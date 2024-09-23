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    YouTube Music web sürümüne yeni özellik ekledi: İşte detaylar

    YouTube Music'in web uygulaması artık mobil cihazınızla senkronize oluyor ve çaldığınız son şarkıyı ve sıranızı hatırlıyor. Ancak web'de yapılan değişiklikler telefonunuza yansımıyor.
    YouTube Music web sürümüne yeni özellik ekledi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    YouTube Music, kullanıcıların müzik sıralarını mobil cihazlarından senkronize etmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği web uygulamasında duyurdu. Bu güncelleme ile web istemcisindeki kuyruk artık sekme kapatılıp yeniden başlatıldığında da varlığını sürdürüyor ve ayrıca telefonunuzdaki kuyruğu da yükleyebiliyorsunuz.

    Web'de yapılan değişiklikler telefon uygulamasına yansıtılmıyor

    Özellik ilk olarak mayıs ayında test edilmiş ancak birkaç haftalık testin ardından geçici olarak geri çekilmişti. Yeni özellik, tam oynatma konumunu olmasa da son çalınan şarkıyı hatırlayarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca yeniden başlatıldığında kuyruğu geri çağırarak kullanıcıların müziklerine kaldıkları yerden hızla devam etmelerine olanak sağlıyor.

    Bu, özellikle gün boyunca telefon ve bilgisayar arasında geçiş yapanlar için oldukça kullanışlı olabilir. Güncellenen YouTube Music web uygulaması artık kullanıcıların mobil cihazlarında ne dinlediğini, hatta sırada bekleyen şarkıları bile tanıyor. Web kuyruğu, kullanıcının mobil cihazındaki en son kuyrukla değiştiriliyor ancak bu senkronizasyon tek yönlü olacak.

    Web üzerinden yapılan değişiklikler telefon uygulamasına yansımayacak. YouTube Music, işlevsel iyileştirmelerin yanı sıra görsel öğelerini de güncelledi. Web istemcisindeki ilerleme çubuğu artık düz kırmızı yerine sona doğru pembemsi bir renk tonuna dönüşecek. Son günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulan kuyruk senkronizasyon özelliği henüz yaygın olarak kullanılamıyor olabilir.

    YouTube Music web sürümüne yeni özellik ekledi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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