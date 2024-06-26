Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI Sora’yı unutun: Kling AI büyüleyici videolar üretiyor

    Yapay zeka alanındaki gelişmelere ayak uydurmak bir yana takip etmek bile oldukça zor. OpenAI, Sora oldukça etkileyiciyken şimdi de Çinli Kling AI video üretmede çıtayı yükseltiyor.
    Yapay zeka alanındaki büyüme inanılmaz bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Henüz şubat ayında OpenAI tarafından tanıtılan metinden videoya yapay zeka Sora’nın zerinden birkaç ay geçmişken ciddi bir rakip beklenmedik bir şekilde Çin’den geldi. Çinli video platformu şirketi Kuaishou firmasının üretken video modeli Kling, gelişmiş yetenekleri ile büyüleyici gözüküyor.

    Kling, Sora’yı unutturdu

    OpenAI, Sora’yı bu yılın başında göstermiş olsa da halen genel kullanıma açmış değil. Öte yandan Kuaishou, Kling’i halihazırda piyasaya sürmüş durumda. Dolayısıyla Kling, halkın test etmesi için ücretsiz olarak sunulan ilk metinden videoya üretken yapay zeka modellerinden birisi olarak tarihe geçiyor.

    Aktif kullanıcı sayısı 600 milyonu aşan kısa video platformu, yeni aracını bu ayın başlarında duyurdu. Kling, 30 FSP kare hızı ve 1080p'ye kadar video çözünürlüğü ile iki dakikaya kadar uzunlukta videolar üretebiliyor. Bilindiği üzere Sora, 1 dakikalık klipler üretebiliyordu. Kuaishou ve kullanıcılar tarafından yayınlanan Kling örneklerine baktığımızda üretken video modelinin istemlere (prompt) bağlı kaldığını ve fizik konusunda oldukça iyi iş çıkardığını görüyoruz. Kling aynı zamanda bir fotoğrafı girdi olarak kullanarak onu videoya da dönüştürebiliyor.

    Kling, en temelinde Sora ile aynı tür difüzyon transformatör modeline dayanıyor ve çeşitli en boy oranları ile farklı çekim türlerini destekleyebiliyor. Yapay zekada kullanılan modelin de şirket içinde tescilli bir model olduğunu söyleyelim. Şirketin web sitesinde göre Kling, uzuv hareketini iyileştirmek için gelişmiş 3D yüz ve vücut yapılandırma yeteneğine sahip. Zaten fiziksel doğruluk da buradan geliyor.

    Kling’in örneklerine yakından baktığımızda ise etkileyici fotogerçekçi sahneler sunabildiğini ancak diğer yapay zeka videolarında gördüğümüz benzer bulanıklıkların da var olduğunu görebiliyoruz. Papağan videosu gibi bazı örneklerde videonun yapay zeka tarafından üretildiğini tespit etmek ilgili gözler için bile zor olabiliyor. Bu da modelin gücünü gözler önüne seriyor.

    Kling’in bir diğer önemli gücü de sıvılarla olan ilişkisi. Sora, Runway ve diğerleri sıvılar konusunda zorlanabiliyor. Kling’in ise tutarlı bir şekilde bir bardak kahveye süt dökebiliyor. Kling ve diğer benzer yapay zekaların çalışmaları dediğimiz gibi oldukça benzer: Geleneksel olarak video oluşturma yapay zekalarında kullanılan difüzyon modellerini, daha büyük video veri dosyalarını anlamasına ve daha verimli sonuçlar üretmesine yardımcı olan bir transformatör mimarisiyle birleştiriyor.

    Ancak Kling’in en büyük gücü ise bu veriler üzerindeki hakimiyeti. Firma Çin’in en büyük kısa video platformlarından birisi ve kullanıcılar platforma milyonlarca video yüklüyor. Tüm bunlara rağmen Kling, şimdilik en azından halka açık sürümünde sadece birkaç saniyelik çıktılar üretiyor. Sora’nın da birçok örnekte kısa videolar yaptığını da söyleyelim. Bu aslında halüsinasyon sorununu azaltmaya yönelik bir adım. Video süresi ne kadar uzarsa modelin daha fazla olasılığı tahmin etmesi ve haliyle hatalara daha açık olması beklenir.

    Rekabet artıyor

    Şimdilik piyasada bulunan metinden videoya yapay zekalar genellikle birkaç saniyelik videolar üretebiliyor. Ancak bu birkaç saniyelik (5-20sn) videoların bile sektörde büyük değişiklikler yapması bekleniyor. Günümüz sosyal medya mecralarında insanlar dikey formatta genellikle birkaç saniyelik videolar izleyip kaydırmaya devam ediyor. Yapay zekalar tarafından üretilen kısa ama etkileyici videolar bu tüketime uyuyor. Ayrıca reklam noktasında da kullanılabilirler.

    Ancak önümüzdeki dönemlerde bu araçlar içerik üreticilerini destekleyen üretkenlik araçları olarak kalacak. İlerleyen zamanlarda ise bu araçların video kliplerinde ve hatta sinema dünyasında kullanıldığını göreceğiz.

    Sora için söyleyecek yeni bir şey yok ancak başlıca rakibi Runway, Gen-3 Alpha ile video üretken yapay zekasında büyük geliştirmeler yaptı. Artık ince kontroller, daha fazla tutarlılık ve kalite sunuyor.

    Adını daha önce duymadığımız Luma AI adlı bir girişim de benzer bir modeli genel kullanım için yayınlamış durumda ve o da etkileyici görünüyor. Kuaishou'nun en büyük rakibi olan ByteDance'ın da yakında üretken video aracını piyasaya süreceği söyleniyor. ByteDance bilindiği üzere TikTok’un sahibi konumunda. Dolayısıyla üretken yapay zeka ile video üretme alanındaki rekabet hızla artıyor.

    Kling vs Sora vs Runway vs Luma

    Kling, Sora, Runway ve Luma’dan bahsetmişken bunların kıyaslamalarını yapmamak da olmaz. Aşağıdaki GIF’ler aracılığıyla modeller arasındaki farkları görebilirsiniz. Bazıları aynı sahne ve prompttaki performansı doğrudan gösterirken bazıları ise genel kaliteyi sunuyor.

    Runway Gen 3

    Runway Gen 3

    Luma AI

    Luma AI

    Kaynakça https://www.tomsguide.com/ai/ai-image-video/forget-sora-kling-is-a-killer-new-ai-video-model-that-just-dropped-and-im-impressed https://kling.kuaishou.com/en https://runwayml.com/blog/introducing-gen-3-alpha/ https://lumalabs.ai/dream-machine https://x.com/op7418/status/1799504701647643069
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    12 volt 7 amper akü kaç saatte şarj olur rebul parfüm hangisi güzel muhafazakar zıttı araç üstü bagaj cezası bilgili ve kültürlü olmak için neler yapmalıyız

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3 ABA 82TV009CTX
    Lenovo V15 G3 ABA 82TV009CTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız