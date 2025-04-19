YouTube Music, “Tutarlı Ses” özelliğiyle müzik deneyimini iyileştiriyor

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YouTube Music, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni bir özellikle gündemde. Android ve iOS uygulamaları için sunulan “Tutarlı Ses” seçeneği, çalma listeleri ya da albümler arasında ani ses seviyesi değişikliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle farklı kayıt seviyelerine sahip parçalar arasında geçiş yaparken yaşanan rahatsız edici ses dalgalanmaları, bu özellik sayesinde önemli ölçüde azaltılıyor.

YouTube’un ana uygulamasında daha önce “Kararlı Ses” adıyla sunulan bu özellik, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmıştı. YouTube Music’e gelen sürümde ise benzer bir mantıkla çalışan sistem, şarkılar arasında ses seviyesini dengeleyerek daha pürüzsüz bir müzik deneyimi sunuyor. Özelliğin aktif edilmesiyle birlikte yüksek sesli bir parçanın ardından gelen daha düşük seviyedeki şarkılar kulağa daha tutarlı bir seviyede geliyor.

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Yeni ses normalleştirme özelliği Android cihazlarda “Ayarlar > Oynatma”, iOS tarafında ise “Ayarlar > Oynatma ve kısıtlamalar” menüsünden erişilebiliyor. Ancak YouTube’un ana uygulamasında olduğu gibi oynatma ekranı üzerinden hızlıca açılıp kapatılabilen bir tuş bu sürümde yer almıyor. Bu da kullanıcıların ayarlara gitmek zorunda kalmasını gerektiriyor.

Özelliğin şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya sunulduğu belirtiliyor. iPhone tarafında 8.15 sürümünde aktif olduğu görülürken, Android kullanıcılarında henüz her cihaza ulaşmadığı dikkat çekiyor. Ayrıca masaüstü sürümde bu özelliğe dair bir iz bulunmuyor.

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