Gemini artık YouTube Müzik'teki şarkılara erişebiliyor

Gemini YouTube Müzik uzantısı nasıl etkinleştirilir?
Uzantıyı etkinleştirmenin yolu; Gemini'den YouTube Müzik’teki bir şarkıyı bulmasını veya çalmasını istemek. Sohbet robotu, kullanıcıyı otomatik olarak YouTube Müzik uzantısı karşılama ekranına yönlendiriyor. Ayarlar - Uzantılar - YouTube Müzik açma/kapatma düğmesini aç seçeneğiyle de eklentiyi açmak mümkün.
YouTube Müzik entegrasyonu Gemini’nin kullanıcının YouTube Müzik verilerine (oynatma listeleri, dinleme geçmişi, beğenilen şarkılar gibi) erişmesine olanak tanıyor. Komutlar şu an için yalnızca İngilizce verilebiliyor. Kullanıcının kullanabileceği başlıca komutlar şöyle:
- Find [şarkı isimi] by [sanatçı adı]
- Find the album [album ismi] by [sanatçı adı]
- Find [çalma listesi adı] playlist
- Find [tür] music
- Search for songs similar to [şarkı adı] by [sanatçı ismi]
- Find the song that goes [şarkı sözleri]
- Find the [şarkı adı] music video
- Start a radio based on the song [şarkı adı]
- Search for [sanatçı ismi] songs
iPhone’da bir komut yazıldığında Gemini, şarkının adını, sanatçı ismini, süresini ve dinlenme sayısını içeren bir kart gösteriyor. Android cihazlarda şarkı arka planda çalmaya başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.