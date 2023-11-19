Yüzen deniz rüzgar türbinleri projeleri bir yılda %23 arttı

Sermaye geri dönüş konusunda kimseyi üzemeyen deniz üstü çakılı rüzgar türbinlerinin yerini artık yüzenler almaya başlıyor. Denizin sığ olduğu yerlerde deniz dibine çakılan çelik temele monte edilen rüzgar türbinleri özellikle Avrupa gibi genelde sığ kıtasal sahanlığa sahip ülkelerde çokça kullanılıyor.

Deniz üzerinde türbin fikri önceleri çok pahalı iken, deniz üzerinde devamlı düzgün rüzgarların olması ve deniz üstü türbinlerin devasa boyutlara ulaşıp maliyetleri kısması nedeniyle artık bazı durumlarda daha da avantajlılar.

Açık denizde 20-40 metre arasında bir sığlık bulmak giderek zorlaştığı ya da bizim gibi hızla derinleşen denizlere sahip ülkelerde neredeyse hiç olmadığı için yüzen türbinler şimdilerde yeni yatırım çılgınlığı noktasına giderek yaklaşıyor.

Dünya üzerinde derin denizde yüzen ve devasa yükseklikte rüzgar direnci ile dönen türbinleri dengelemek için büyük yarış devam ediyor. Hali hazırda 7 ülkede 14 farklı projede toplam 227 MW olan miktar var iken planlanan yatırım miktarı 244 GW ve 285 projeye ulaştı. Halbuki bir yıl önceki sayı 185 GW ve 230 proje idi.

Bu projelerden inşaa halinde olan miktar sadece 3 projede toplam sadece 46 MW. Diğer projelerden 68 GW’ı planlama ve finansman saffasında iken, 175 GW’ı erken geliştirme ve finansman başvurusuna hazırlanmakta. En çok proje planı yapan İtalya toplam 40 GW civarında iken bu projelerden sadece 90 MW’lık kısmı planlama ve yatırım başvurusu aşamasında.

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