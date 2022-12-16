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    YouTube sıraya ekleme özelliği mobile geliyor

    YouTube platformunun Android ve iOS uygulamalarında kullanıcılar diledikleri videoları artık sıraya ekleyebilecekler. Masaüstü versiyonundaki Sıraya Ekle özelliği mobile geliyor.
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    YouTube platformunun akıllı TV ve web uygulaması üzerinde kullanıma sunduğu sıraya ekleme özelliği yakın dönemde mobil uygulamalara da gelecek. Özelliğin testleri başlamış durumda.

    YouTube sıraya ekleme

    Normalde YouTube videolarını Daha Sonra izleme listesine veya oluşturduğunuz farklı bir oynatma listesine ekleme imkânınız vardı. Sıraya ekle ise oynatılan videonun sonrasına ekleme imkânı sunuyor. Böylece bir izleme listesine gitmenize gerek kalmıyor. Videoların 3 noktalı menüsüne tıkladığınızda Sıraya Ekle seçeneği en üstte yer alıyor.

    Mobil uygulamada ise Ayarlar-Yeni Özellikleri Dene kısmına giderek bu özelliği aktif edebilirsiniz. Sıraya Ekle özelliği şimdilik deneysel olduğu için belirli Premium kullanıcılara sunulmuş durumda. 28 Ocak tarihinde ise tüm kullanıcıların erişimine açılacağı belirtiliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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