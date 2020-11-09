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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Toyota C-HR, yeni GR Sport donanımıyla daha dinamik bir görünüme kavuşuyor

    Toyota, başarılı modeli Corolla'nın ardından C-HR'ın da GR Sport donanımını tanıttı. Performans odaklı GR modellerinden esinlenerek üretilen C-HR GR Sport, Ocak 2021'den itibaren Avrupa'da satılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Toyota C-HR, yeni GR Sport donanımıyla daha dinamik bir görünüme kavuşuyor
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    Geçtiğimiz yıl makyaj operasyonundan geçirilen Toyota C-HR, daha dinamik bir görünüm sunan GR Sport versiyonuna kavuştu. Toyota C-HR GR Sport, 2021'in Ocak ayında Avrupa'da satışa sunulacak.

    İç ve dış tasarımında kendine has detaylarla göz dolduran C-HR GR Sport, elden geçirilen direksiyon ve süspansiyon sistemiyle de sürüş dinamikleri konusunda gözle görülür bir iyileşme vadediyor. Siyah detaylarla bezenen C-HR GR Sport'un önünde koyu krom panjur ve daha agresif tasarlanmış bir ön lip dikkat çekiyor.

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    Toyota C-HR GR Sport'ta modele özel tasarlanan 19 inç çaplı jantlar ve 225/45 Continental Premium Contact 6 lastikler yolla teması sağlıyor. Dokuz farklı gövde rengiyle tercih edilebilen C-HR GR Sport'un siyah renkli tavanı, sütunları, spoyleri ve yan ayna kapakları gövde rengiyle güzel bir zıtlık oluşturuyor.

    2021 Toyota C-HR, yeni GR Sport donanımıyla daha dinamik bir görünüme kavuşuyor
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    Toyota C-HR GR Sport'un iç mekanında baktığımızda da modele özel kapı eşiği koruyucular, GR logoları, deri veya kumaş ile kombinlenebilen Alcantara koltuk döşemeleri (her iki seçenekte de gri ve kırmızı dikişler mevcut), deri kaplı direksiyon simidi ve vites kolu, GR'a özel başlangıç animasyonuna sahip TFT ekran görmekteyiz.

    C-HR GR Sport'un standart donanımları arasında JBL premium ses sistemi, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar, otomatik katlanır yan aynalar, karartılmış arka camlar, akıllı giriş ve LED uzun farlar gibi özellikler yer alıyor. Güvenlik tarafında ise kavşak dönüş yardımı ve yaya algılama özellikleriyle birlikte çalışan acil durum direksiyon yardımcısı, şerit takip yardımcısı, adaptif hız sabitleme sistemi gibi özelliklerin yer aldığı Toyota Safety Sense paketi bulunuyor.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    30 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    47 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Roy CharLes (Mustafa Gülduran) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ekranı tavana koysalarmış keşke :D
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Direksiyon da tam "Sport" olmuş...
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çirkin ve ufacık bi araç
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    vites topuzu kadar çirkin bi şey yok
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    aserkang (Ahmet Serkan) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kocaman cüssesi var ama içi çok kullanışsız bir araç bence.
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben beğenmedim pek olmamış sanki bu
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    kizashi (vedat bora) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aracın içi C suv sınıfına göre küçük gelebilir.Çok methedilen fiyatı aşırı yükselen B suv 2008 bu araçtan büyük değil.Bagajı küçük evet ancak bağımsız süspansiyon olması bagaj anlamında handikap oluyor..Stepne yerine tamir kiti alınırsa, pandizotu çıkarınca 445 lt hacim oluyor, küçük ama kullanışlılığı fena değil.
    Bana göre aracın artıları
    Yol tutuşu, sürüş dinamikleri ,konforu, bağımsız arka süspansiyon, iç mekan kalitesi, Yapısal elemanlarda 1500 mpa çelik kullanılması, fiyatı , zengin donanımı
    Eksileri
    Dış tasarımı( göreceli), ön göğüsteki ekran çok yukarda , yan kapı camları çok yüksekte biraz alçaltılıp ferahlık sağlanabilirdi.Arka yan camlar küçük ancak arkada sürekli birisini taşımayan için çok sorun değil.Hibrit modelde fren hissiyati çok garip ve aracın en beğenmediğim olumsuzluğu bu oldu.Son olarak motor seçenekleri çok az.
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    ibo-wan 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçi sedan araçlardan dar, ayrıyeten arka pencereler küçük, o kadar klostrofobik bir araç ki içine giren bilir, tabut gibi rezalet
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Clio'ya benzeyince dinamik mi görünmüş oluyıorsun şimdi? İlginç.
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    ali_0017 (Can Aldemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    egzoz çıkışı şahane. tam bir safkan sport
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    commandx (uğur yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu araca dar demek için land cruiser'a falan biniyor olmak lazım (onda da küçücük denilmez, bana göre dar vs denir) Aksi halde durum ciddi. Göz doktoru mu olur, akıl-ruh sağlığı mı olur bir görünmekte fayda var.

    Bu forumda golfe dar diyen hiç duymadım(sınıfına göre fena değil golf) ama golften bariz daha geniş bu araca sürekli dar diyorlar.
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    Pink Floyd 23 sa. ( Mesaj Silindi ) commandx
    Tavan alçaklığı ve yan camların yüksekte konumlandırılması aracı daraltıyor. Özellikle cam etkeni çok büyük. Diğer araçlarlar dar olsa bile camlar geniş olduğu için içerisi daha büyükmüş gibi geliyor.
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Arka tarafı bu kadar basık,bu kadar insanı rahatsız eden çok az araç vardır
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    commandx (uğur yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Mendieta58
    Coupe araçlar genelde öyledir. Bu nedenle çok tutmaz, sayıları gittikçe azalıyor. Genelde gençlere hitap ediyor. Bu araç da öyle. Coupe high rider dan alıyor ismini.

    Cla'ya bindiniz mi? C-hr'ye iyiymiş dersiniz.
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    orcnd (orçun ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Mendieta58
    nissan juke da aynı böyle dar. toyotanın en beğenmediğim arabası budur. toyotaya artık ekonomik bir c-suv lazım. corolla cross lafları geçiyor ama hayırlısı
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    eski model daha agresif ve nextgen gibi duruyordu sanki
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    6111 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    Galeri, toyota c-hr gr sport ve
    5 etiket daha toyota c-hr özellikleri toyota Otomobil hibrit Bilim ve Teknoloji
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