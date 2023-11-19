Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yüzen deniz rüzgar türbinleri projeleri bir yılda %23 arttı

    Yüzey deniz rüzgar türbinleri projelerinde son yıllarda ciddi bir artış söz konusu. Deniz üzerinde kesintisiz devam eden rüzgarlar, bu ünitelerin verimliliğini çok yukarı çekiyor.

    Sermaye geri dönüş konusunda kimseyi üzemeyen deniz üstü çakılı rüzgar türbinlerinin yerini artık yüzenler almaya başlıyor. Denizin sığ olduğu yerlerde deniz dibine çakılan çelik temele monte edilen rüzgar türbinleri özellikle Avrupa gibi genelde sığ kıtasal sahanlığa sahip ülkelerde çokça kullanılıyor.

    Deniz üzerinde türbin fikri önceleri çok pahalı iken, deniz üzerinde devamlı düzgün rüzgarların olması ve deniz üstü türbinlerin devasa boyutlara ulaşıp maliyetleri kısması nedeniyle artık bazı durumlarda daha da avantajlılar.

    Yüzen deniz rüzgar türbinleri projeleri bir yılda %23 arttı

    Açık denizde 20-40 metre arasında bir sığlık bulmak giderek zorlaştığı ya da bizim gibi hızla derinleşen denizlere sahip ülkelerde neredeyse hiç olmadığı için yüzen türbinler şimdilerde yeni yatırım çılgınlığı noktasına giderek yaklaşıyor.

    Dünya üzerinde derin denizde yüzen ve devasa yükseklikte rüzgar direnci ile dönen türbinleri dengelemek için büyük yarış devam ediyor. Hali hazırda 7 ülkede 14 farklı projede toplam 227 MW olan miktar var iken planlanan yatırım miktarı 244 GW ve 285 projeye ulaştı. Halbuki bir yıl önceki sayı 185 GW ve 230 proje idi.

    Yüzen deniz rüzgar türbinleri projeleri bir yılda %23 arttı

    Bu projelerden inşaa halinde olan miktar sadece 3 projede toplam sadece 46 MW. Diğer projelerden 68 GW’ı planlama ve finansman saffasında iken, 175 GW’ı erken geliştirme ve finansman başvurusuna hazırlanmakta. En çok proje planı yapan İtalya toplam 40 GW civarında iken bu projelerden sadece 90 MW’lık kısmı planlama ve yatırım başvurusu aşamasında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vücudumdan sürekli kir çıkıyor far ayağı tamiri crcl3 yükseltgenme sineğe benzeyen böcek arçelik inox çizik giderici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız