YouTube Premium yeni özellikler kazanıyor

YouTube Premium kullananlara müjde
Gelen bilgilere göre önümüzdeki haftalarda YouTube Premium hizmetine yeni özellikler eklenmesi planlanıyor. Bunlardan ilki Apple SharePlay desteği. SharePlay ile birlikte kullanıcılar FaceTime görüşmeleri yaparken YouTube videoları izleyebilecekler.
İkincisi ise 1080p Premium daha gelişmiş görüntü kalitesinin iOS cihazlara sunulacak olması. Android cihazlar sonraki bir dönemde bu özelliğe kavuşacak. Standart YouTube kullanıcıları ise mevcut 1080p seçeneğini kullanmaya devam edecekler.
Yine masaüstünde kullanımda olan Sıraya Ekle özelliği de sonraki güncellemede mobil Premium kullanıcılarına sunulacak. Bu özellik parçayı listeye ekleme yerine anlık çalma sırasına ekliyor. Son olarak izleyip yarıda bıraktığınız bir videoyu geri döndüğünüzde sağ alt kısımda sizin için bekleten özellik de yeni güncellemede YouTube Premium abonelerine sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı