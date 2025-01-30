YouTube 10 saatlik reklamlar mı gösteriyor? Reklam engelleyici kullananlar gözlerine inanamadı

Reklam engelleyici kullananlara yeni önlem
Videoların durdurulduğu anda reklamlar, sitenin yavaşlatılması, videoların sınırlanması, Premium reklamı için büyük şeritlerin ekranı kaplamasının ardından şimdi de saatlerce süren reklamlar gündeme geldi.
Reddit platformunda yapılan paylaşımlar reklam engelleyici kullananların 3 saate varan reklamlar ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Bazı kullanıcılar 10 hatta 90 saate varan reklamlar olduğunu iddia etse de bu senaryoların reklam engelleyicilerin hata vermesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Google da reklam engelleyici kullananlara yönelik olarak uzun süren reklamlar ile yıldırma politikası güttüklerini doğruluyor. Standart kullanıcılar ise mobilde 15 saniyeye kadar, televizyonda ise 60 saniyeye kadar atlanamayan reklamlar görmeye devam edecek.
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