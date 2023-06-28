Meta, artık ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığını gösterecek

Ebeveynler, çocuklarının kimle mesajlaştığını görecek ancak mesaj içeriklerini göremeyecek
Meta, ebeveynlere gençlerinin Messenger ve Instagram DM'lerindeki faaliyetleri hakkında daha fazla gözetim sağlamayı amaçlayan bir dizi yeni güvenlik aracını tanıttı. Böylece artık ebeveynler, gençlerinin Messenger'da ne kadar zaman geçirdiğini görebilir, kişi listelerindeki ve gizlilik ayarlarındaki değişikliklerle ilgili güncellemeler alabilir ve gençleri başka bir kullanıcıyı engellemeye karar verirse bir bildirim alabilir.
Meta bu yeni özellikleri yayına aldıktan sonra "Bugünkü güncellemeler, gençlerin çevrimiçi deneyimlerinin kontrolünü ellerinde hissetmelerine ve ebeveynlerin gençlerini desteklemek için donanımlı hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlandı." ifadelerine de yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D