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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller

    Bilim insanları yayınlanan bir rapor ile bir organik polimerden yapılmış yüksek performanslı bir katotun düşük maliyetli ve çevreye zarar vermeyen sodyum iyon pillerinin kullanılabileceğini duyurdu.
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    Alternatif Enerji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller
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    Amerikalı ve Çinli bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip, yayınladıkları raporla, lityum iyon pillerin yerine geçebilecek yüksek enerji yoğunluğu olan şarj edilebilir pillerin üretilebileceğinden bahsettiler.

    Ayrıca Bkz. "Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı"

    Gelecek nesillerde lityum iyon piller yerine, daha yüksek enerjili ve çevreyi kirletmeyen alkali metal veya çok değerlikli iyonlarla üretilen piller kullanılmaya başlanacaktır. Ancak bu durumun önündeki en büyük zorluk, yüksek enerji yoğunluklarını hızlı şarj ve deşarj oranlarıyla birleştiren kararlı elektrotların geliştirilmesinin zorluğudur. Angewandte Chemie dergisinde yayınlanan bir raporda, bir organik polimerden yapılmış yüksek performanslı, düşük maliyetli, çevreye zarar vermeyen ve dayanıklı sodyum iyon pillerin kullanılabileceğinden bahsedildi.

    Lityum-iyon bataryalar, taşınabilir cihazlar, güç depolama teknikleri ve elektrikli otomobiller için önemli bir yerere sahiptir. Bununla birlikte, yeni nesil pillerin daha yüksek kapasiteli, daha ucuz, daha güvenli ve çevreye daha az zarar veren malzemelerden yapılmış olması beklenmektedir.

    Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller
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    Organik bileşikler, elektrot malzemeleri olarak elverişlidir çünkü zararlı ve pahalı ağır metaller içermezler ve farklı amaçlara uyarlanabilirler. Dezavantajları ise elektrotları doğal olarak kararsız hale getiren sıvı elektrolitlerde çözünmeleridir.



    https://scitechdaily.com/post-lithium-technology-high-energy-density-next-generation-rechargeable-batteries/ Yorum Yaz
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    Ussuz 2 hf. en beğenilen
    Bu haftanın yeni teknoloji pil haberi bir kaç gün önce gelmişti
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    TalihsizSerüvenci 2 hf. yeni yorumcu
    10 yıldır pil deniyor. Tahtadan bile yapılmıştı. Biz uranyumdan yapılanı bekliyoruz. Asıl bomba pil uranyum pil. :P
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    cyberfalcon 2 hf.
    Sodyum yazmışsınız resimde mağnezyum var
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    SEO19 2 hf.
    youtube de ev yapımı tuz kristali piller ile adam 120v yapıyor :)
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    fuckulteli 2 hf.
    O yüzden hâlâ geleneksel tip pil fabrikalarına yatırım yapılıyor. (ticari kullanıma oldukça uzak olmalılar ki elektrikli araç üreticileri geleneksel tip pil üretim tesislerine para yaptırıyorlar.)
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    FatihAsl 2 hf.
    Demek istiyorlar ki, henüz yeni bir pil icat edemedik...
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    pranis 2 hf.
    5 yıldır şöyle pil bulundu böyle pil bulundu.... ama hala aynı teknolojideyiz
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    hasanandnexus 2 hf.
    Valla en az beş yıl daha lityum iyon lityum polimer pillerle devam edilecek kim ne derse desin. Şuan yeni bir buluş çıksa onun yaygınlaşıp son kullanıcıya ulaşması diyene kadar neler olur neler..
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    Mert GFL 2 hf.
    Bu bilim insanları da hiç rahat durmuyor. Pil de pil...
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    Ussuz 2 hf. en beğenilen
    Bu haftanın yeni teknoloji pil haberi bir kaç gün önce gelmişti
    Yanıtla +18
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