YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı

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Oldukça zorlayıcı ve kötü bir yıl olan 2020'yi yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Yılın bitmesine 1 ay kala teker teker Yılın En'leri sıralamaları çıkmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de YouTube'un en popüler videoları açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?"

Listeye baktığımız zaman film sektöründen üç farklı ismin olduğunu görüyoruz. Yılın başında Golden Globe'da yaptığı konuşma ile popüler olan komedyen Ricky Gervais ve Netflix is A Joke kanalında bulunan 8:46 isimli performansı ile Dave Chappelle'i görüyoruz. YouTube tarafından yayınlanan listeler şu şekilde:

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