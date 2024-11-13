YouTube, mobilde videolar arasında kaydırarak geçiş özelliğini test ediyor

Şu anda, mobil uygulamada dikey olarak video izlerken video penceresi içerisinde yukarı kaydırma hareketi yapıldığında tam ekrana geçiş yapılıyor, aşağı kaydırma hareketi ile de tam ekrandan çıkılabiliyor. Tam ekranda iken yukarı kaydırma yapıldığında ise önerilen videolar listesi ortaya çıkıyor. YouTube'un test ettiği yeni özellikte ise, yukarı kaydırma hareketi Shorts videoları gibi sonraki videoya geçiş yapmayı sağlayacak. Bu durumda birkaç video arasında geçiş yaptıktan sonra, eskisi gibi yukarıdan aşağıya kaydırma yapılınca tam ekrandan çıkış yapılamayacak, bunun için ilk videoya geri dönmek gerekecek. Bu durum, bu özelliği kullanmaya alışmış kullanıcıların tepkisini çekebilir.
YouTube, bu değişiklikle kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesini sağlamayı planlıyor. Kaydırarak videolar arasında geçiş yapma kısa videolar için kullanışlı olsa da, uzun videolar için ne kadar gerekli olduğu tartışılır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir