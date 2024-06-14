YouTube, yeni özellikler test ediyor: İşte YouTube'a gelecek özellikler

YouTube'a gelecek yeni özellikler
YouTube, daha önce duyurduğu yapay zeka destekli yorum özetlerine ek olarak canlı sohbetleri de özetleme özelliğini test ediyor. Bu özellik şimdilik İngilizce ve çok aktif canlı yayın yayın sohbetlerinde çalışacak. Uygun kanallarda, canlı sohbetin üst kısmında, yorumlar bölümünü özetleme seçeneğinin yer aldığı özel bir simge gözükecek.
YouTube ayrıca Google Lens'i arama çubuğuna getiriyor. Bu sayede YouTube içerisinde görsel arama yapmak mümkün hale geliyor. Aynı zamanda Google'da da arama yapılabiliyor.
Diğer bir test edilen özellik olan kanal QR kodları ile içerik üreticileri kanallarını başkalarıyla hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilecek. Desteklenen kullanıcılar profillerinden QR kodu oluşturma seçeneğine sahip olacak.
Son olarak YouTube Shorts'a kısa formatlı videoları daha ilgi çekici hale getirmek için kullanıcılar tarafından oluşturulan efektlerin yer aldığı yeni bir Efektler düğmesi ekleniyor. YouTube, Shorts Effects'in bu yıl daha fazla kullanıcıya geleceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.