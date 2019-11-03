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    Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek

    Dijital Hizmet Vergisi kanun teklifi komisyonda kabul edildi ve böylece vergi hakkındaki detaylar ortaya çıktı. Verginin şirketten alınamaması durumunda tahsilat vatandaştan yapılacak.
    2 hf.
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    86
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek
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    Çeşitli sektörlere yönelik vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek kabul edildi. Kabul edilen vergiler arasında Google, Facebook, Apple, Netflix gibi devleri etkileyen Dijital Hizmet Vergisi kanunu da bulunuyor. Bu verginin detayları belli oldu. Maalesef vatandaş için üzücü bir detay bulunuyor.

    Dijital Hizmet Vergisi nedir?


    Dijital Hizmet Vergisi ile birlikte dijital sektörden gelir elde eden yerli ve yabancı şirketler, gelirlerinin yüzde 7,5'i oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek. Dijital Hizmet Vergisi, şirketlerin ürün ve hizmet satışlarından elde ettiği gelirlerinin yanı sıra reklam, kiralama vs. gibi gelirleri de kapsıyor. 

    Ödeme esnasında vatandaştan Dijital Hizmet Vergisi kesilebilecek

    Türkiye'de herhangi bir ikametgahı, iş yeri, veya iş merkezi bulunmayan şirketler de Dijital Hizmet Vergisi ödemek zorunda. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de varlığı bulunmayan bu şirketlerden Dijital Hizmet Vergisi'ni alamadığı durumlarda şirketle ilgili işlemlere taraf olan ya da ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek. Örneğin Türkiye'de mülkü bulunmayan bir şirketten alışveriş ödeme esnasında banka aracılığıyla vatandaştan hem KDV hem de Dijital Hizmet Vergisi alınacak. Banka aracılığıyla vergi tahsilat yöntemi, yabancı dijital mağazalarda KDV için uygulanıyordu. Şimdi üstüne Dijital Hizmet Vergisi ekleniyor.

    Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek
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    Türkiye'den büyük gelir elde eden şirketleri kapsıyor


    İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi hizmetlere ilişkin, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olacak.
    Türkiye'de, dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat, Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak.

    Ayrıca Bkz. "Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi"

    Dijital Hizmet Vergisi uygulanmayacak hizmetler

    Dijital hizmet vergisi alışveriş yapılabilen, izlenilebilen, dinlenebilen, okunan,Telgraf ve Telefon Kanununun ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu kapsamındaki bazı hizmetler, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital Hizmet Vergisi'nden istisna olacak ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat muafiyete ilişkin hadlerin tespitinde dikkate alınmayacak.
     



    https://www.aa.com.tr/tr/politika/dijital-hizmet-vergisi-komisyonda-kabul-edildi/1631988 Yorum Yaz
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    El Fuego 2 hf. en beğenilen
    Ekonomi saha kalkti. Oyle bir dik kalkti, hala inmiyor Vurmaya devam ediyor



    Oh yeaaa, ohhh, ohhhh
    1 Yanıt Yanıtla +129
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    yingyangtwinz 2 hf.
    Halk ağır vergiler altında eziliyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +89
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    NimbleSoul 2 hf.
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    hayalalemi 2 hf.
    Bku çıktı artık bu vergi işinin.
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    daralhan 2 hf.
    Hayır yani bu ÖTV filan 1 yıllıktı hatırlıyorum. 35 yaşındayım ben böyle saçmalık görmedim. Ortaçağ avrupası gibi olacağız sonunda, köleler çalışacak toprak sahipleri kazanacak vergi vermeyecek bağış yapıp imtiyaz sahibi olacak.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Biri şunlara söyesin artık, vergiyle ülke kasasını dolmaz.
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    Jeopol 2 hf.
    Kullanmazsanız ödemezsiniz. Bu kadar basit.



    Şirketler de kullanıcısı olmayınca ayrılır. Devlet de elindeki bulgurdan olur.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yalama olduk, diş tutmuyor toto artık her sey her kez görebilir atış serbest.
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    Sarı Mucit 2 hf.
    devlet vermediği bir hizmetin vergisini benden alıyorsa bu haksız kazanç olur
    falanca kişi uygulama yapmış bana satmış devletin bunda ne hakkı var?
    yoook üretim yapmaz vergi alır
    program yazmaz yazandan vergi alır
    mualla ne ala herkes yönetir o zaman ülkeyi yöneticide ne diye vasıf arıyoruz ki biz
    yeter ki vergi gelsin üretim miş kalkınmaymış işsizlikmiş pehh umrunda mı
    finans sisteminden pek anlamam ama böyle bol keseden vergilerle yapılan yönetimin sonu pek iç açıcı durmuyor
    ne uğraşacan bas vergiyi
    necmettin erbakanın buna benzer konuda yorumu vardı bilgisayarı oturtalım o hata da yapmaz bari en azından benzeri birşeyler söylüyordu.

    sanayi hamlesi üretim hamlesi fabrika hamlesi yapan erbakan nereeee öğrencisi olduğu iddia edilen şahıs nere
    canı sıkılırsa kendi maaşına zam yapar az uz da değil haa

    erbakan gibi biri aday olsun da oy verek
    yeter cozuttular iyice
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    sefa1451 2 hf.
    kesin paşam kesin donuna kadar alın vatandaşın bir gününü rahat geçirmesin vatandaş her gün zama vergilere uyansın ama her gün vatandaş ne demek nasılsa ALLAH dediğiniz için size oy veriyor demek. akrabayı kalkındırma partisi.
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    EXios 2 hf.
    Efsane vergi günleri başlamış.
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    qoqoCAN 2 hf.
    Halk memnun beyler. Memnun olmayan sandığa.
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    firat_kilic 2 hf.
    1980ler ve özelleştirme.. ama ardından gelmeyen üretim politikaları ve dijitalleşme.. peki hazırmıydı millet? devlet? neden hazırlanmadı? çin üretiyordu ali express çıktı? Bizim iktidar bizi olduğu yerde saydırıp geri bırakmakla görevli.

    Üretimi planlama ve dijitalle birleştirseydin şimdi seninde aliex. gibi siten olurdu. Dijitalde tam gaz giderdin youtuba karşı alternatifin yok.. arama motorunada ama bak yandex var.. googla karşı.. yıllardır söyledik söyledik...

    Bazı geri zekalılar forumdan bir de iktidarı korumaya kalktı bize ket vurdu. Yok o öyle değil böyle. Yaşayarak görürsün demiştim. İşin kötüsü onlarla birlikte ben de yanıyorum.

    Whatsapp vergisi gelirse o zaman görürsün. Bir libya kadar bile bir millet dğeilmiyiz? Adamlar otobüse 25.kuruş zam gelince yürüyor güney amerikada. Bu millet hangi uyuşturucudan içiyor? veya hangi şekilde eli kolu bağlı. Baş eğenler toplumu olmuş. Bir birtki büyümesi için baş çıkarması gerekir.

    Öyle ise başımıza ne geleceği belli değil mi? Bu sonu görüpte hareket ediyormusun her anında?
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