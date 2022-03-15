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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte e-ticaret siteleri üzerinden yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi artıyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden değeri 150 Euro altındaki ürünlere yüzde 20 oranında uygulanan gümrük vergisi, artık yüzde 30 oranında uygulanacak. Bu değişiklik 1 Mayıs 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemeyle birlikte Çin ve ABD’den sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkacak. Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi oranında bir değişiklik yapılmadı, yüzde 18 oranında uygulanmaya devam edilecek.

Ticari siparişleri kapsamıyor

Bu vergi değişikliği, yalnızca bireysel tüketicilerin ticari olmayan ve az mahiyetteki siparişlerini kapsıyor. Siparişlerin yanı sıra posta veya kargo yoluyla gelen hediyelerde de gümrük vergisi tahsis edilecek. Ticari amaçla yurt dışından sipariş edilen ürünleri ise kapsamıyor. Ticari amaçlı ürünlerde daha önce belirtilen oranda maktu vergisi uygulanmaya devam edilecek.

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1 Mayıs 2022'de yürülüğe girecek

1 Mayıs 2022’de yürürlüğe girecek Resmi Gazete kararında şu ifadelere yer verildi:

“Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halince %18 Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir."

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Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı