Google’ın video oluşturan yapay zekası YouTube Shorts'a geliyor

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YouTube, yapay zeka teknolojilerine dayalı yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Google'ın geliştirdiği ve "Veo" olarak adlandırılan metin tabanlı video oluşturma aracı, bu yılın ilerleyen dönemlerinde YouTube Shorts platformunda kullanılmaya başlanacak.

YouTube Shorts’a yapay zeka desteği

İçerik üreticileri, bu yenilikle birlikte videolarına yapay zeka tarafından oluşturulan arka planlar ekleyebilecekler. Bu özellik, yeşil ekran formatında uygulanarak içeriklerin daha yaratıcı ve etkileyici hale gelmesine olanak tanıyacak. 2025 yılında ise bu teknoloji, tam video klipler oluşturma yeteneğiyle daha da geliştirilecek ve 6 saniyeye kadar videolar yapay zeka yardımıyla tamamen oluşturulabilecek.

Google, Mayıs ayında duyurduğu Veo teknolojisini ilk kez geniş kitlelerin kullanımına sunacak. YouTube’un bu hamlesi, içerik üretiminde yeni bir çağı başlatabilir. Veo, yapay zeka destekli içerik üretiminde henüz piyasaya sürülmemiş OpenAI’ın Sora yapay zekasına rakip olacak. Ayrıca YouTube, bu yeniliklerle TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarla rekabet ederek yeni içerik üreticilerini kendine çekmeyi amaçlıyor.

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Metinden videoya işlevselliği ilk başta sınırlı olacak. İçerik oluşturucular yalnızca arka planlar oluşturabilecek ve Dream Screen adı verilen yeşil ekran özelliği aracılığıyla bunları videolarına ekleyebilecek.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli bu yeniliklerin sadece metin tabanlı video üretiminden ibaret olmadığını belirten YouTube, içerik üreticileri için birçok farklı AI aracını da devreye sokuyor. Örneğin, yeni yapay zekalı dublaj özelliği sayesinde videolara farklı dillerde seslendirme eklenebilecek. İlk etapta İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca dilleri desteklenirken, ilerleyen dönemde daha fazla dil seçeneği sunulacak. Youtube bu dublaj özelliğinin daha fazla dile ulaşıp aynı zamanda ton ve tonlamaları aktarabilecek seviyeye geleceğini söylüyor. Ayrıca youTube Studio’da yapay zeka tarafından üretilen başlıklar ve küçük resimler, içerik üreticilerinin içerik oluşturma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Keşfedilmeyi kolaylaştıran yeni özellik: Hype puanları

Tam Boyutta Gör YouTube, özellikle daha az bilinen içerik üreticilerinin öne çıkmasını sağlamak amacıyla yeni bir özellik olan Hype puanlarını tanıttı. 500.000’den az abonesi olan içerik üreticileri, kullanıcıların videolarını “hype”lamasıyla daha fazla görünürlük kazanabilecek. Öne çıkan videolar ise Hype panosunda gösterilecek. Özellikle Türkiye, Tayvan ve Brezilya’daki beta testlerinde, 18-24 yaş grubunun en aktif Hype kullanıcıları olduğu açıklandı.

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