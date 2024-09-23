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Tam Boyutta Gör YouTube Music, kullanıcıların müzik sıralarını mobil cihazlarından senkronize etmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği web uygulamasında duyurdu. Bu güncelleme ile web istemcisindeki kuyruk artık sekme kapatılıp yeniden başlatıldığında da varlığını sürdürüyor ve ayrıca telefonunuzdaki kuyruğu da yükleyebiliyorsunuz.

Web'de yapılan değişiklikler telefon uygulamasına yansıtılmıyor

Özellik ilk olarak mayıs ayında test edilmiş ancak birkaç haftalık testin ardından geçici olarak geri çekilmişti. Yeni özellik, tam oynatma konumunu olmasa da son çalınan şarkıyı hatırlayarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca yeniden başlatıldığında kuyruğu geri çağırarak kullanıcıların müziklerine kaldıkları yerden hızla devam etmelerine olanak sağlıyor.

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Bu, özellikle gün boyunca telefon ve bilgisayar arasında geçiş yapanlar için oldukça kullanışlı olabilir. Güncellenen YouTube Music web uygulaması artık kullanıcıların mobil cihazlarında ne dinlediğini, hatta sırada bekleyen şarkıları bile tanıyor. Web kuyruğu, kullanıcının mobil cihazındaki en son kuyrukla değiştiriliyor ancak bu senkronizasyon tek yönlü olacak.

Web üzerinden yapılan değişiklikler telefon uygulamasına yansımayacak. YouTube Music, işlevsel iyileştirmelerin yanı sıra görsel öğelerini de güncelledi. Web istemcisindeki ilerleme çubuğu artık düz kırmızı yerine sona doğru pembemsi bir renk tonuna dönüşecek. Son günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulan kuyruk senkronizasyon özelliği henüz yaygın olarak kullanılamıyor olabilir.

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YouTube Music web sürümüne yeni özellik ekledi: İşte detaylar