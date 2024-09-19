Google’ın video oluşturan yapay zekası YouTube Shorts'a geliyor

YouTube, yapay zeka teknolojilerine dayalı yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Google'ın geliştirdiği ve "Veo" olarak adlandırılan metin tabanlı video oluşturma aracı, bu yılın ilerleyen dönemlerinde YouTube Shorts platformunda kullanılmaya başlanacak.
YouTube Shorts’a yapay zeka desteği
İçerik üreticileri, bu yenilikle birlikte videolarına yapay zeka tarafından oluşturulan arka planlar ekleyebilecekler. Bu özellik, yeşil ekran formatında uygulanarak içeriklerin daha yaratıcı ve etkileyici hale gelmesine olanak tanıyacak. 2025 yılında ise bu teknoloji, tam video klipler oluşturma yeteneğiyle daha da geliştirilecek ve 6 saniyeye kadar videolar yapay zeka yardımıyla tamamen oluşturulabilecek.
Google, Mayıs ayında duyurduğu Veo teknolojisini ilk kez geniş kitlelerin kullanımına sunacak. YouTube’un bu hamlesi, içerik üretiminde yeni bir çağı başlatabilir. Veo, yapay zeka destekli içerik üretiminde henüz piyasaya sürülmemiş OpenAI’ın Sora yapay zekasına rakip olacak. Ayrıca YouTube, bu yeniliklerle TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarla rekabet ederek yeni içerik üreticilerini kendine çekmeyi amaçlıyor.
Metinden videoya işlevselliği ilk başta sınırlı olacak. İçerik oluşturucular yalnızca arka planlar oluşturabilecek ve Dream Screen adı verilen yeşil ekran özelliği aracılığıyla bunları videolarına ekleyebilecek.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...