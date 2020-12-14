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    YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü

    Google'ın sunucularında dünya genelinde erişim problemi yaşanıyor. YouTube, Gmail, Hangouts gibi Google servislerini yaklaşık 1 saat boyunca erişim problemi yaşandı. Sorun düzeldi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,9b
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    53
    Web Siteleri
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    47

    YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü

    Dünya genelinde Google sunucularına erişim problemi yaşandı. Saat 14.45 ile saat 15.40 arasında Google servislerine erişim sağlanamadı. Problem gideridli. Siteler normale döndü.

    YouTube, Gmail, Drive, Fotoğraflar, Keep, Dökümanlar, Formlar ve Hangouts’un sitelerinde ve mobil uygulamalarında erişim sorunu yaşanmıştı. Ancak Google arama motorunda herhangi bir problem gözlemlenmedi. Google, yaşanan problem resmi bir açıklama yayınladı ve sorunu giderdi.

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    Downdetector verilerine göre Türkiye genelinde, Avrupa’nın tamamında, ABD’de, Güney Amerika’da, Avustralya’da ve Güney Asya ülkelerinde erişim problemi yaşandı.

    YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme 1: YouTube'un Twitter'daki resmi hesabı @TeamYoutube'dan yapılan açıklamada, "Şu anda pek çok kişinin YouTube'a erişim problemi yaşadığının farkındayız. Ekibimiz bu durumun farkında ve çözümünü araştırıyor. Daha fazla bilgi oldukça sizi buradan bilgilendireceğiz." sözlerine yer verildi.

    Güncelleme 2: Saat 15.40 itibariyle erişim sorunu çözülmüş görünüyor. Şu anda YouTube, Gmail, Drive, Hangouts vb. Google servisleri problemsiz bir şekilde çalışıyor.



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    2020 google i bile cokertti gider ayak...
    Yorumu gör »     pyrotechnician
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    pyrotechnician 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    2020 google i bile cokertti gider ayak...
    Yanıtla +53
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayatımız ne kadar Google'a bağlıymış.
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kuafortr 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesin CHP nin işidir buda
    Yanıtla +3
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    Oyuncudostum (Barış Üstün) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ah 2020 bir bitmedin be
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    floydrose 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Az önce yine çöktü. Ara ara sorun devam ediyor.
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    War Rock 6 gün ( Mesaj Silindi ) floydrose
    bende nedense hiç çökme yaşanmadı
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    servera rakun kaçmış diyiler..
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    -m3q 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    google bile çöktü vay be abi
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    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bugün bende açamadım.Şimdi düzelmiş.
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    birbaskadir 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünya devi bile çöküyorsa sanal ortam deposuna pek güven olmamalı.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayatımız ne kadar Google'a bağlıymış.
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    SilenthillDream 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayda tüm YouTube videoları silinmiş benim :o
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bende sadece gmail çöktü diğer uygulamalar çalıştı
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    versamaxx (İbrahim K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) homosapiens17
    Yotube da çöktü.
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    6948 kez okundu.
    45 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

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    google, google çöktü mü ve
    4 etiket daha google çöktü youtube açılmıyor youtube çöktü Internet
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