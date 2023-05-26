YouTube unutulan “büyük” özelliğini kaldırıyor!

YouTube Hikayeler'e elveda
Hikayeler ilk olarak 2017 yılında Reels adıyla kullanıma sunulmuştu ve 10.000'den fazla abonesi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu. Instagram'a benzer şekilde (o da bu konsepti Snapchat'ten almıştı), YouTube Hikayeler de belirli bir süre sonunda kayboluyordu. İçerik oluşturucular Hikayeleri kanallarını tanıtmak için güncellemeler veya sahne arkası içerikler yayınlamak için kullanabiliyordu. Ancak bugün baktığımızda, bu özellik pek tutmamış gibi görünüyor. Hem içerik oluşturucular Hikayeler’i kullanmıyor hem de kullanıcılar bu içerikleri izlemiyor.
YouTube ayrıca kısa videoların popülerliğini TikTok'un rakibi Shorts'a yönlendirmek için çalışıyor ve geleneksel uzun video içerik üreticilerini de daha kısa içerikler üretmeye ikna etmeye çalışıyor. Şubat ayında YouTube, yenilenmiş bir para kazanma planı kapsamında Shorts'tan elde edilen reklam gelirini içerik oluşturucularla paylaşmaya başladı. Birçok platform ilk olarak Snapchat tarafından popülerleştirilen hikaye formatını benimsemiş olsa da, YouTube kendi versiyonunu baltalayan ilk platform değil. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama, Twitter'da benzer özelliği Fleets'i kullanımdan kaldırmıştı.Kaynakça https://support.google.com/youtube/thread/217640760 https://www.theverge.com/2023/5/25/23736246/youtube-ending-stories-shorts-community-posts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)