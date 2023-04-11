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    Anlık Bildirim

    YouTube Premium yeni özellikler kazanıyor

    YouTube Premium abonelik hizmeti yakın dönemde Apple SharePlay paylaşım desteği, 1080p Premium içerik kalitesi, Sıraya Ekle gibi özelliklerle güncelleniyor.     
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    YouTube Premium
    Google’ın en önemli abonelik hizmetleri arasında yer alan YouTube Premium, belirli bir abonelik ücreti karşılığında kullanıcılara YouTube Music, reklamsız deneyim, arka planda oynatma, çevrim dışı dinleyebilme gibi özellikler sunuyor. Google rekabette güçlü olabilmek adına hizmetine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

    YouTube Premium kullananlara müjde

    Gelen bilgilere göre önümüzdeki haftalarda YouTube Premium hizmetine yeni özellikler eklenmesi planlanıyor. Bunlardan ilki Apple SharePlay desteği. SharePlay ile birlikte kullanıcılar FaceTime görüşmeleri yaparken YouTube videoları izleyebilecekler.

    İkincisi ise 1080p Premium daha gelişmiş görüntü kalitesinin iOS cihazlara sunulacak olması. Android cihazlar sonraki bir dönemde bu özelliğe kavuşacak. Standart YouTube kullanıcıları ise mevcut 1080p seçeneğini kullanmaya devam edecekler.

    Yine masaüstünde kullanımda olan Sıraya Ekle özelliği de sonraki güncellemede mobil Premium kullanıcılarına sunulacak. Bu özellik parçayı listeye ekleme yerine anlık çalma sırasına ekliyor. Son olarak izleyip yarıda bıraktığınız bir videoyu geri döndüğünüzde sağ alt kısımda sizin için bekleten özellik de yeni güncellemede YouTube Premium abonelerine sunulacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 14 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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