

Wear OS için YouTube Music 6.15 sürümünde yeni değişiklikler mevcut.

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