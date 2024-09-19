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    Google’ın video oluşturan yapay zekası YouTube Shorts'a geliyor

    Google’ın Veo adındaki metinden videoya yapay zekası YouTube Shorts'a geliyor. İçerik oluşturucular bu yıl içinde yapay zeka tarafından oluşturulan arka planları kullanmaya başlayacak.

    YouTube, yapay zeka teknolojilerine dayalı yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Google'ın geliştirdiği ve "Veo" olarak adlandırılan metin tabanlı video oluşturma aracı, bu yılın ilerleyen dönemlerinde YouTube Shorts platformunda kullanılmaya başlanacak.

    YouTube Shorts’a yapay zeka desteği

    İçerik üreticileri, bu yenilikle birlikte videolarına yapay zeka tarafından oluşturulan arka planlar ekleyebilecekler. Bu özellik, yeşil ekran formatında uygulanarak içeriklerin daha yaratıcı ve etkileyici hale gelmesine olanak tanıyacak. 2025 yılında ise bu teknoloji, tam video klipler oluşturma yeteneğiyle daha da geliştirilecek ve 6 saniyeye kadar videolar yapay zeka yardımıyla tamamen oluşturulabilecek.

    Google, Mayıs ayında duyurduğu Veo teknolojisini ilk kez geniş kitlelerin kullanımına sunacak. YouTube’un bu hamlesi, içerik üretiminde yeni bir çağı başlatabilir. Veo, yapay zeka destekli içerik üretiminde henüz piyasaya sürülmemiş OpenAI’ın Sora yapay zekasına rakip olacak. Ayrıca YouTube, bu yeniliklerle TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarla rekabet ederek yeni içerik üreticilerini kendine çekmeyi amaçlıyor.

    Metinden videoya işlevselliği ilk başta sınırlı olacak. İçerik oluşturucular yalnızca arka planlar oluşturabilecek ve Dream Screen adı verilen yeşil ekran özelliği aracılığıyla bunları videolarına ekleyebilecek.

    Google’ın video oluşturan yapay zekası YouTube Shorts'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli bu yeniliklerin sadece metin tabanlı video üretiminden ibaret olmadığını belirten YouTube, içerik üreticileri için birçok farklı AI aracını da devreye sokuyor. Örneğin, yeni yapay zekalı dublaj özelliği sayesinde videolara farklı dillerde seslendirme eklenebilecek. İlk etapta İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca dilleri desteklenirken, ilerleyen dönemde daha fazla dil seçeneği sunulacak. Youtube bu dublaj özelliğinin daha fazla dile ulaşıp aynı zamanda ton ve tonlamaları aktarabilecek seviyeye geleceğini söylüyor. Ayrıca youTube Studio’da yapay zeka tarafından üretilen başlıklar ve küçük resimler, içerik üreticilerinin içerik oluşturma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

    Keşfedilmeyi kolaylaştıran yeni özellik: Hype puanları

    Google’ın video oluşturan yapay zekası YouTube Shorts'a geliyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, özellikle daha az bilinen içerik üreticilerinin öne çıkmasını sağlamak amacıyla yeni bir özellik olan Hype puanlarını tanıttı. 500.000’den az abonesi olan içerik üreticileri, kullanıcıların videolarını “hype”lamasıyla daha fazla görünürlük kazanabilecek. Öne çıkan videolar ise Hype panosunda gösterilecek. Özellikle Türkiye, Tayvan ve Brezilya’daki beta testlerinde, 18-24 yaş grubunun en aktif Hype kullanıcıları olduğu açıklandı.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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