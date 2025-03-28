YouTube Shorts görüntüleme sayısında değişiklik yaşanacak

YouTube Shorts görüntülenmeleri artıyor
YouTube Shorts videolarında görüntüleme ve para kazanma metriği kullanıcıların belirli bir süre içeriği izlemesine bağlıydı. Bu da haliyle rakip platformlara göre görüntülenme sayılarının düşük kalmasına neden oluyordu.
31 Mart 2025 itibariyle YouTube Shorts videolarında izlemeye başlama ya da yeniden izlemeye başlama sayıları görüntülenme olarak kabul edilecek. Böylece hatırı sayılır bir oranda YouTube Shorts görüntülenme sayılarının artması bekleniyor. Bununla birlikte para kazanma kriteri ise videoların belirli bir süre izlenmesi olarak devam edecek.
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