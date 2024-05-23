2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini için YouTube Müzik uzantısını kullanıma sunmaya başladı. Eklenti, kullanıcıların sohbet robotuna YouTube Müzik'ten şarkı çalması için komut vermesine olanak tanıyor. Yapay zeka, şarkıya, çalma listesine, sanatçıya ve daha fazlasına göre müziği bulup çalabiliyor.

İşte Gemini 1.5 Pro, yepyeni Gemini 1.5 Flash ve Gemini Live 1 hf. önce eklendi

Gemini YouTube Müzik uzantısı nasıl etkinleştirilir?

Uzantıyı etkinleştirmenin yolu; Gemini'den YouTube Müzik’teki bir şarkıyı bulmasını veya çalmasını istemek. Sohbet robotu, kullanıcıyı otomatik olarak YouTube Müzik uzantısı karşılama ekranına yönlendiriyor. Ayarlar - Uzantılar - YouTube Müzik açma/kapatma düğmesini aç seçeneğiyle de eklentiyi açmak mümkün.

YouTube Müzik entegrasyonu Gemini’nin kullanıcının YouTube Müzik verilerine (oynatma listeleri, dinleme geçmişi, beğenilen şarkılar gibi) erişmesine olanak tanıyor. Komutlar şu an için yalnızca İngilizce verilebiliyor. Kullanıcının kullanabileceği başlıca komutlar şöyle:

Find [şarkı isimi] by [sanatçı adı]

Find the album [album ismi] by [sanatçı adı]

Find [çalma listesi adı] playlist

Find [tür] music

Search for songs similar to [şarkı adı] by [sanatçı ismi]

Find the song that goes [şarkı sözleri]

Find the [şarkı adı] music video

Start a radio based on the song [şarkı adı]

Search for [sanatçı ismi] songs

iPhone’da bir komut yazıldığında Gemini, şarkının adını, sanatçı ismini, süresini ve dinlenme sayısını içeren bir kart gösteriyor. Android cihazlarda şarkı arka planda çalmaya başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Gemini artık YouTube Müzik'teki şarkılara erişebiliyor