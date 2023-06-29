Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube Music, artık şarkıları son oynatma listenize otomatik olarak ekleyecek

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, artık çalma listesine ekleyeceğiniz şarkıları son kullanılan çalma listesine otomatik olarak ekleyecek. İşte detaylar:
    Oy Ver
    YouTube Music, şarkıları son oynatma listenize ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Müzik dinleme uygulaması YouTube Music, rakiplerini geride bırakmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, şimdilerde uygulamanın oynatma listeleri hakkında yeni bir özelliği test ediyor.

    Dilediğiniz şarkıyı, seçtiğiniz son oynatma listesine otomatik olarak eklenecek

    YouTube Music, şarkıları son oynatma listenize ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Uygulamanın Android ve iOS sürümlerinde ortaya çıkan bu yeni özellik sayesinde, bir şarkıyı oynatma listenize kaydettiğinizde diğer şarkıları da otomatik olarak bu listeye ekleyecek. Bu özelliği kontrol etmek için ise Ayarlar > Genel sekmesinde bulunan en son kullanılan oynatma listesini hatırla seçeneğini aktif veya pasif şeklinde seçebilirsiniz.
    YouTube Music, şarkıları son oynatma listenize ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Şarkıları oynatma listesine eklerken uğraşmak istemiyorsanız bu özellik ile önceki müziği kaydettiğiniz listeye şarkıyı otomatik olarak kaydedebilir ve zamandan tasarruf etmenizi de sağlayabilir. Son olarak henüz test aşamasında olan bu özelliğin yakında kullanıma sunulması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    büyük bir kazadan kurtulunca ne yapmalı adana etüt merkezi tavsiye vodafone 2 gb internet hediye sağ ve sol kaburga farkı samsung 65bu8500 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 19 Neo
    TECNO CAMON 19 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız