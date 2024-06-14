YouTube, yeni özellikler test ediyor: İşte YouTube'a gelecek özellikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, yakında kullanıma sunulacak yeni test özelliklerini paylaştı. Bu özellikler arasında yapay zeka destekli canlı sohbet özetleri, Google Lens araması, kanallar için QR kodları ve YouTube Shorts için yeni efektler bulunuyor. Yeni özellikler, YouTube deneme programının parçası olan küçük bir kullanıcı grubu için sunuluyor.

YouTube'a gelecek yeni özellikler

YouTube, daha önce duyurduğu yapay zeka destekli yorum özetlerine ek olarak canlı sohbetleri de özetleme özelliğini test ediyor. Bu özellik şimdilik İngilizce ve çok aktif canlı yayın yayın sohbetlerinde çalışacak. Uygun kanallarda, canlı sohbetin üst kısmında, yorumlar bölümünü özetleme seçeneğinin yer aldığı özel bir simge gözükecek.

YouTube ayrıca Google Lens'i arama çubuğuna getiriyor. Bu sayede YouTube içerisinde görsel arama yapmak mümkün hale geliyor. Aynı zamanda Google'da da arama yapılabiliyor.

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Diğer bir test edilen özellik olan kanal QR kodları ile içerik üreticileri kanallarını başkalarıyla hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilecek. Desteklenen kullanıcılar profillerinden QR kodu oluşturma seçeneğine sahip olacak.

Son olarak YouTube Shorts'a kısa formatlı videoları daha ilgi çekici hale getirmek için kullanıcılar tarafından oluşturulan efektlerin yer aldığı yeni bir Efektler düğmesi ekleniyor. YouTube, Shorts Effects'in bu yıl daha fazla kullanıcıya geleceğini söyledi.

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