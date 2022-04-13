Yunanistan, Avrupa'nın en büyük çift yüzeyli güneş çiftliğinin açılışını yaptı

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Yunanistan, yenilenebilir enerji üretimi konusunda yeni bir atılım gerçekleştirdi. 204 megavatlık (MW) bir güneş enerjisi çiftliğinin açılışını yapan ülke, Avrupa'daki çift yüzeyli panellere sahip en büyük güneş enerjisi çiftliği sahibi oldu.

Çift yüzeyli paneller daha fazla enerji üretebiliyor

2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim kapasitesini 19 gigavata çıkarmak isteyen Yunanistan, geçtiğimiz günlerde yılda 75.000 eve elektrik sağlayabilecek 350 GWh elektrik üretmesi beklenen güneş çiftliğini resmen açtıklarını duyurdu.

130 milyon Euro'luk bir proje kapsamında geliştirilen çiftlikte 500.000 çift yüzeyli güneş paneli bulunuyor. Üretilen enerji birkaç hafta içinde Yunanistan'ın elektrik şebekesine bağlanacak.

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Çift yüzeyli güneş panelleri, hem ön hem de arka yüzeylerinden elektrik üretebilmeleri sayesinde tek yüzlü güneş panellerinden üçte bir oranında daha fazla enerji üretebiliyor. Yunanistan, 2030 yılına kadar enerji tüketiminin %35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

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Yunanistan, 204 MW çift yüzeyli güneş çiftliğini başlattı