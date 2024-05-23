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    Gemini artık YouTube Müzik'teki şarkılara erişebiliyor

    Google, I/O 2024 etkinliğinde Gemini yapay zekanın YouTube Müzik'teki şarkılara erişmesini sağlayan eklentiyi duyurmuştu. Özellik, Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu.
    google gemini yapay zeka youtube müzik uzantısı Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini için YouTube Müzik uzantısını kullanıma sunmaya başladı. Eklenti, kullanıcıların sohbet robotuna YouTube Müzik'ten şarkı çalması için komut vermesine olanak tanıyor. Yapay zeka, şarkıya, çalma listesine, sanatçıya ve daha fazlasına göre müziği bulup çalabiliyor.

    Gemini YouTube Müzik uzantısı nasıl etkinleştirilir?

    Uzantıyı etkinleştirmenin yolu; Gemini'den YouTube Müzik’teki bir şarkıyı bulmasını veya çalmasını istemek. Sohbet robotu, kullanıcıyı otomatik olarak YouTube Müzik uzantısı karşılama ekranına yönlendiriyor. Ayarlar - Uzantılar - YouTube Müzik açma/kapatma düğmesini aç seçeneğiyle de eklentiyi açmak mümkün.

    YouTube Müzik entegrasyonu Gemini’nin kullanıcının YouTube Müzik verilerine (oynatma listeleri, dinleme geçmişi, beğenilen şarkılar gibi) erişmesine olanak tanıyor. Komutlar şu an için yalnızca İngilizce verilebiliyor. Kullanıcının kullanabileceği başlıca komutlar şöyle:

    • Find [şarkı isimi] by [sanatçı adı]
    • Find the album [album ismi] by [sanatçı adı]
    • Find [çalma listesi adı] playlist
    • Find [tür] music
    • Search for songs similar to [şarkı adı] by [sanatçı ismi]
    • Find the song that goes [şarkı sözleri]
    • Find the [şarkı adı] music video
    • Start a radio based on the song [şarkı adı]
    • Search for [sanatçı ismi] songs

    iPhone’da bir komut yazıldığında Gemini, şarkının adını, sanatçı ismini, süresini ve dinlenme sayısını içeren bir kart gösteriyor. Android cihazlarda şarkı arka planda çalmaya başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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