YouTube, müzik şirketleriyle yapay zeka anlaşmaları yapacak

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Tam Boyutta Gör Google'ın sahibi olduğu video sitesi YouTube, bu yıl yeni yapay zeka araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanırken bu araçları eğitmek için müzik şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmak istiyor. Geçtiğimiz yıl birkaç ünlü sanatçının tarzında müzik üreten bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunan YouTube, dev müzik şirketleriyle anlaşmalar yapmaya ve yapay zeka araçlarını daha da geliştirmeye çalışıyor.

YouTube, sanatçıların lisansını istiyor

Aktarılanlara göre YouTube, Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment ve Warner Records gibi binlerce sanatçıya sahip olan müzik şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmak istiyor. Firmanın lisans için toplu para ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Yani ödeme tek seferlik olacak. Ancak pek çok sanatçı, çalışmalarının değerini düşürebileceği endişesiyle yapay zeka ile müzik üretimine şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor.

YouTube geçen yıl, insanların bir metin girerek kısa müzik klipleri oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka aracını test etmeye başlamıştı. Başlangıçta "Dream Track" olarak adlandırılan ürün, tanınmış şarkıcıların ses ve sözlerini taklit etmek üzere tasarlanmıştı. Ancak aralarında Charli XCX, Troye Sivan ve John Legend'ın da bulunduğu yalnızca 10 sanatçı test aşamasına katılmayı kabul etmiş ve Dream Track yalnızca küçük bir içerik oluşturucusu grubunun kullanımına sunulmuştu.

Tam Boyutta Gör Konu hakkında açıklama yapan YouTube, Dream Track'i genişletmek istemediğini söylerken diğer uygulamalar hakkında şirketlerle görüşmeler yaptığını doğruladı. Raporlara göre YouTube, düzinelerce sanatçıdan müzik lisansı almayı hedefliyor. Bu sanatçıların şarkıları firmanın yapay zeka araçlarının eğitiminde kullanılacak.

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Öte yandan aralarında Billie Eilish, Pearl Jam ve Katy Perry'nin de bulunduğu 200'den fazla sanatçı, şirketlerin insan sanatçıların haklarını ihlal etmek ve değersizleştirmek için yapay zekayı kullanmayı bırakmaları çağrısında bulunmuştu. Sony, Warner ve Universal gibi şirketleri temsil eden Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) ise yapay zeka müziği alanında önde gelen iki şirkete karşı ayrı ayrı telif hakkı ihlali davaları açmış ve ihlal başına 150 bin dolar tazminat talep etmişti.

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YouTube, müzik şirketleriyle yapay zeka anlaşmaları yapacak