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    %100 elektrikli Citroen e-C4 ekimde Türkiye'de satışa sunulacak

    Elektrikli Citroen e-C4 için önce 2022'nin ilk çeyreği dendi. Ardından tanıtım sonbahara ertelendi derken yeni tarih nihayet belli oldu. e-C4 önümüzdeki ekim ayında Türkiye'de olacak.
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    %100 elektrikli Citroen e-C4 ekimde Türkiye'de satışa sunulacak
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    Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu ë-C4’ü ekim ayında Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Elektrikli Citroen ë-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştiriyor ve 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da daha konforlu bir hale getiriyor.

    Citroen e-C4 özellikleri

    Citroen ë-C4, 100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede bataryanın 80%’e kadar şarj olmasına imkan tanıyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı 80%’e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı oluyor.

    Yüksek verimli ısı pompası

    İçten yanmalı motorlu araçlarda, kabin içi ısıtma motordan çıkan egzoz gazının sıcaklığından faydalanılarak sağlanıyor. Elektrikli araçlarda içten yanmalı bir motor olmadığı için kabin iç sıcaklığının ayarlanması amacıyla kullanılabilecek bir egzoz gazı oluşmuyor. Bu sebeple kabin iklimlendirmesi için direkt olarak bataryada depolanan elektrik kullanıldığında ise menzil olumsuz etkileniyor.

    %100 elektrikli Citroen e-C4 ekimde Türkiye'de satışa sunulacak

    Elektrikli araçlardaki bu durumu engellemek amacıyla ısı pompası kullanılıyor. Isı pompası sayesinde, kabin içi iklimlendirme amacıyla bataryada depolanan elektrik kullanılmıyor, bunun yerine dış havanın basınç değeri değiştirilerek sıcaklığı arttırılıyor veya azaltılıyor. Sıcaklığı değiştirelen dış hava, kabin içindeki havayı ısıtmak veya soğutmak amacıyla da kullanılabiliyor.

    Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen ë–C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor. ë–C4'ün Fransa'daki başlangıç fiyatı 36 bin 250 euro. 

    Teknik özellikler

    • Güç: 136 hp (100 kW)
    • Tork: 260 Nm
    • Batarya: Lityum iyon; Kapasite: 50 kWsa; Menzil: 350 km WLTP
    • Dahili şarj cihazı (OBC) : 7,4 kW
    • 100 kW hızlı şarj (DC) istasyonu: 30 dakikada %80 / 10 dakikada 100 km şarj
    • Wall Box: 7 saat 30 dakikada şarj (7,4 kW)
    • Ev tipi priz: 15 saat (güçlendirilmiş priz) ve 24 saatten uzun (standart priz) arasında şarj

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

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