Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek

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Çeşitli sektörlere yönelik vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek kabul edildi. Kabul edilen vergiler arasında Google, Facebook, Apple, Netflix gibi devleri etkileyen Dijital Hizmet Vergisi kanunu da bulunuyor. Bu verginin detayları belli oldu. Maalesef vatandaş için üzücü bir detay bulunuyor.

Dijital Hizmet Vergisi nedir?



Dijital Hizmet Vergisi ile birlikte dijital sektörden gelir elde eden yerli ve yabancı şirketler, gelirlerinin yüzde 7,5'i oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek. Dijital Hizmet Vergisi, şirketlerin ürün ve hizmet satışlarından elde ettiği gelirlerinin yanı sıra reklam, kiralama vs. gibi gelirleri de kapsıyor.

Ödeme esnasında vatandaştan Dijital Hizmet Vergisi kesilebilecek

Türkiye'de herhangi bir ikametgahı, iş yeri, veya iş merkezi bulunmayan şirketler de Dijital Hizmet Vergisi ödemek zorunda. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de varlığı bulunmayan bu şirketlerden Dijital Hizmet Vergisi'ni alamadığı durumlarda şirketle ilgili işlemlere taraf olan ya da ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek. Örneğin Türkiye'de mülkü bulunmayan bir şirketten alışveriş ödeme esnasında banka aracılığıyla vatandaştan hem KDV hem de Dijital Hizmet Vergisi alınacak. Banka aracılığıyla vergi tahsilat yöntemi, yabancı dijital mağazalarda KDV için uygulanıyordu. Şimdi üstüne Dijital Hizmet Vergisi ekleniyor.

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Türkiye'den büyük gelir elde eden şirketleri kapsıyor



İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi hizmetlere ilişkin, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olacak.

Türkiye'de, dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat, Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak.

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Dijital Hizmet Vergisi uygulanmayacak hizmetler

Dijital hizmet vergisi alışveriş yapılabilen, izlenilebilen, dinlenebilen, okunan,Telgraf ve Telefon Kanununun ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu kapsamındaki bazı hizmetler, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital Hizmet Vergisi'nden istisna olacak ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat muafiyete ilişkin hadlerin tespitinde dikkate alınmayacak.



https://www.aa.com.tr/tr/politika/dijital-hizmet-vergisi-komisyonda-kabul-edildi/1631988