Tam Boyutta Gör Avrupa'daki Youtube Premium kullanıcıları önemli fiyat artışıyla karşılaştıklarını bildirdi. Raporlar çoğunlukla Avrupa'dan gelse de, Youtube küresel olarak fiyatları artırma yönünde sessiz bir karar almış gibi görünüyor. Abonelere Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni fiyatlandırmayla ilgili e-postalar gelmeye başladı.

Youtube Premium fiyatlarına zam geldi

Belçika, Hollanda ve İtalya'da aile planı aylık 18 eurodan 26 euroya çıkarken, bireysel planlar 12 eurodan 14 euroya çıkıyor. İsviçreli kullanıcılar, 24 İsviçre frangı yerine 34 İsviçre frangı öderken, İsveçli kullanıcılar için fiyatlar 179 krondan 279 krona yükseldiği belirtiliyor. Şu an için Türkiye'de bir fiyat artışı gerçekleşmese de, yakında fiyatlara zam gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Youtube'da artık videoları duraklattığınızda reklam göreceksiniz 3 gün önce eklendi

Rakamlara baktığımızda artışın oldukça agresif olduğu görülüyor. Bazı Reddit kullanıcıları YouTube Premium'un artık en pahalı yayın hizmetlerinden biri olduğunu belirtiyor. YouTube Premium'un reklamsız izleme, arka planda çalma ve Youtube Music gibi çeşitli avantajları bulunsa da, sadece müzik dinlemek isteyenler için Spotify, Avrupa'da daha makul bir seçenek haline gelmiş gözküyor. Spotify Avrupa'da ülkeden ülkeye değişmekle beraber aile planı için ortalama 18 euro, bireysel plan için yaklaşık 11 euro talep ediyor. Apple Music ise bireysel planda Spotify ile aynı fiyatlandırmayı sunarken, aile planı için ise 1 euro daha düşük ücret talep ediyor.

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Avrupa'da Youtube Premium fiyatlarına zam geldi