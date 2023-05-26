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    YouTube unutulan “büyük” özelliğini kaldırıyor!

    YouTube’un “büyük” bir özellik olarak duyurduğu ancak yeteri kadar ilgi görmeyen Hikayeler özelliği için yolun sonuna gelindi. Yapılan açıklamada Hikayeler özelliğinin yakında kaldırılacağı söylendi.
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    YouTube unutulan “büyük” özelliğini kaldırıyor! Tam Boyutta Gör
    YouTube, Haziran ayından itibaren geçici gönderiler oluşturmak için kullanılan bir özellik olan Hikayeler'den kurtuluyor. Kullanıcılar 26 Haziran'dan itibaren Hikayeler yayınlayamayacak ve mevcut gönderilerin süresi yedi gün sonra dolacak.

    YouTube Hikayeler'e elveda

    Hikayeler ilk olarak 2017 yılında Reels adıyla kullanıma sunulmuştu ve 10.000'den fazla abonesi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu. Instagram'a benzer şekilde (o da bu konsepti Snapchat'ten almıştı), YouTube Hikayeler de belirli bir süre sonunda kayboluyordu. İçerik oluşturucular Hikayeleri kanallarını tanıtmak için güncellemeler veya sahne arkası içerikler yayınlamak için kullanabiliyordu. Ancak bugün baktığımızda, bu özellik pek tutmamış gibi görünüyor. Hem içerik oluşturucular Hikayeler’i kullanmıyor hem de kullanıcılar bu içerikleri izlemiyor.

    YouTube unutulan “büyük” özelliğini kaldırıyor! Tam Boyutta Gör
    YouTube, Hikayeler'in yokluğunda içerik oluşturucuların bunun yerine platformdaki diğer seçenekleri kullanmalarını öneriyor: Topluluk Gönderileri ve Shorts. Şirket kısa süre önce Topluluk Gönderilerine erişimi genişletti ve gönderilerin belirli bir süre sonra yayından kalkmasını sağlama özelliğini ekledi. İçerik oluşturucular ayrıca anketleri, testleri, resimleri ve videoları kanallarda bir sekmede görünen Topluluk Gönderileri olarak paylaşabiliyor.

    YouTube ayrıca kısa videoların popülerliğini TikTok'un rakibi Shorts'a yönlendirmek için çalışıyor ve geleneksel uzun video içerik üreticilerini de daha kısa içerikler üretmeye ikna etmeye çalışıyor. Şubat ayında YouTube, yenilenmiş bir para kazanma planı kapsamında Shorts'tan elde edilen reklam gelirini içerik oluşturucularla paylaşmaya başladı. Birçok platform ilk olarak Snapchat tarafından popülerleştirilen hikaye formatını benimsemiş olsa da, YouTube kendi versiyonunu baltalayan ilk platform değil. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama, Twitter'da benzer özelliği Fleets'i kullanımdan kaldırmıştı.

    Kaynakça https://support.google.com/youtube/thread/217640760 https://www.theverge.com/2023/5/25/23736246/youtube-ending-stories-shorts-community-posts
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