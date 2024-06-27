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    YouTube, müzik şirketleriyle yapay zeka anlaşmaları yapacak

    YouTube, popüler sanatçıların müziklerini klonlayan yapay zeka araçları için sanatçıların şarkılarını lisanslamak üzere müzik şirketleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.
    YouTube, müzik şirketleriyle yapay zeka anlaşmaları yapacak Tam Boyutta Gör
    Google'ın sahibi olduğu video sitesi YouTube, bu yıl yeni yapay zeka araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanırken bu araçları eğitmek için müzik şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmak istiyor. Geçtiğimiz yıl birkaç ünlü sanatçının tarzında müzik üreten bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunan YouTube, dev müzik şirketleriyle anlaşmalar yapmaya ve yapay zeka araçlarını daha da geliştirmeye çalışıyor.

    YouTube, sanatçıların lisansını istiyor

    Aktarılanlara göre YouTube, Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment ve Warner Records gibi binlerce sanatçıya sahip olan müzik şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmak istiyor. Firmanın lisans için toplu para ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Yani ödeme tek seferlik olacak. Ancak pek çok sanatçı, çalışmalarının değerini düşürebileceği endişesiyle yapay zeka ile müzik üretimine şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor.

    YouTube geçen yıl, insanların bir metin girerek kısa müzik klipleri oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka aracını test etmeye başlamıştı. Başlangıçta "Dream Track" olarak adlandırılan ürün, tanınmış şarkıcıların ses ve sözlerini taklit etmek üzere tasarlanmıştı. Ancak aralarında Charli XCX, Troye Sivan ve John Legend'ın da bulunduğu yalnızca 10 sanatçı test aşamasına katılmayı kabul etmiş ve Dream Track yalnızca küçük bir içerik oluşturucusu grubunun kullanımına sunulmuştu.

    YouTube, müzik şirketleriyle yapay zeka anlaşmaları yapacak Tam Boyutta Gör
    Konu hakkında açıklama yapan YouTube, Dream Track'i genişletmek istemediğini söylerken diğer uygulamalar hakkında şirketlerle görüşmeler yaptığını doğruladı. Raporlara göre YouTube, düzinelerce sanatçıdan müzik lisansı almayı hedefliyor. Bu sanatçıların şarkıları firmanın yapay zeka araçlarının eğitiminde kullanılacak.

    Öte yandan aralarında Billie Eilish, Pearl Jam ve Katy Perry'nin de bulunduğu 200'den fazla sanatçı, şirketlerin insan sanatçıların haklarını ihlal etmek ve değersizleştirmek için yapay zekayı kullanmayı bırakmaları çağrısında bulunmuştu. Sony, Warner ve Universal gibi şirketleri temsil eden Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) ise yapay zeka müziği alanında önde gelen iki şirkete karşı ayrı ayrı telif hakkı ihlali davaları açmış ve ihlal başına 150 bin dolar tazminat talep etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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