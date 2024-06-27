YouTube, müzik şirketleriyle yapay zeka anlaşmaları yapacak

YouTube, sanatçıların lisansını istiyor
Aktarılanlara göre YouTube, Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment ve Warner Records gibi binlerce sanatçıya sahip olan müzik şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmak istiyor. Firmanın lisans için toplu para ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Yani ödeme tek seferlik olacak. Ancak pek çok sanatçı, çalışmalarının değerini düşürebileceği endişesiyle yapay zeka ile müzik üretimine şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor.
YouTube geçen yıl, insanların bir metin girerek kısa müzik klipleri oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka aracını test etmeye başlamıştı. Başlangıçta "Dream Track" olarak adlandırılan ürün, tanınmış şarkıcıların ses ve sözlerini taklit etmek üzere tasarlanmıştı. Ancak aralarında Charli XCX, Troye Sivan ve John Legend'ın da bulunduğu yalnızca 10 sanatçı test aşamasına katılmayı kabul etmiş ve Dream Track yalnızca küçük bir içerik oluşturucusu grubunun kullanımına sunulmuştu.
Öte yandan aralarında Billie Eilish, Pearl Jam ve Katy Perry'nin de bulunduğu 200'den fazla sanatçı, şirketlerin insan sanatçıların haklarını ihlal etmek ve değersizleştirmek için yapay zekayı kullanmayı bırakmaları çağrısında bulunmuştu. Sony, Warner ve Universal gibi şirketleri temsil eden Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) ise yapay zeka müziği alanında önde gelen iki şirkete karşı ayrı ayrı telif hakkı ihlali davaları açmış ve ihlal başına 150 bin dolar tazminat talep etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.