YouTube Music web sürümüne yeni özellik ekledi: İşte detaylar

Web'de yapılan değişiklikler telefon uygulamasına yansıtılmıyor
Özellik ilk olarak mayıs ayında test edilmiş ancak birkaç haftalık testin ardından geçici olarak geri çekilmişti. Yeni özellik, tam oynatma konumunu olmasa da son çalınan şarkıyı hatırlayarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca yeniden başlatıldığında kuyruğu geri çağırarak kullanıcıların müziklerine kaldıkları yerden hızla devam etmelerine olanak sağlıyor.
Bu, özellikle gün boyunca telefon ve bilgisayar arasında geçiş yapanlar için oldukça kullanışlı olabilir. Güncellenen YouTube Music web uygulaması artık kullanıcıların mobil cihazlarında ne dinlediğini, hatta sırada bekleyen şarkıları bile tanıyor. Web kuyruğu, kullanıcının mobil cihazındaki en son kuyrukla değiştiriliyor ancak bu senkronizasyon tek yönlü olacak.
Web üzerinden yapılan değişiklikler telefon uygulamasına yansımayacak. YouTube Music, işlevsel iyileştirmelerin yanı sıra görsel öğelerini de güncelledi. Web istemcisindeki ilerleme çubuğu artık düz kırmızı yerine sona doğru pembemsi bir renk tonuna dönüşecek. Son günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulan kuyruk senkronizasyon özelliği henüz yaygın olarak kullanılamıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)