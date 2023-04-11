YouTube Premium yeni özellikler kazanıyor

Google’ın en önemli abonelik hizmetleri arasında yer alan YouTube Premium, belirli bir abonelik ücreti karşılığında kullanıcılara YouTube Music, reklamsız deneyim, arka planda oynatma, çevrim dışı dinleyebilme gibi özellikler sunuyor. Google rekabette güçlü olabilmek adına hizmetine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

YouTube Premium kullananlara müjde

Gelen bilgilere göre önümüzdeki haftalarda YouTube Premium hizmetine yeni özellikler eklenmesi planlanıyor. Bunlardan ilki Apple SharePlay desteği. SharePlay ile birlikte kullanıcılar FaceTime görüşmeleri yaparken YouTube videoları izleyebilecekler.

YouTube uygulamasına yeni özellik 3 ay önce eklendi

İkincisi ise 1080p Premium daha gelişmiş görüntü kalitesinin iOS cihazlara sunulacak olması. Android cihazlar sonraki bir dönemde bu özelliğe kavuşacak. Standart YouTube kullanıcıları ise mevcut 1080p seçeneğini kullanmaya devam edecekler.

Yine masaüstünde kullanımda olan Sıraya Ekle özelliği de sonraki güncellemede mobil Premium kullanıcılarına sunulacak. Bu özellik parçayı listeye ekleme yerine anlık çalma sırasına ekliyor. Son olarak izleyip yarıda bıraktığınız bir videoyu geri döndüğünüzde sağ alt kısımda sizin için bekleten özellik de yeni güncellemede YouTube Premium abonelerine sunulacak.

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