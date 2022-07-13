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    YouTube yorumlarında kripto para dolandırıcılığı çoğaldı

    Dolandırıcıların yaygın olarak kullandığı platformlardan biri olan YouTube'da tuzaklar epey arttı. Bedava kripto para kazanma vaatleri içeren YouTube yorumlarıyla kullanıcılar mağdur ediliyor.
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    YouTube yorumlarında kripto para dolandırıcılığı çoğaldı
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    Kurbanlarını kolay para kazanma yöntemleri ve bedava kripto para vaatleriyle kandıran dolandırıcılar son zamanlarda YouTube’da epey çoğaldı. Kaspersky tarafından yapılan açıklamaya göre, popüler YouTube kanallarının yorum bölümünden yayılan dolandırıcılık yöntemi epey kişiyi mağdur etti.

    Dolandırıcılar YouTube’daki popüler videoların altına yorum atarak kurbanlarını bedava kripto para kazanmaya davet ediyor. Bedava kripto paranın nasıl kazanılacağını öğrenmek isteyenleri kendi kanalını davet ediyor. Kanaldaki videoda sahte bir kripto para borsasına yönlendiriliyor ve kurbanların kişisel bilgilerini veya cüzdanındaki kripto paraları ele geçiriyor.

    Diğer bir yöntemde ise bir sitedeki döviz kuru hatasından yararlanılarak az miktarda işlemle çok para kazanabileceği belirtiliyor. Bu yöntemde yatırımcılardan bir miktar Bitcoin talep ediliyor ve Bitcoin gönderenlerin sonu hüsranla bitiyor.

    Dolandırıcılar yorumların en tepeye çıkması için bot hesaplarla olumlu yorumlar atıyor. Epey basit bir tuzak olmasına rağmen yorumu tepede görenler ve altına gelen olumlu yorumları görenler, kolay para kazanma hevesiyle bu tuzağa düşebiliyor. YouTube henüz bu dolandırıcılara karşı etkili bir aksiyon almadı. Çok sayıda videonun altında bu tip yorumları görebilmek mümkün.

    Kaspersky'dan açıklama

    Kaspersky Güvenlik Uzmanı Mikhail Sytnik, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Kripto para birimi, döviz kurlarındaki sürekli düşüş nedeniyle zor zamanlardan geçiyor. En iyi fiyata satın alma yapmak isteyenler, sık sık dolandırıcıların hedefi oluyor. Son araştırmamız, saldırganların YouTube kullanımını göz önünde bulundurarak kurbanlarına ulaşmak için yeni ve daha yaygın yollara başvurduğunu gösteriyor. Kullanıcıların, başvurdukları kripto kaynaklarını dikkatlice kontrol etmelerini ve YouTube'daki rastgele yorumlara güvenmemelerini tavsiye ediyoruz.”

    Phishing tuzaklarından kaçınmak için dikkat edilmesi gerekenler

    Kaspersky uzmanları, Phishing (Oltalama) yöntemini kullanan dolandırıcılardan kaçınmak için şu ipuçlarını öneriyor:

    • Herhangi bir bağlantı tıklamadan önce kontrol edilmelidir. URL'yi önizlemek ve yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri aramak için fareyle üzerine gelinmelidir. Yalnızca güvenli bağlantı üzerinden kullanıcı adı ve parola girmek de iyi bir uygulama oluyor. Site URL'sinden önce, siteyle bağlantının güvenli olduğunu gösteren HTTPS ön eki aranmalıdır.
    • Bazen sahte e-postalar ve web siteleri tıpkı gerçekler gibi görünebilir. Özellikle bağlantılarda büyük olasılıkla yazım hataları olacaktır. Bununla birlikte bağlantılar, geçerli bağlantılar gibi görünecek şekilde gizlenebilmektedir ve sizi yasal sitenin kimliğine bürünerek farklı bir sayfaya yönlendirebilmektedir.
    • Verilerinizi ve mali durumunuzu korumak için çevrimiçi ödeme ve ödeme sayfasının güvenli olduğundan emin olunmalıdır. Web sayfasının URL'sinin normal HTTP yerine HTTPS ile başlayıp başlamadığı kontrol edilmelidir. URL'nin yanında kilit simgesi olmasına dikkat edilmelidir. Bazı tarayıcılarda adres çubuğu yeşile dönmektedir. Bu özellikler yoksa devam edilmemelidir
    • Ziyaret edilen URL'nin güvenliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek, finansal bilgiler dahil olmak üzere hassas verilerin çalınmasını önleyecek, siteleri korumalı bir kapsayıcıda açma olanağı sağlayan güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılmalıdır.
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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