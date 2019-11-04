Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller

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Amerikalı ve Çinli bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip, yayınladıkları raporla, lityum iyon pillerin yerine geçebilecek yüksek enerji yoğunluğu olan şarj edilebilir pillerin üretilebileceğinden bahsettiler.

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Gelecek nesillerde lityum iyon piller yerine, daha yüksek enerjili ve çevreyi kirletmeyen alkali metal veya çok değerlikli iyonlarla üretilen piller kullanılmaya başlanacaktır. Ancak bu durumun önündeki en büyük zorluk, yüksek enerji yoğunluklarını hızlı şarj ve deşarj oranlarıyla birleştiren kararlı elektrotların geliştirilmesinin zorluğudur. Angewandte Chemie dergisinde yayınlanan bir raporda, bir organik polimerden yapılmış yüksek performanslı, düşük maliyetli, çevreye zarar vermeyen ve dayanıklı sodyum iyon pillerin kullanılabileceğinden bahsedildi.

Lityum-iyon bataryalar, taşınabilir cihazlar, güç depolama teknikleri ve elektrikli otomobiller için önemli bir yerere sahiptir. Bununla birlikte, yeni nesil pillerin daha yüksek kapasiteli, daha ucuz, daha güvenli ve çevreye daha az zarar veren malzemelerden yapılmış olması beklenmektedir.

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Organik bileşikler, elektrot malzemeleri olarak elverişlidir çünkü zararlı ve pahalı ağır metaller içermezler ve farklı amaçlara uyarlanabilirler. Dezavantajları ise elektrotları doğal olarak kararsız hale getiren sıvı elektrolitlerde çözünmeleridir.

https://scitechdaily.com/post-lithium-technology-high-energy-density-next-generation-rechargeable-batteries/