Arda Güler Google aramalarına damga vurdu, bizzat Google paylaştı

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Tam Boyutta Gör EURO 2024 finallerinin ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımızda Arda Güler geceye damga vuran isimdi. Ceza sahası dışından mükemmel vuruşla kaleciyi avlayan Arda Güler bir anda dünya gündemine oturdu.

Arda Güler aramaları tavan yaptı

Google Türkiye tarafından Bu Akşam Tüm Dünya paylaşımıyla yayınlanan verilere göre global çapta Arda Güler teriminin aramaları maçın oynandığı saatlerde keskin bir yükselişle tavan yaptı. Google metriklerinde 100 olan en yüksek seviyeye ulaştı.

TOGG ekranlarında EURO 2024 keyfi 9 sa. önce eklendi

Arda Güler teriminin pik yaptığı bir önceki dönem ise 2-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında olmuştu. Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğu bu dönemde dünya çapında kullanıcılar arama motoruna koşmuştu.

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