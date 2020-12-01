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    YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı

    İnternet aleminin en popüler sitelerinden biri olan YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoların açıklandı. Listede en üst sıralarda Ricky Gervais'i görüyoruz.
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı
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    Oldukça zorlayıcı ve kötü bir yıl olan 2020'yi yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Yılın bitmesine 1 ay kala teker teker Yılın En'leri sıralamaları çıkmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de YouTube'un en popüler videoları açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?"

    Listeye baktığımız zaman film sektöründen üç farklı ismin olduğunu görüyoruz. Yılın başında Golden Globe'da yaptığı konuşma ile popüler olan komedyen Ricky Gervais ve Netflix is A Joke kanalında bulunan 8:46 isimli performansı ile Dave Chappelle'i görüyoruz. YouTube tarafından yayınlanan listeler şu şekilde:

    En Popüler Videolar

    1.  8:46 – Dave Chappelle – Netflix is a Joke
    2.  Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder – Mark Rober
    3.  First Debate Cold Open – Saturday Night Live
    4. We Broke Up. – jeffrreestar
    5.  I Bought The World’s Largest Firework ($600,000) – MrBeast
    6.  I’m Coming Out. – NikkieTutorials
    7.  Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE – Dream
    8.  Ricky Gervais’ Monologue – 2020 Golden Globes – NBC
    9.  Quarantine Stereotypes – Dude Perfect
    10.  Some Good News with John Krasinski Ep. 1 – SomeGoodNews

    En Çok Büyüyen İçerik Üreticileri

    1.  Dream
    2.  Tiko
    3.  Chloe Ting
    4.  EddieVR
    5.  charli d’amelio
    6.  GeorgeNotFound
    7.  Dixie D’Amelio
    8.  Corpse Husband
    9.  SomeGoodNews
    10.  Hyram

     En Popüler İçerik Üreticileri

    1.  MrBeast
    2.  Dream
    3.  ZHC
    4.  SSSniperwolf
    5. Tiko
    6. Chloe Ting
    7.  JoshDub
    8. The Royalty Family
    9.  LazarBeam
    10.  James Charles

    En Çok İzlenen Müzik Videoları 

    1. Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake
    2. 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)
    3. Lil Baby x 42 Dugg – We Paid (Official Video)
    4. NLE Choppa – Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)
    5. Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]
    6. DaBaby – ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio]
    7. Roddy Ricch – The Box [Official Music Video]
    8. Drake – Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk
    9. YoungBoy Never Broke Again – Lil Top [Official Music Video]
    10. Lil Baby – The Bigger Picture (Official Music Video)


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ColorTR (Mert ÇİMŞİR) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Listeyle hiçbir alakam yok.
    Ya popüler kültürün köpeği olmamışız, ya da çok geri zekalıyız :))
    2 Yanıt Yanıtla +38
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    hakkikarahan (Hakkı KARAHAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bok gibi zenci muzigi, minecraft, makyaj videosu gordgum bu. Insanlar gerizekali :)
    Yanıtla +27
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    Senkron2 (Salih Altin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlara bakınca iyiki hiçbirininden haberim yokmuş dedim :) youtubeye tek girme amacım rus ve azerbaycanlı elektronikçilerin endüstriyel elektronik tamiri videolarını izleyip kendimi geliştirmek.
    Yorumlara bakınca iyiki hiçbirininden haberim yokmuş dedim :) youtubeye tek girme amacım rus ve azerbaycanlı elektronikçilerin endüstriyel elektronik tamiri vid...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    makelonur (onur yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Reklam olsun, müzik bana ait Covid 19 - kaos20

    https://www.youtube.com/watch?v=OCZ4sue9Ugo&ab_channel=OnurG%C3%9CND%C3%9CZER

    Ve 10 Kasım için yaptığım senfonik bestem

    https://www.youtube.com/watch?v=mYpFI-VylEo&ab_channel=OnurG%C3%9CND%C3%9CZER
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    biri bu listelerin şaka olduğunu söylesin Bunlar gerçek olamayacak kadar saçma
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    Jon_Kar 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eminem & Rihanna - The Monster 700 milyon izlenirken su dandik muziklerin 1 milyardan fazla izlenmesi.



    Yabanci muzik piyasasi 2014 te battı cidden. 2008 2013 arası çıkan Yabancı muzik piyasasinin altin çağıydi
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    Umutcan 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar kalitesiz parçalar bunlar, 10sn dayanamayıp kapattım. Müzik piyasasında dünyada genel bir çöküş var, benim daha hayatta bile olmadığım yıllardaki parçaları dinledikçe bunu anlıyorum.
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    erkanberk (Ali Günel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    hahahhah hepsi birbirinden kaliteli içerikler. Biz bu kaliteyi hak edecek ne yaptık?
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    5-17 yaş arası ergenlerin domine bir mecraya dönüştü youtube ve sosyalmedya mecraları. Ebeveynler veriyor çocuğun eline tableti, çocukta zombi gibi tekrar tekrar aynı şeyleri izleyip duruyor. Arada elbette yetişkinlere yönelik kaliteli içerikler de var tabi. Ama genel tablo bu malesef.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Listedeki kanal, içerik ve yayıncılarla hiçbir video izleme-tıklama konusunda alakam olmadı. Tanımam bilmem, şu listeyi görünce merak da etmedim. Yorumlara bakılırsa yalnız değilmişim. Bu yorum da bir istatistiksel veri oluşturmaya yardımcı olsun.
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    ozkn-t (Özkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece biz değil tüm dünya rezil haldeymiş demek ki. Şu videoların gereksizliğine bak.
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    Proprietor (Akif Altun) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cidden hiçbirini tanımıyorum eskiden hepsini bilirdim yaşlandık galiba
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    hakkikarahan (Hakkı KARAHAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bok gibi zenci muzigi, minecraft, makyaj videosu gordgum bu. Insanlar gerizekali :)
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    5914 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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