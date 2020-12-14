YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü

Dünya genelinde Google sunucularına erişim problemi yaşandı. Saat 14.45 ile saat 15.40 arasında Google servislerine erişim sağlanamadı. Problem gideridli. Siteler normale döndü.

YouTube, Gmail, Drive, Fotoğraflar, Keep, Dökümanlar, Formlar ve Hangouts’un sitelerinde ve mobil uygulamalarında erişim sorunu yaşanmıştı. Ancak Google arama motorunda herhangi bir problem gözlemlenmedi. Google, yaşanan problem resmi bir açıklama yayınladı ve sorunu giderdi.

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Downdetector verilerine göre Türkiye genelinde, Avrupa’nın tamamında, ABD’de, Güney Amerika’da, Avustralya’da ve Güney Asya ülkelerinde erişim problemi yaşandı.

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Güncelleme 1: YouTube'un Twitter'daki resmi hesabı @TeamYoutube'dan yapılan açıklamada, "Şu anda pek çok kişinin YouTube'a erişim problemi yaşadığının farkındayız. Ekibimiz bu durumun farkında ve çözümünü araştırıyor. Daha fazla bilgi oldukça sizi buradan bilgilendireceğiz." sözlerine yer verildi.

Güncelleme 2: Saat 15.40 itibariyle erişim sorunu çözülmüş görünüyor. Şu anda YouTube, Gmail, Drive, Hangouts vb. Google servisleri problemsiz bir şekilde çalışıyor.

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