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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    126 TL değerinde iki oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Amazon Prime üyelerine şu anda toplam değerleri 126 TL olan iki oyun ücretsiz veriliyor. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.
    1 hf.
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    6
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    126 TL değerinde iki oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta yine Amazon Prime'dan güzel bir haber geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplam değerleri 126 TL olan Yooka-Laylee ve Yooka-Laylee and the Impossible Lair oyunları ücetsiz dağıtılıyor. İki oyun önümüzdeki aya kadar ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

    Yooka-Laylee serisi popüler platform oyunları olarak dikkat çekiyor. Serinin ilk oyunu bir dönemlerin sevilen Banjo-Kazooie yapımlarını andırırken, ikinci oyun Yooka-Laylee and the Impossible Lair ise Nintendo'nun Donkey Kong Country oyunlarına benziyor. Her iki oyun da önemli övgüler almayı başardı ancak özellikle Yooka-Laylee and the Impossible Lair büyük bir hayran kitlesine sahip. Donkey Kong Country benzeri platform oyunlarını seviyorsanız kesinlikle şans vermenizi öneriyoruz.

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    Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Bu iki oyun haricinde ayrıca Close to the Sun, Wizard of the Legend, Turmoil ve bazı SNK oyunları da şu anda ücretsiz.

    Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada. Aşağıda bu ayın oyunları için Steam linklerini verdik.

    Yooka-Laylee Steam Linki 

    Yooka-Laylee and the Impossible Lair Steam Linki



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    NitroNos (Nitro Nos) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya ALLAH aşkına şu başlıkları seçmece mi buluyorsunuz banane fiyatından oyunu bilen yok şu fiyattaki oyunlar ücretsiz oldu en dandik oyuna 5000 bin TL verir misin ? Vermezsin değil mi şu oyunlar ücretsiz oldu de geç.
    Ya ALLAH aşkına şu başlıkları seçmece mi buluyorsunuz banane fiyatından oyunu bilen yok şu fiyattaki oyunlar ücretsiz oldu en dandik oyuna 5000 bin TL verir mis...
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    2
    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler, bakalım oyunlara.
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    sacr1face (Serkan Uysal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu amazon prime bir tek benim bebeğe bez alırken işe yarıyor. Prime indirimi + ertesi gün kapımda (istanbul dışı). Bundan dolayıda aboneliği aktif tutuyorum. He arada mesut beye prime abonelik atıyorum boşta kalmasın diye. Baskada bi numarasını göremedim.
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    sirinmustafa (mustafa şirin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Amazon oyunlarını ps4 te oynayabiliyor muyuz?
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    rookiecod3r (Erdem Taş) 6 gün ( Mesaj Silindi ) sirinmustafa
    Tabi oynayabilirsiniz.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğlenceli görünüyor. Çoluk çocuk takılabiliriz.
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    NitroNos (Nitro Nos) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya ALLAH aşkına şu başlıkları seçmece mi buluyorsunuz banane fiyatından oyunu bilen yok şu fiyattaki oyunlar ücretsiz oldu en dandik oyuna 5000 bin TL verir misin ? Vermezsin değil mi şu oyunlar ücretsiz oldu de geç.
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