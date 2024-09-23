Avrupa'da Youtube Premium fiyatlarına zam geldi

Youtube Premium fiyatlarına zam geldi
Belçika, Hollanda ve İtalya'da aile planı aylık 18 eurodan 26 euroya çıkarken, bireysel planlar 12 eurodan 14 euroya çıkıyor. İsviçreli kullanıcılar, 24 İsviçre frangı yerine 34 İsviçre frangı öderken, İsveçli kullanıcılar için fiyatlar 179 krondan 279 krona yükseldiği belirtiliyor. Şu an için Türkiye'de bir fiyat artışı gerçekleşmese de, yakında fiyatlara zam gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Rakamlara baktığımızda artışın oldukça agresif olduğu görülüyor. Bazı Reddit kullanıcıları YouTube Premium'un artık en pahalı yayın hizmetlerinden biri olduğunu belirtiyor. YouTube Premium'un reklamsız izleme, arka planda çalma ve Youtube Music gibi çeşitli avantajları bulunsa da, sadece müzik dinlemek isteyenler için Spotify, Avrupa'da daha makul bir seçenek haline gelmiş gözküyor. Spotify Avrupa'da ülkeden ülkeye değişmekle beraber aile planı için ortalama 18 euro, bireysel plan için yaklaşık 11 euro talep ediyor. Apple Music ise bireysel planda Spotify ile aynı fiyatlandırmayı sunarken, aile planı için ise 1 euro daha düşük ücret talep ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)