YouTube Shorts görüntüleme sayısında değişiklik yaşanacak

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Tam Boyutta Gör YouTube platformunun dikey video izleme özelliği Shorts, yıllardır Instagram Reels ve TikTok gibi rakiplerle mücadele ediyor. Bugüne kadar belirli bir kurala bağlı olan görüntüleme sayılarında YouTube radikal bir değişikliğe gidiyor.

YouTube Shorts görüntülenmeleri artıyor

YouTube Shorts videolarında görüntüleme ve para kazanma metriği kullanıcıların belirli bir süre içeriği izlemesine bağlıydı. Bu da haliyle rakip platformlara göre görüntülenme sayılarının düşük kalmasına neden oluyordu.

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31 Mart 2025 itibariyle YouTube Shorts videolarında izlemeye başlama ya da yeniden izlemeye başlama sayıları görüntülenme olarak kabul edilecek. Böylece hatırı sayılır bir oranda YouTube Shorts görüntülenme sayılarının artması bekleniyor. Bununla birlikte para kazanma kriteri ise videoların belirli bir süre izlenmesi olarak devam edecek.



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YouTube Shorts içerik üreticilerini sevindirecek gelişme