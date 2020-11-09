2021 Toyota C-HR, yeni GR Sport donanımıyla daha dinamik bir görünüme kavuşuyor

Geçtiğimiz yıl makyaj operasyonundan geçirilen Toyota C-HR, daha dinamik bir görünüm sunan GR Sport versiyonuna kavuştu. Toyota C-HR GR Sport, 2021'in Ocak ayında Avrupa'da satışa sunulacak.
İç ve dış tasarımında kendine has detaylarla göz dolduran C-HR GR Sport, elden geçirilen direksiyon ve süspansiyon sistemiyle de sürüş dinamikleri konusunda gözle görülür bir iyileşme vadediyor. Siyah detaylarla bezenen C-HR GR Sport'un önünde koyu krom panjur ve daha agresif tasarlanmış bir ön lip dikkat çekiyor.İlginizi Çekebilir Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace
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Toyota C-HR GR Sport'ta modele özel tasarlanan 19 inç çaplı jantlar ve 225/45 Continental Premium Contact 6 lastikler yolla teması sağlıyor. Dokuz farklı gövde rengiyle tercih edilebilen C-HR GR Sport'un siyah renkli tavanı, sütunları, spoyleri ve yan ayna kapakları gövde rengiyle güzel bir zıtlık oluşturuyor.
Toyota C-HR GR Sport'un iç mekanında baktığımızda da modele özel kapı eşiği koruyucular, GR logoları, deri veya kumaş ile kombinlenebilen Alcantara koltuk döşemeleri (her iki seçenekte de gri ve kırmızı dikişler mevcut), deri kaplı direksiyon simidi ve vites kolu, GR'a özel başlangıç animasyonuna sahip TFT ekran görmekteyiz.
C-HR GR Sport'un standart donanımları arasında JBL premium ses sistemi, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar, otomatik katlanır yan aynalar, karartılmış arka camlar, akıllı giriş ve LED uzun farlar gibi özellikler yer alıyor. Güvenlik tarafında ise kavşak dönüş yardımı ve yaya algılama özellikleriyle birlikte çalışan acil durum direksiyon yardımcısı, şerit takip yardımcısı, adaptif hız sabitleme sistemi gibi özelliklerin yer aldığı Toyota Safety Sense paketi bulunuyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bana göre aracın artıları
Yol tutuşu, sürüş dinamikleri ,konforu, bağımsız arka süspansiyon, iç mekan kalitesi, Yapısal elemanlarda 1500 mpa çelik kullanılması, fiyatı , zengin donanımı
Eksileri
Dış tasarımı( göreceli), ön göğüsteki ekran çok yukarda , yan kapı camları çok yüksekte biraz alçaltılıp ferahlık sağlanabilirdi.Arka yan camlar küçük ancak arkada sürekli birisini taşımayan için çok sorun değil.Hibrit modelde fren hissiyati çok garip ve aracın en beğenmediğim olumsuzluğu bu oldu.Son olarak motor seçenekleri çok az.
Bu forumda golfe dar diyen hiç duymadım(sınıfına göre fena değil golf) ama golften bariz daha geniş bu araca sürekli dar diyorlar.
Cla'ya bindiniz mi? C-hr'ye iyiymiş dersiniz.
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