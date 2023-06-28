Meta, artık ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını gösterecek

Birçok sosyal medya uygulamasının sahibi Meta, ebeveynleri sevindirecek özellikler kullanıma sundu. Böylece ebeveynler, çocuklarının Messenger'da geçirdikleri zamanı görüntüleyebilir ve kişi listesi değişiklikleri hakkında güncellemeler alabilecek.

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Ebeveynler, çocuklarının kimle mesajlaştığını görecek ancak mesaj içeriklerini göremeyecek

Meta, ebeveynlere gençlerinin Messenger ve Instagram DM'lerindeki faaliyetleri hakkında daha fazla gözetim sağlamayı amaçlayan bir dizi yeni güvenlik aracını tanıttı. Böylece artık ebeveynler, gençlerinin Messenger'da ne kadar zaman geçirdiğini görebilir, kişi listelerindeki ve gizlilik ayarlarındaki değişikliklerle ilgili güncellemeler alabilir ve gençleri başka bir kullanıcıyı engellemeye karar verirse bir bildirim alabilir.

Tam Boyutta Gör Ebeveynler artık hangi tür kullanıcıların (arkadaşlar, arkadaşların arkadaşları veya hiç kimse) gençlerine mesaj gönderebileceğini gözden geçirebilir. Ancak bu ayarı değiştiremezler. Ayrıca Meta, yaptığı açıklamada bu özelliklerin özellikle ebeveynlerin gençlerin Messenger veya Instagram DM'deki mesajlarının içeriğini okumasına izin vermediğini de belirtti.

Meta bu yeni özellikleri yayına aldıktan sonra "Bugünkü güncellemeler, gençlerin çevrimiçi deneyimlerinin kontrolünü ellerinde hissetmelerine ve ebeveynlerin gençlerini desteklemek için donanımlı hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlandı." ifadelerine de yer verdi.

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Meta ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını gösterecek