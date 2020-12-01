YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı

Oldukça zorlayıcı ve kötü bir yıl olan 2020'yi yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Yılın bitmesine 1 ay kala teker teker Yılın En'leri sıralamaları çıkmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de YouTube'un en popüler videoları açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?"
Listeye baktığımız zaman film sektöründen üç farklı ismin olduğunu görüyoruz. Yılın başında Golden Globe'da yaptığı konuşma ile popüler olan komedyen Ricky Gervais ve Netflix is A Joke kanalında bulunan 8:46 isimli performansı ile Dave Chappelle'i görüyoruz. YouTube tarafından yayınlanan listeler şu şekilde:
En Popüler Videolar
- 8:46 – Dave Chappelle – Netflix is a Joke
- Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder – Mark Rober
- First Debate Cold Open – Saturday Night Live
- We Broke Up. – jeffrreestar
- I Bought The World’s Largest Firework ($600,000) – MrBeast
- I’m Coming Out. – NikkieTutorials
- Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE – Dream
- Ricky Gervais’ Monologue – 2020 Golden Globes – NBC
- Quarantine Stereotypes – Dude Perfect
- Some Good News with John Krasinski Ep. 1 – SomeGoodNews
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- Corpse Husband
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En Çok İzlenen Müzik Videoları
- Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake
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- Lil Baby x 42 Dugg – We Paid (Official Video)
- NLE Choppa – Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)
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- YoungBoy Never Broke Again – Lil Top [Official Music Video]
- Lil Baby – The Bigger Picture (Official Music Video)
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Ya popüler kültürün köpeği olmamışız, ya da çok geri zekalıyız :))