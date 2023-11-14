YouTube, yapay zeka denetimini sıkılaştırdı, içerik üreticiler için yeni kurallar geldi

- YouTube, yapay zeka politikasını kullanıma alıyor
- Deepfake’e maruz kalanlar içeriği kaldırtabilecek
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YouTube, yapay zeka politikasını kullanıma alıyor
YouTube'un ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcıları Jennifer Flannery O'Connor ve Emily Moxley Salı günü şirket blogunda yayınladıkları bir yazıda, "Bu durum özellikle içeriğin seçimler, devam eden çatışmalar ve halk sağlığı krizleri ya da kamu görevlileri gibi hassas konuları tartıştığı durumlarda önem taşıyor" dedi.
Seçimler, devam eden çatışmalar ve halk sağlığı krizleri gibi hassas konularla ilgili belirli içerik türleri için YouTube, video oynatıcının kendisinde daha belirgin bir şekilde bir etiket gösterecek. Şirket, politika yürürlüğe girmeden önce içerik oluşturucuların yeni gereklilikleri anladıklarından emin olmak için onlarla birlikte çalışacağını ve kuralların ne zaman ihlal edildiğini tespit etmek için kendi araçlarını geliştirdiğini söyledi. YouTube ayrıca içerik oluşturucular için kendi yapay zeka araçlarını kullanarak oluşturulan içeriği otomatik olarak etiketlemeyi taahhüt ediyor.
Deepfake’e maruz kalanlar içeriği kaldırtabilecek
Neyin parodi ve hiciv olduğunun tanımı olmasa da YouTube, politika gelecek yıl kullanıma sunulduğunda durumun örneklerle açıklanacağını söylüyor.
YouTube’un yapay zeka politikasında bir de madalyonun öteki yüzü, yani iş ortakları var. İş ortakları için yapay zeka tarafından üretilen ve "bir sanatçının benzersiz şarkı söyleme veya rap yapma sesini taklit eden" müzik içeriği söz konusu olduğunda parodi ve hiciv gibi şeylere bakılmaksızın içerik kaldırılacak. Yani Adele'in “Someone Like You” şarkısını Bülent Ersoy’a söyletecekseniz videonun hak sahibi tarafından istendiği takdirde kaldırılacağını unutmayın.
Elbette bu tür önlemler YouTube için de zor ve açıkçası Google, kendi kurallarını koymak zorunda kalıyor. En nihayetinde Taylor Swift gibi şarkı söyleyen yapay zeka sisteminin eğitilmesini yasaklayan bir yasa yok. Öte yandan YouTube, müzik endüstrisine derinden bağlı. Bu nedenle “AI cover” olayı yakın gelecekte platformdan kaldırılacak.Kaynakça https://blog.youtube/inside-youtube/our-approach-to-responsible-ai-innovation/ https://www.theverge.com/2023/11/14/23959658/google-youtube-generative-ai-labels-music-copyright Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.