YouTube'dan içerik üreticilerine: Telif hakkıyla korunan müzikler kolayca kaldırılabilecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, içerik oluşturucuların konuşmaları, efektleri ve diğer sesleri etkilemeden telif hakkıyla korunan müzikleri videolarından kolayca kaldırabilmeleri için güncellenmiş silme aracını kullanıma sundu.

YouTube, yeni parça silme aracının telif hakkıyla korunan müziklerin olduğu bölümleri kaldırdığını, sesin geri kalanını olduğu gibi bıraktığını söylüyor. Şirket, videodaki diğer sesleri etkilemeden söz konusu müziğin tespit edilip kaldırılması için yapay zeka destekli algoritma kullandığını belirtiyor.

YouTube, algoritmanın yalnızca müziği kaldırmada zaman zaman başarısız olabileceği konusunda uyarıyor.

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