YouTube tarihindeki en büyük telif hakkı dolandırıcılığı

MediaMuv adındaki bir medya şirketi, sanatçıların Youtube’a yüklediği müzikleri kendilerine aitmiş gibi gösterip, şimdiye kadar YouTube üzerinden 23 milyon dolar kazanç sağladı. Bu, YouTube tarihinde telif hakları üzerinden haksızca kazanılmış en büyük rakam. Peki, olay nasıl gerçekleşti?

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Müzik yayıncılığı muhabiri Kristin Robinson’ın açıklamasına göre, iki kişiden oluşan MediaMuv adlı bir medya şirketi, çeşitli Latin müzik şarkılarının ve bestelerinin haklarına sahip olduklarını iddia etti ve 2017’den bu yana 50.000’den fazla telif hakkına sahip oldu.

Şimdiye kadarki en büyük YouTube müzik telif dolandırıcılığı

MediaMuv’un bu telif haklarını talep edebilmesi ve YouTube’un Content ID sistemi aracılığıyla telif ücreti toplayabilmesi için, dolandırıcı şirketin YouTube’un CMS ve Content ID araçlarına erişimi olan ve sanatçıların dijital telif haklarını yönetmelerine yardımcı olan üçüncü parti şirket AdRev ile birlikte çalışması gerekiyordu.

MediaMuv, birkaç sahte belge düzenleyip bunları AdRev’e sundu. AdRev, MediaMuv’un telif hakları için telif ücreti toplamasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda şirket kurucularına YouTube’un CMS’sine doğrudan erişmelerini sağlayarak telif haklarını kendi başlarına talep edebilmelerini sağladı. 4 yıl süren dolandırıcılık sona erdi. İkili, komplo, e-dolandırıcılık, kara para aklama ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamasıyla suçlandı. Biri, suçsuz olduğunu iddia ederken, diğeri itirafçı oldu; tarihe geçen dolandırıcılığı nasıl planladıklarını anlatarak olaya açıklık getirdi.

Dolandırıcılığın boyutu ve planın büyüklüğü çok benzersiz olsa da, kesinlikle birçok YouTube içerik üreticisinin karşılaştığı bir durum. YouTube’un içerik üreticilere yardımcı olmayı amaçlayan Conten ID sistemi, kendilerine ait olmayan içeriklerden para kazanmak isteyenler için bir silah olarak kullanılıyor. MediaMuv olayı, dolandırıcıların dijital telif hakkı kurallarından bilerek nasıl faydalandığının harika bir örneği.

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YouTube tarihindeki en büyük telif hakkı dolandırıcılığı