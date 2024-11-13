YouTube, mobilde videolar arasında kaydırarak geçiş özelliğini test ediyor

Tam Boyutta Gör YouTube, mobil uygulaması için Shorts videolarına benzer bir videolar arası geçiş özelliğini test ediyor. Şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubu tarafından test edilen özellik, tam ekran video oynatırken kullanıcıların yukarı veya aşağı doğru kaydırarak videolar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Şu anda, mobil uygulamada dikey olarak video izlerken video penceresi içerisinde yukarı kaydırma hareketi yapıldığında tam ekrana geçiş yapılıyor, aşağı kaydırma hareketi ile de tam ekrandan çıkılabiliyor. Tam ekranda iken yukarı kaydırma yapıldığında ise önerilen videolar listesi ortaya çıkıyor. YouTube'un test ettiği yeni özellikte ise, yukarı kaydırma hareketi Shorts videoları gibi sonraki videoya geçiş yapmayı sağlayacak. Bu durumda birkaç video arasında geçiş yaptıktan sonra, eskisi gibi yukarıdan aşağıya kaydırma yapılınca tam ekrandan çıkış yapılamayacak, bunun için ilk videoya geri dönmek gerekecek. Bu durum, bu özelliği kullanmaya alışmış kullanıcıların tepkisini çekebilir.

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YouTube, bu değişiklikle kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesini sağlamayı planlıyor. Kaydırarak videolar arasında geçiş yapma kısa videolar için kullanışlı olsa da, uzun videolar için ne kadar gerekli olduğu tartışılır.

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YouTube videolar arasında kaydırarak geçiş özelliğini test ediyor