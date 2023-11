YouTube, yapay zeka denetimini sıkılaştırdı, içerik üreticiler için yeni kurallar geldi

Tam Boyutta Gör Google'ın video platformu YouTube, yakında video yapımcılarının yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan videolar da dahil olmak üzere gerçekçi görünen manipüle edilmiş veya sentetik içerik yüklediklerinde bunu açıklamalarını zorunlu kılacak. Yeni yılda yürürlüğe girecek olan politika güncellemesi, hiç gerçekleşmemiş olayları gerçekçi bir şekilde tasvir etmek için üretken yapay zeka araçlarını kullanan veya insanları gerçekte yapmadıkları bir şeyi söylerken veya yaparken gösteren videolar için geçerli olacak.

YouTube, yapay zeka politikasını kullanıma alıyor

YouTube'un ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcıları Jennifer Flannery O'Connor ve Emily Moxley Salı günü şirket blogunda yayınladıkları bir yazıda, "Bu durum özellikle içeriğin seçimler, devam eden çatışmalar ve halk sağlığı krizleri ya da kamu görevlileri gibi hassas konuları tartıştığı durumlarda önem taşıyor" dedi.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte YouTube, sentetik içeriği ne zaman yayınladıklarını tekrar tekrar açıklamamayı tercih eden içerik oluşturucuların içeriğin kaldırılmasına, reklam geliri elde etmelerini sağlayan programdan uzaklaştırılmaya veya diğer cezalara maruz kalabileceğini söylüyor. Bu tip bir sorunla karşılaşmamak için içerik dijital olarak manipüle edilmişse veya AI tarafından oluşturulmuşsa, içerik oluşturucuların videonun açıklama panelinde YouTube'un yeni uyarı etiketini seçmeleri gerekecek.

Yapay zeka nedeniyle Android telefonlarda RAM miktarı artacak 23 sa. önce eklendi

Seçimler, devam eden çatışmalar ve halk sağlığı krizleri gibi hassas konularla ilgili belirli içerik türleri için YouTube, video oynatıcının kendisinde daha belirgin bir şekilde bir etiket gösterecek. Şirket, politika yürürlüğe girmeden önce içerik oluşturucuların yeni gereklilikleri anladıklarından emin olmak için onlarla birlikte çalışacağını ve kuralların ne zaman ihlal edildiğini tespit etmek için kendi araçlarını geliştirdiğini söyledi. YouTube ayrıca içerik oluşturucular için kendi yapay zeka araçlarını kullanarak oluşturulan içeriği otomatik olarak etiketlemeyi taahhüt ediyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte YouTube'un etiketlenmemiş bir videonun gerçekten yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini nasıl bileceği net değil. YouTube, bu tip içerikleri tespit edecek araçlara yatırım yaptığının altını çiziyor olsa da en nihayetinde mevcutta böyle bir tespit aracı yok. Var olanların da sicili iyi değil.

Deepfake’e maruz kalanlar içeriği kaldırtabilecek

Tam Boyutta Gör Ancak işler biraz daha ilginç bir hal alıyor. YouTube, insanların mevcut gizlilik talep formunu kullanarak "yüzleri veya sesleri de dahil olmak üzere tanımlanabilir bir kişiyi simüle eden" videoların kaldırılmasını talep etmelerine izin verecek. Yani, bir deepfake videonuz ile karşılaşırsanız videonun kaldırılması için artık bir seçeneğiniz olacak. Bu güzel olsa da büyük bir “fakat” olayı var. YouTube, "bu talepleri değerlendirirken içeriğin parodi veya hiciv olup olmadığı ve kişinin bir kamu görevlisi veya "tanınmış bir kişi" olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörleri değerlendireceğini" söylüyor.

Neyin parodi ve hiciv olduğunun tanımı olmasa da YouTube, politika gelecek yıl kullanıma sunulduğunda durumun örneklerle açıklanacağını söylüyor.

YouTube’un yapay zeka politikasında bir de madalyonun öteki yüzü, yani iş ortakları var. İş ortakları için yapay zeka tarafından üretilen ve "bir sanatçının benzersiz şarkı söyleme veya rap yapma sesini taklit eden" müzik içeriği söz konusu olduğunda parodi ve hiciv gibi şeylere bakılmaksızın içerik kaldırılacak. Yani Adele'in “Someone Like You” şarkısını Bülent Ersoy’a söyletecekseniz videonun hak sahibi tarafından istendiği takdirde kaldırılacağını unutmayın.

Elbette bu tür önlemler YouTube için de zor ve açıkçası Google, kendi kurallarını koymak zorunda kalıyor. En nihayetinde Taylor Swift gibi şarkı söyleyen yapay zeka sisteminin eğitilmesini yasaklayan bir yasa yok. Öte yandan YouTube, müzik endüstrisine derinden bağlı. Bu nedenle “AI cover” olayı yakın gelecekte platformdan kaldırılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

YouTube, yapay zeka denetimini sıkılaştırdı, yeni kurallar geldi