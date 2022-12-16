YouTube sıraya ekleme özelliği mobile geliyor

Tam Boyutta Gör YouTube platformunun akıllı TV ve web uygulaması üzerinde kullanıma sunduğu sıraya ekleme özelliği yakın dönemde mobil uygulamalara da gelecek. Özelliğin testleri başlamış durumda.

YouTube sıraya ekleme

Normalde YouTube videolarını Daha Sonra izleme listesine veya oluşturduğunuz farklı bir oynatma listesine ekleme imkânınız vardı. Sıraya ekle ise oynatılan videonun sonrasına ekleme imkânı sunuyor. Böylece bir izleme listesine gitmenize gerek kalmıyor. Videoların 3 noktalı menüsüne tıkladığınızda Sıraya Ekle seçeneği en üstte yer alıyor.

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Mobil uygulamada ise Ayarlar-Yeni Özellikleri Dene kısmına giderek bu özelliği aktif edebilirsiniz. Sıraya Ekle özelliği şimdilik deneysel olduğu için belirli Premium kullanıcılara sunulmuş durumda. 28 Ocak tarihinde ise tüm kullanıcıların erişimine açılacağı belirtiliyor.

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