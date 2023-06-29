YouTube Music, artık şarkıları son oynatma listenize otomatik olarak ekleyecek

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, artık çalma listesine ekleyeceğiniz şarkıları son kullanılan çalma listesine otomatik olarak ekleyecek. İşte detaylar: