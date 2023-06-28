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    Meta, artık ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını gösterecek

    Meta, yayınladığı bazı güvenlik güncellemeleri ile artık ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını görmelerine olanak sağlayacak. Ancak ebeveynler, mesaj içeriklerini göremeyecek.
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    Meta ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını gösterecek
    Birçok sosyal medya uygulamasının sahibi Meta, ebeveynleri sevindirecek özellikler kullanıma sundu. Böylece ebeveynler, çocuklarının Messenger'da geçirdikleri zamanı görüntüleyebilir ve kişi listesi değişiklikleri hakkında güncellemeler alabilecek.

    Ebeveynler, çocuklarının kimle mesajlaştığını görecek ancak mesaj içeriklerini göremeyecek

    Meta, ebeveynlere gençlerinin Messenger ve Instagram DM'lerindeki faaliyetleri hakkında daha fazla gözetim sağlamayı amaçlayan bir dizi yeni güvenlik aracını tanıttı. Böylece artık ebeveynler, gençlerinin Messenger'da ne kadar zaman geçirdiğini görebilir, kişi listelerindeki ve gizlilik ayarlarındaki değişikliklerle ilgili güncellemeler alabilir ve gençleri başka bir kullanıcıyı engellemeye karar verirse bir bildirim alabilir. 

    Meta ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını gösterecek Tam Boyutta Gör
    Ebeveynler artık hangi tür kullanıcıların (arkadaşlar, arkadaşların arkadaşları veya hiç kimse) gençlerine mesaj gönderebileceğini gözden geçirebilir. Ancak bu ayarı değiştiremezler. Ayrıca Meta, yaptığı açıklamada bu özelliklerin özellikle ebeveynlerin gençlerin Messenger veya Instagram DM'deki mesajlarının içeriğini okumasına izin vermediğini de belirtti.

    Meta bu yeni özellikleri yayına aldıktan sonra "Bugünkü güncellemeler, gençlerin çevrimiçi deneyimlerinin kontrolünü ellerinde hissetmelerine ve ebeveynlerin gençlerini desteklemek için donanımlı hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlandı." ifadelerine de yer verdi.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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