Arda Güler Google aramalarına damga vurdu, bizzat Google paylaştı

Arda Güler aramaları tavan yaptı
Google Türkiye tarafından Bu Akşam Tüm Dünya paylaşımıyla yayınlanan verilere göre global çapta Arda Güler teriminin aramaları maçın oynandığı saatlerde keskin bir yükselişle tavan yaptı. Google metriklerinde 100 olan en yüksek seviyeye ulaştı.
Arda Güler teriminin pik yaptığı bir önceki dönem ise 2-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında olmuştu. Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğu bu dönemde dünya çapında kullanıcılar arama motoruna koşmuştu.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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