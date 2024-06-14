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    YouTube, yeni özellikler test ediyor: İşte YouTube'a gelecek özellikler

    YouTube, yakında kullanıma sunulacak yeni test özelliklerini paylaştı. Bu özellikler arasında yapay zeka destekli canlı sohbet özetleri, Google Lens ve Shorts için yeni efektler bulunuyor.
    YouTube, yeni özellikler test ediyor: YouTube'a neler gelecek? Tam Boyutta Gör
    YouTube, yakında kullanıma sunulacak yeni test özelliklerini paylaştı. Bu özellikler arasında yapay zeka destekli canlı sohbet özetleri, Google Lens araması, kanallar için QR kodları ve YouTube Shorts için yeni efektler bulunuyor. Yeni özellikler, YouTube deneme programının parçası olan küçük bir kullanıcı grubu için sunuluyor.

    YouTube'a gelecek yeni özellikler

    YouTube, daha önce duyurduğu yapay zeka destekli yorum özetlerine ek olarak canlı sohbetleri de özetleme özelliğini test ediyor.  Bu özellik şimdilik İngilizce ve çok aktif canlı yayın yayın sohbetlerinde çalışacak. Uygun kanallarda, canlı sohbetin üst kısmında, yorumlar bölümünü özetleme seçeneğinin yer aldığı özel bir simge gözükecek.

    YouTube ayrıca Google Lens'i arama çubuğuna getiriyor. Bu sayede YouTube içerisinde görsel arama yapmak mümkün hale geliyor. Aynı zamanda Google'da da arama yapılabiliyor. 

    Diğer bir test edilen özellik olan kanal QR kodları ile içerik üreticileri kanallarını başkalarıyla hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilecek. Desteklenen kullanıcılar profillerinden QR kodu oluşturma seçeneğine sahip olacak.

    Son olarak YouTube Shorts'a kısa formatlı videoları daha ilgi çekici hale getirmek için kullanıcılar tarafından oluşturulan efektlerin yer aldığı yeni bir Efektler düğmesi ekleniyor. YouTube, Shorts Effects'in bu yıl daha fazla kullanıcıya geleceğini söyledi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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